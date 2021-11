Dostęp do Internetu posiada 92,4 proc. gospodarstw domowych

W 2021 roku dostęp do Internetu posiadało 92,4 proc. gospodarstw domowych, o 2 pkt. proc. więcej rdr - podał GUS.

Od 31 października 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, polegającej na prowadzeniu działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych.

Rozpoczyna się najgorętszy czas sprzedażowy – okres przedświąteczny i Święta Bożego Narodzenia. To także wysoki sezon na rynku pracy tymczasowej. Wzrost zamówień w listopadzie i grudniu to z jednej strony duże zyski, a z drugiej problem wielu film produkcyjnych i usługowych. Okazuje się jednak, że w tym roku brak pracowników sezonowych doskwiera szczególnie. Jak sobie z nim poradzić? Przedstawiamy kilka wskazówek.

Niezawodne hybrydy? Tak, to stwierdzenie jest prawdziwe. I udowadnia je najnowszy raport przygotowany przez organizację Consumer Reports.

Czy to cię tłumaczy? Policja startuje z nową akcją informacyjną. Jej zadaniem jest przypomnienie podstawowych obowiązków kierowców i pieszych.

Po pozytywnym odbiciu nastrojów w HoReCa z III kwartału br. nie ma już śladu. Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. był najniższy wśród 6 branż i wyniósł tylko 47,2 pkt. To spadek o 12,7 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym wskaźnik osiągnął najlepszy wynik od ponad 2 lat (59,9 pkt.). Na taki wynik największy wpływ miały prognozy dotyczące sprzedaży – 40% hotelarzy i restauratorów spodziewa się mniejszej liczby zamówień w ostatnim kwartale tego roku. HoReCa jest również jedyną branżą, w której zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, że czwarta fala koronawirusa ponownie pogorszy sytuację biznesów hotelarskich i gastronomicznych (85 proc.).

Wykorzystanie OZE i inteligentnych rozwiązań to główne kierunki rozwoju według polskich elektroinstalatorów – wynika z badania firmy Eaton. Wskazuje na nie ponad 55% doświadczonych specjalistów. Jednocześnie blisko połowa z nich uważa tempo transformacji energetycznej za zbyt wolne. Młodsze firmy stawiają na fotowoltaikę, jednak te z najdłuższym stażem nie planują zajmować się montażem instalacji słonecznych.

Około 30% Polaków wybiera sklepy internetowe jako główne miejsce dokonywania zakupów, przeznaczając na nie blisko ⅓ świątecznego budżetu. Kanały sprzedaży online najczęściej wybierane są w przypadku zakupu gadżetów technologicznych czy zabawek, natomiast punkty stacjonarne przodują w sprzedaży żywności, przedmiotów użytku domowego, dóbr luksusowych oraz kosmetyków. Może się to wiązać z potrzebą poznania produktu przed dokonaniem zakupu lub chęcią nabycia przedmiotów w konkretnym momencie.

Czy z odpryskiem na szybie można jeździć? To pytanie, które jest szczególnie aktualne w okresie jesienno-zimowym. Jak na nie odpowiedzieć?

Rośnie popyt na budynki i budowle z drewna. Czy CLT zmieni otaczający nas świat?

Jak grzyby po deszczu, na całym świecie wyrastają kolejne drewniane osiedla, wieżowce, szkoły, mosty czy hale sportowe. Wiele z nich to swoiste dzieła sztuki architektonicznej. Cywilizacja wraca do naturalnego materiału łączącego tradycję z nowoczesną technologią. Nie jest to żadną fanaberią wąskiej grupy naukowców lub wizjonerów, ale dynamicznie rosnący sektor rynku, wspierany przez najważniejszych światowych decydentów i pozytywnie postrzegany społecznie.