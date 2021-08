Cyberbezpieczeństwo w MŚP - poradnik

Cyberbezpieczeństwo w MŚP. Jednym z największych obecnie wyzwań dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczne działanie w świecie cyfrowym to klucz do sukcesu każdego MŚP. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo firmy w sieci? Wyjaśnia poradnik Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Małe i średnie firmy bezpieczne w sieci - jak to zrobić?

W Polsce działa ponad 2 miliony małych i średnich przedsiębiorstw, pracuje w nich niemal 7 milionów osób. Coraz więcej firm przenosi swoją działalność do sieci. I te działające online, i te z innych branż, korzystające jednak w codziennej pracy z nowych technologii, powinny pamiętać o cyberbezpieczeństwie.

- Niemal każda firma narażona jest na ataki cyberprzestępców, włamania do systemu czy próby wyłudzenia danych klientów. Są to zagrożenia jak najbardziej realne. Dlatego warto stosować podstawowe zasady cyberhigieny i zalecenia, których wdrożenie poprawi poziom cybebezpieczeństwa przedsiębiorstwa – mówi minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.



Mamy takie zalecenia. Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała je w poradniku, który powstał na bazie raportu Cyberbezpieczeństwo dla MŚP.

ENISA podzieliła zalecenia na trzy kategorie:

1. Ludzie - to oni odgrywają kluczową rolę. Dlatego tak ważne są szkolenia z cyberbezpieczeństwa, a także z zakresu dzielenia się z partnerami biznesowymi poufnymi informacjami czy wrażliwymi danymi.

2. Procesy - każda firma powinna wdrożyć odpowiednie procedury obejmujące m.in.: regularne audyty, reagowanie na incydenty, politykę dotyczącą tworzenia bezpiecznych haseł, aktualizację oprogramowania i ochronę danych.

3. Aspekty techniczne - aktualne programy antywirusowe, szyfrowanie i monitorowanie bezpieczeństwa to podstawy funkcjonowania online. Należy również zadbać o regularne tworzenie kopii zapasowych.

12 kroków do cyberbezpieczeństwa

W poradniku ENISA znajdziecie 12 kroków – wskazówek – jak zadbać o bezpieczeństwo firmy w sieci. Warto je znać i wdrażać w codziennym działaniu firmy. Oto one:



1. Buduj kulturę cyberbezpeczeństwa

2. Zadbaj o odpowiednie szkolenia

3. Zadbaj o bezpieczeństwo podmiotów zewnętrznych

4. Opracuj plan reagowania na incydenty

5. Zabezpiecz dostęp do systemów

6. Zabezpiecz urządzenia

7. Zabezpiecz swoją sieć

8. Zwiększ bezpieczeństwo fizyczne

9. Zadbaj o kopie zapasowe

10. Korzystaj z chmury

11. Zabezpiecz strony internetowe

12. Szukaj informacji, rozpowszechniaj wiedzę



Poradnik można pobrać poniżej.

Badania nad cyberbezpieczeństwem

Poradnik powstał jako odpowiedź na raport z badań nad cyberbezpieczeństwem, jakie Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) przeprowadziła wśród małych i średnich firm. Czego dowiedzieliśmy się z raportu?



Aż 85% ankietowanych MŚP zgadza się, że zagrożenia cyberbezpieczeństwa mogą mieć negatywny wpływ na ich firmy, a 57% twierdzi, że na ich skutek mogą zniknąć z rynku. Spośród prawie 250 przebadanych MŚP - 36% zgłosiło, że doświadczyło incydentu cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat.



Według raportu do największych wyzwań, jakie stoją przed sektorem małych i średnich przedsiębiorstw należą:

• niska świadomość cyberzagrożeń,

• nieodpowiednia ochrona wrażliwych i mających kluczowe znaczenie dla firmy informacji,

• brak budżetu na wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa,

• brak dostępu do fachowej wiedzy i personelu,

• brak odpowiednich wytycznych dostosowanych do sektora MŚP,

• przejście na tryb pracy zdalnej,

• niskie wsparcie dla kadry zarządzającej.

Pamiętaj! Dbaj o cyberbezpieczeństwo swojej firmy! Więcej porad dot. cyberbezpieczeństwa znajdziesz m.in. w naszej bazie wiedzy na portalu GOV.pl.