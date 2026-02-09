FedEx, Advent i dotychczasowi udziałowcy kupują wszystkie akcje InPostu. Cena za akcję: 15,6 euro

InPost zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm, w którym jest m.in. Advent International, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R - poinformował w poniedziałek InPost. Cena jednej akcji to 15,6 euro.

W konsorcjum - jak wynika z komunikatu spółki - znalazły się: fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. i podmioty stowarzyszone (Advent), FCWB LLC – spółka zależna w całości należąca do FedEx Corporation (FedEx), A&R Investments Ltd. (A&R) i PPF Group (PPF).

Główne firmy w konsorcjum: Advent, FedEx, A&R, PPF

Jak poinformowano, zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Advent oraz FedEx mają posiadać po 37 proc. udziałów, A&R - 16 proc., a PPF - 10 proc. „Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie Konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPost” - zadeklarowano.

Cena za akcję: 15,6 euro

Akcjonariusze - jak podano - otrzymają propozycję odkupu akcji w wysokości 15,60 euro za każdą akcję. Łączną wartość wszystkich akcji spółki wyceniono na 7,8 mld euro. Ma to zapewnić obecnym akcjonariuszom „korzystną wycenę dzięki bardzo atrakcyjnej premii ofertowej w wysokości 50 proc. w stosunku do ceny akcji z dnia 2 stycznia 2026 r. oraz 53 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r.”.

Finansowanie transakcji

Finansowanie zapewniono w formie kapitału własnego przy wsparciu bankom. „Członkowie Konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania w kwocie 5,9 mld euro. Pozostała część transakcji sfinansowana zostanie długoterminowymi kredytami udzielonymi przez szerokie konsorcjum banków” - dodano.

Współpraca InPost - FedEx po przejęciu

Podkreślono, że po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które umożliwią obu spółkom „wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju”. Ma to być osiągnięte m.in. przez: połączenie globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych oraz 225 mln odbiorców na całym świecie z siecią maszyn Paczkomat InPost.

„Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na akcje InPost tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Warunkiem dojścia wezwania do skutku będzie osiągnięcie progu nabycia przez Oferenta nie mniej niż 80 proc. wszystkich akcji InPost S.A. oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym także organów antymonopolowych. Zakłada się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2026 roku” - zaznaczyła spółka.

Rafał Brzoska o rozwoju i ekspansji zagranicznej

Cytowany w komunikacie założyciel i szef InPostu Rafał Brzoska ocenił, że transakcja będzie wspierać dalszy rozwój spółki i jej zagraniczną ekspansje. „Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach” - dodał Brzoska.

O otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki, InPost informował w pierwszym tygodniu stycznia. Dodał wówczas, że powołany został specjalny zespół złożony z członków rady nadzorczej i zarządu InPostu, który miał przeanalizować wszystkie aspekty potencjalnej transakcji.

Główni akcjonariusze przed transakcją

Obecnie głównymi akcjonariuszami InPostu są: PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.). Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku.