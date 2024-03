OC działalności gospodarczej. Firmy usługowe coraz bardziej zainteresowane są polisą OC

Prowadzenie działalności usługowej związane jest z takimi ryzykami jak zarzuty o nienależyte wykonanie umowy czy roszczenia finansowe w razie wyrządzenia szkody klientowi bądź innej osobie. Ponieważ takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, a sądy zasądzają coraz wyższe odszkodowania, firmy usługowe coraz bardziej zainteresowane są polisą OC działalności gospodarczej.

Ryzyka w usługach

Jednym z głównych działów gospodarki narodowej są usługi. Ten dział gospodarki obejmuje bardzo szeroki zakres działalności, w tym np. naprawy różnego rodzaju sprzętów, porady u lekarzy czy prawników, przewóz osób i towarów czy handel i reklamę. Według danych GUS w Polsce działa prawie 960 tys. firm usługowych.

REKLAMA

– Główne ryzyka w branży usługowej to m.in. zalania, pożary, wandalizm, uszkodzenie sprzętu biurowego czy też szkody będące następstwem nieprawidłowo wykonanej usługi. Praktycznymi przykładami takich szkód jest choćby poparzenie pacjentki w gabinecie kosmetycznym lub poślizgnięcie się klienta na nieodśnieżonym przez przedsiębiorcę schodku – wymienia Jacek Kasperski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

OC działalności gospodarczej

REKLAMA

Każdy przedsiębiorca prowadzący usługową działalność gospodarczą, musi liczyć się z ryzykiem wyrządzenia szkody osobowej i rzeczowej osobie trzeciej. Może to być np. drogi element garderoby zniszczony w pralni czy np. poważne zakażenie po wizycie u manicurzystki. Jeśli poszkodowany klient wystąpi do sądu z roszczeniem, odszkodowanie i naprawa szkody może przedsiębiorcę słono kosztować, a nawet doprowadzić firmę do bankructwa.

Przed takimi sytuacjami chroni OC działalności gospodarczej. Taka polisa jest obowiązkowa w niektórych branżach i zawodach – tam, gdzie świadczenie usług wymaga odpowiednich uprawnień i wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. W tej grupie są m.in. adwokaci, notariusze i radcowie prawni, doradcy podatkowi, architekci i inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, podmioty usługowe prowadzące księgi rachunkowe czy podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Inni przedsiębiorcy mogą wykupić polisę OC dobrowolnie. – Podmioty z branży usługowej bardzo często wybierają OC działalności – podkreśla ekspert. Szkody w branży usługowej nie należą do rzadkości, a odszkodowania zasądzane przez sądy są coraz wyższe, więc zainteresowanie takim ubezpieczeniem ze strony firm sukcesywnie rośnie.

Uwaga na wysokość sumy gwarancyjnej i zakres ochrony

Polisa OC zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i chroni przed skutkami szkód, jakie powstały w jej wyniku. Istotne jest jednak to, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do wysokości sumy gwarancyjnej, która została określona w umowie zawarcia polisy. Jeśli jest ona zbyt niska, pozostałą kwotę przedsiębiorca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Dlatego warto zwrócić uwagę na ten element i odpowiednio dopasować sumę gwarancyjną do ryzyka prowadzonej działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Równie ważnym elementem jest określony w umowie zakres ochrony ubezpieczeniowej. Powinien on być każdorazowo dopasowany do specyfiki danej branży i rodzaju zagrożeń, jakie mogą w niej występować.

– Przy OC działalności w branży usługowej trzeba zaproponować przedsiębiorcy rozszerzenia, które przełożą się na pełne zabezpieczenie świadczonych przez niego usług. Może to być rozszerzenie polegające na ochronie odpowiedzialności w rzeczach stanowiących przedmiot usługi bądź OC pracodawcy, które zabezpiecza w sytuacji wstąpienia szkód także wśród pracowników – mówi Jacek Kasperski. – Ciekawa klauzula w zakresie mienia, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z branży usługowej, dotyczy braku zysku. Pozwala ona zabezpieczyć firmę na wypadek szkody, która prowadzi do niemożności prowadzenia przez nią działalności.

Ubezpieczenie lokali użytkowych

REKLAMA

Wśród firm usługowych dużą popularnością cieszą się również ubezpieczenia lokali użytkowych niezbędnych do prowadzenia działalności, np. biur, gabinetów, sklepów czy magazynów. Taka polisa chroni nie tylko nieruchomości, ale też ruchomości, w tym meble, sprzęt biurowy czy rzeczy osobiste pracowników, na wypadek zalania, pożaru, zniszczenia bądź kradzieży czy aktów wandalizmu.

– Klienci z branży usług często wybierają też ubezpieczenie zabezpieczające ich maszyny, sprzęt elektroniczny czy urządzenia, które są potrzebne do realizacji ich działalności. One często są leasingowane i znacznej wartości, dlatego wymagają szerokiego zakresu na wypadek zdarzeń, które mogą je uszkodzić, jak zalanie czy upadek – mówi ekspert.