Technologia nie zastąpi człowieka

Co to jest automatyzacja?

Automatyzacja procesów stałych jest niczym innym, jak technologicznym odwzorowaniem powtarzalnych czynności wykonywanych przez ludzi.

- Technologia nie może zastąpić człowieka w pracy, ale może go regularnie wyręczać tam, gdzie czynności są żmudne i powtarzalne, wykonywane wedle określonego schematu. A właśnie na te powtarzalne czynności pracownicy często narzekają - tłumaczy Mateusz Nowak, Konsultant ds. Wdrożeń w BPSC.

Zdaniem analityków z instytutu Gartnera, automatyzacja pozwoli zaoszczędzić czas, zasoby i środki.

- Kluczowym czynnikiem napędzającym wdrażanie systemów do automatyzacji jest ich zdolność do poprawy jakości, przyspieszenia działań operacyjnych i podniesienia produktywności. W czasie, gdy przedsiębiorcy starają się sprostać wymaganiom redukcji kosztów, oprogramowanie pozwalające zautomatyzować procesy biznesowe jest najlepszym rozwiązaniem - wyjaśnia Fabrizio Biscott, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Rośnie zainteresowanie automatyzacją

Gartner zapowiada, że w 2021 roku należy spodziewać się bardzo dużego zainteresowania oprogramowaniem do automatyzacji procesów stałych. Eksperci szacują, że wydatki na takie systemy wzrosną aż o 19,5%. Gartner prognozuje, że skumulowane wydatki na oprogramowanie do automatyzacji procesów stałych w 2021 roku osiągną wartość 1,89 mld USD.

Oprogramowanie do automatyzacji procesów jest w stanie poprawić efektywność operacyjną w każdym sektorze. Sprawdzą się zarówno w sektorze publicznym, bankowym, czy HR, ale także usługach komunalnych, obsłudze klienta oraz logistyce.

- Systemy IT do automatyzacji mogą wprowadzać, wyodrębniać i zarządzać danymi, ale to nie wszystko. Oprogramowanie pozwala automatyzować transfer informacji, dygitalizować fizyczne dokumenty dzięki funkcji OCR, a nawet automatycznie wypełniać formularze, a to i tak tylko niektóre z możliwości, jakie dają. – mówi Mateusz Nowak z BPSC.

Analitycy zapowiadają, że tegoroczny wzrost nie będzie chwilowy, a jest początkiem dłuższego cyklu. Aż do 2024 tempo wzrostu systemów do automatyzacji ma być dwucyfrowe.

