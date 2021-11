Jak przygotować firmę na wzrost zamówień?

Rozpoczyna się najgorętszy czas sprzedażowy – okres przedświąteczny i Święta Bożego Narodzenia. To także wysoki sezon na rynku pracy tymczasowej. Wzrost zamówień w listopadzie i grudniu to z jednej strony duże zyski, a z drugiej problem wielu film produkcyjnych i usługowych. Okazuje się jednak, że w tym roku brak pracowników sezonowych doskwiera szczególnie. Jak sobie z nim poradzić? Przedstawiamy kilka wskazówek.

Brak pracowników. Gdzie ich szukać?

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej wyczekiwanym okresem praktycznie we wszystkich branżach. Na każdym etapie, począwszy od produkcji, przez sprzedaż, aż po logistykę, firmy liczą na wysokie zyski. Jest to oczywiście związane z zakupową gorączką i przygotowaniem świąt. Zarówno sprzedaż stacjonarna, jak i online, jest w tym okresie u szczytu swojej efektywności. Na przeszkodzie do sprawnej obsługi klientów stoi jednak brak pracowników sezonowych. Bez nich bardzo ciężko firmom wywiązać się ze zobowiązań danych konsumentom. Co zatem robić?

Obcokrajowcy, studenci... jak sobie radzić z brakiem pracowników?

Czynników jest kilka. Specjaliści zwracają uwagę na ogólny brak pracowników wynikający z sytuacji demograficznej w kraju. Jednak w tym roku najbardziej doskwiera pokłosie pandemii. Koronawirus na długi czas pozostawił poza granicami obcokrajowców, którzy każdego roku stanowili bardzo duży odsetek pracowników sezonowych. Najwięcej z nich pochodziło zza wschodniej granicy, nie bez znaczenia pozostaje więc sytuacja polityczna. Kolejna kwestia to zasady wewnętrzne firm, które dopuszczają do pracy jedynie osoby zaszczepione, ograniczającym tym samym możliwość dużej części, zwłaszcza bardzo młodych osób. Młodzież, a zwłaszcza studenci, stanowią zawsze bardzo cenną grupę pracowników sezonowych. O ile jednak w okresie wakacyjnym mają dużo czasu wolnego na pracę, o tyle miesiące zimowe muszą poświęcić na naukę. Ci, którzy chcą i mogą pracować, szukają dłuższego zatrudnienia. Należy podkreślić, że zainteresowanie pracą tymczasową nie słabnie, ale z każdym rokiem zwiększa się liczba firm i rośnie zapotrzebowanie. Głównym zadaniem firm jest więc zapewnienie odpowiedniego zaplecza i warunków płacowych dla tych, którzy pozostają niezdecydowani – mówi Sebastian Kopiej z agencji Commplace. Jak w praktyce poradzić sobie z brakiem pracowników sezonowych?

Gdzie szukać pracownika i czym go zachęcić?

Firmy szukają pracowników na wiele sposobów: agencje pośrednictwa pracy, urzędy pracy, portale internetowe, lokalne bazy ogłoszeń. Wszystkie drogi są dobre, pod warunkiem, że przyniosą efekt. Dużym problemem jest fakt, że firmy zbyt późno decydują się na zwiększenie oferty sprzedażowej czy rozszerzenie usług. Brak pracowników sezonowych potrafi niektórych zaskoczyć. Poszukiwania pracowników należy zacząć odpowiednio wcześniej, mierząc siły na zamiary. Jak przekonać tych, którzy wyrażą chęć zatrudnienia? Podstawa to zapewnienie odpowiednich warunków. Kandydaci boją się wykorzystania ich i nadmiernego eksploatowania w krótkim okresie. Wielogodzinne zmiany, mało przerw, nadmiar zamówień przeznaczony do realizacji jednej osoby – to bardzo zniechęca. Pracodawcy narzekają, że wiele osób rezygnuje w szczycie sezonu. Mamy teraz ostatni moment, aby temu zapobiec – podkreśla Sebastian Kopiej. Jakie rady powinien wziąć pod uwagę każdy pracodawca?