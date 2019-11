Tworzymy ekosystem łączący rozwiązania sprzętowe i wyspecjalizowane oprogramowanie

Jak ważne dla firmy jest zdrowe IT?

Przy nowych rozwiązaniach, IT przestaje być postrzegane tylko jako koszt. Coraz częściej musi być to struktura, która generuje wartość biznesową dla całej organizacji. W biznesie zmienność następuje bardzo szybko, a IT musi za tymi zmianami nadążać. Nie może być skostniałe i silosowe. Musi uzyskać pewną dynamiczność i być „zdrowe”. Aby było to realne i łatwe, warto wykorzystać możliwości wprowadzone przez najnowsze rozwiązania sprzętowe Hewlett Packard Enterprise. W odpowiedzi na te oczekiwania oferujemy rozwiązania zarówno w warstwie sprzętu, jak i oprogramowania, które pozwolą dostarczać zasoby IT w sposób elastyczny.



Paweł Wójcik HPE Hybrid IT BU Manager

Jakie są główne wyzwania w tej dziedzinie?

Oczywiście poza pozyskaniem danego rozwiązania IT bardzo ważne jest, aby posiadać odpowiednie narzędzia do monitorowania i zarządzania podległą nam infrastrukturą. Rozwiązaniem jest tutaj pakiet oprogramowania HPE OneView. Jest to aparat automatyzacji infrastruktury inteligencją definiowaną przez oprogramowanie i opartej na szablonach, metodzie zarządzania, która upraszcza infrastrukturę IT. HPE OneView zarządza, przyspiesza i upraszcza operacje cyklu eksploatacji zasobów obliczeniowych, pamięci masowych i sieciowych. Uproszczone zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym - umożliwia szybsze i łatwiejsze stosowanie aktualizacji, z minimalizacją zakłóceń w obsłudze obciążeń produkcyjnych.

Czym wyróżnia się oferta HPE?

Dla mniejszych firm, które nie posiadają wydzielonego zespołu IT oferujemy platformę hiperkowergentną HPE Simplivity. Firmy te mają ograniczone możliwości kadrowe, dlatego też poszukują prostszych rozwiązań w zarządzaniu IT. SimpliVity jest rozwiązaniem zarządzanym przez pojedynczą konsolę, dzięki której możemy konfigurować oraz monitorować następujące elementy: serwery, współdzieloną pamięć masową, rozwiązania sieciowe, a także tworzyć i monitorować polityki backupu danych. HPE SimpliVity jest w stanie odtwarzać nie tylko maszyny wirtualne, ale nawet pojedyncze pliki. Odtworzenie maszyny wirtualnej o wielkości 1TB zajmuje (HPE to gwarantuje) maksymalnie 60 sekund, choć średnio jest to zaledwie 20-30 sekund. Oczywiście równolegle, w zależności od potrzeb klientów, oferujemy także nasze standardowe serwery marki ProLiant. Technologia ta rozwijana jest od ponad 25 lat. To ważne, bo dziś mamy w ofercie pełne portfolio sprzętu serwerowego – od serwerów wieżowych, stelażowych przez serwery blade - gdzie mamy ponad 60 proc. udziałów rynkowych - przez infrastrukturę komponowalną HPE Synergy, aż po serwery specjalizowane oraz całą rodzinę systemów do zastosowań krytycznych. Zależy nam na tym, aby serwery HPE ProLiant były utożsamiane z prostotą utrzymania, wdrażania i zarządzania sprzętem. Mam tu na myśli szereg ułatwień dla administratorów w pracy z naszym sprzętem. W sposób usystematyzowany podchodzimy też do zdarzeń awaryjnych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za komunikację z innymi dostawcami rozwiązań składających się na środowisko klienta. Tworzymy ekosystem łączący nasze rozwiązania sprzętowe i wyspecjalizowane oprogramowanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać klientom rozwiązania proste w instalacji czy obsłudze, a jednocześnie, tak jak wcześniej wspominałem, łatwe w zarządzaniu.

Jak zmieni się IT w przyszłości?

Co do przyszłości świat IT z pewnością będzie podążał w kierunku Cloud Computingu. Przez długi czas uważano, że chmura prywatna jest pewnego rodzaju wstępnym rozwiązaniem na drodze dojrzewania do chmury publicznej. Jednak doświadczenie pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie obu możliwości, tych wynikających z chmury prywatnej i zarazem publicznej. Tak powstała praktyka chmury hybrydowej. To właśnie do takiej postaci dąży większość firm i takie praktyki stają się modelowe dla większości z nich. HPE od dawna oferuje rozwiązania – elementy infrastruktury IT – wspierające budowę środowiska hybrydowego.

Jakie nowe usługi pojawiły się w ofercie HPE?

Prawdziwe Hybrydowe IT oferujemy dzięki usłudze HPE GreenLake Flex Capacity. Dzięki temu nie musimy wybierać pomiędzy zasobami IT w naszej serwerowni, a zasobami IT dostępnymi na żądanie. HPE umożliwia obydwie rzeczy łącząc zalety chmury publicznej z lokalnymi rozwiązaniami IT. Dzięki HPE GreenLake firma klienta zyskuje elastyczność, płatność tylko za użytkowanie i szybką skalowalność – elementy charakterystyczne dla modelu dostarczania usług w chmurze. Gwałtowne wzrosty w zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, stają się łatwe w zarządzaniu dzięki czemu można szybciej reagować na zmienne oczekiwania rynku bez marnowania kapitału na dostarczanie dodatkowej mocy obliczeniowej, potrzebnej jedynie dla szczytowych obciążeń. Cała potrzebna technologia znajduje się w centrum danych klienta, dzięki czemu może on zachować pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i prywatnością danych. W ramach HPE GreenLake rzeczywiste, mierzone zużycie jest rozliczane jako usługa (as-a-service) co miesiąc z dołu. Pomaga to w śledzeniu kosztów, a obejmuje infrastrukturę, oprogramowanie i wsparcie niezbędne do zabezpieczenia bezpieczeństwa operacyjnego IT w centrum danych klienta. Możemy także zaoferować produkty, jak i sprawdzone pomysły na zastosowanie internetu rzeczy IoT. Ilość potencjalnych pomysłów jest tutaj nieograniczona, jednakże w tego typu projektach ważne jest zaangażowanie zarówno partnerów jak i klientów.

Czy takie pomysły przekładają się na efektywność pracy przedsiębiorstw?

Rozwiązania IoT wzbudzają duże zainteresowanie klientów, ale często nie wiadomo w jaki sposób je zastosować, aby przyniosły oszczędności lub wygenerowały nowe przychody. Wykorzystanie internetu rzeczy to także zwiększenie komfortu działania dla firm i użytkowników. Oszczędności przynieść może np. zastosowanie czujników na linii produkcyjnej lub w rafinerii, by przewidywać i zapobiegać ewentualnym awariom, a co za tym idzie – także przestojom w działaniu i stratom finansowym.

GRK