REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Jak będzie wyglądał e-learning w 2026 roku? Trzy trendy, które zmieniają naukę online

Jak będzie wyglądał e-learning w 2026 roku? Trzy trendy, które zmieniają naukę online

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 09:09
Jak będzie wyglądał e-learning w 2026 roku? Trzy trendy, które zmieniają naukę online
Jak będzie wyglądał e-learning w 2026 roku? Trzy trendy, które zmieniają naukę online
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 zapowiada się przełomowo dla szkoleń i rozwoju talentów w firmach. Coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja (AI), nie tylko ułatwia przyswajanie wiedzy, ale pozwala także symulować realistyczne scenariusze biznesowe i interpersonalne. Równolegle rośnie popularność kursów kohortowych oraz webinarów, które łączą elastyczność nauki online z interakcją grupową i mentoringiem, tworząc skuteczniejsze i bardziej angażujące doświadczenia edukacyjne dla pracowników.

„E-learning przestaje być tanią alternatywą dla szkoleń stacjonarnych, a staje się strategicznym narzędziem rozwoju firm. W praktyce oznacza to, że organizacje nie traktują już kursów online jako uzupełnienia, lecz jako kluczowy element budowania kompetencji i przewagi konkurencyjnej. Raporty branżowe (m.in. Wifitalents 2025) wskazują, że analityka oparta na AI skraca czas szkolenia o 40%, co przekłada się na szybsze osiąganie biegłości przez uczących się.” - tłumaczy Michał Lidzbarski, ekspert e-learningu, CEO Web To Learn.

REKLAMA

REKLAMA

Pierwszy trend - AI jako trener, nie narzędzie

Sztuczna inteligencja staje się autonomicznym współpracownikiem, który sam prowadzi rozmowy z uczestnikiem szkolenia. Natomiast w szkoleniach korporacyjnych rośnie popularność inteligentnych awatarów, które wcielają się w określone role, np. trudnego klienta i rozmawiają z kursantem w czasie rzeczywistym, zwracając uwagę na ton głosu, tempo mowy czy pauzy.

“Badania pokazują, że uczenie przez doświadczenie jest znacznie skuteczniejsze niż pasywna nauka. Pracownik może popełniać błędy bez realnych konsekwencji, natychmiast otrzymuje informację zwrotną i powtarza zadanie aż do osiągnięcia biegłości – wyjaśnia Michał Lidzbarski i dodaje, że jednocześnie instytucje wdrażające rozwiązania oparte na AI obserwują średnio 40-procentowy wzrost zaangażowania uczestników.

Jak wynika z raportów Engageli (2025), personalizacja nauki z wykorzystaniem AI zwiększa motywację do 75%, podczas gdy w tradycyjnych modelach edukacyjnych wynosi ona około 30%. Przekłada się to bezpośrednio na skuteczniejsze przyswajanie wiedzy. W szkoleniach korporacyjnych trwałość efektów edukacyjnych jest 2,5-krotnie wyższa dzięki inteligentnym systemom tutorującym i symulacjom AI, które umożliwiają wielokrotne ćwiczenie zadań. W rezultacie uczestnicy szybciej opanowują materiał, a zdobyte kompetencje utrzymują się znacznie dłużej niż w przypadku metod statycznych.

REKLAMA

Dla twórców kursów online oznacza to konieczność wzbogacenia programów szkoleniowych o elementy sztucznej inteligencji, które nie tylko przyspieszą proces nauki, ale też umożliwią uczestnikom zdobywanie praktycznych umiejętności w realistycznych scenariuszach. AI pozwala na personalizację ścieżki edukacyjnej, dostosowując tempo, poziom trudności i rodzaj zadań do indywidualnych potrzeb uczącego się.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uczestnicy kursów online coraz częściej oczekują możliwości szybkiego wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce, a nie jedynie realizowania kolejnych lekcji. W odpowiedzi na te potrzeby twórcy internetowi projektują procesy edukacyjne, które nie tylko porządkują treści, lecz także wspierają uczestników w ich zastosowaniu. Takie podejście umożliwia platforma MultiTools, oferując inteligentnych agentów AI wspierających kursantów w procesie wdrażania nowych umiejętności.

Drugi trend – powrót nauki zespołowej

Po fascynacji kursami online, w których każdy uczył się samodzielnie we własnym tempie, znowu bardzo popularnie są kursy kohortowe, czyli realizowane w grupach ze wspólnym startem i zakończeniem. Społeczność kursantów i interakcja na żywo stają się kluczowymi wartościami. Dane pokazują jednoznacznie, że kursy realizowane w kohortach osiągają ponad 90% skuteczności ukończenia, podczas gdy typowe kursy online mogą mieć frekwencję ukończenia zaledwie na poziomie kilku procent.

„Nowoczesne platformy edukacyjne wykorzystują algorytmy do analizy potrzeb uczestników.. AI może monitorować dyskusje, proponować tematy do rozmowy i alarmować moderatora, gdy któraś osoba zostaje pominięta lub ma trudność w realizacji kursu. Dzięki temu każdy uczestnik czuje się dostrzeżony i ma wsparcie grupy, nawet przy bardzo dużej skali kursu. Dzięki inteligentnej automatyzacji prowadzenie kohort na setki, a nawet tysiące osób staje się możliwe bez utraty jakości interakcji” – wyjaśnia Michał Lidzbarski.

Uczestnicy takich kursów są skłonni zapłacić cenę premium za doświadczenie wspólnej nauki. Kurs kohortowy to bowiem coś więcej niż sucha wiedza – to mentoring, networking i dyscyplina. Warto pamiętać, że w 2026 roku społeczność wspierająca edukację jest nowym kluczem do sukcesu – to właśnie poczucie przynależności i interakcja na żywo stanowią przewagę, której nie zastąpi biblioteka nawet najpiękniej wygenerowanych przez AI filmów.

Trzeci trend - webinary na żywo nadal rządzą

Przez wielu ekspertów uznawane za relikt przeszłości, dziś webinary nadal są na szczycie swojej skuteczności. Odbiorcy coraz częściej poszukują wydarzeń online, które dają im bezpośredni kontakt z ekspertem i poczucie uczestnictwa w czymś unikalnym. Liczy się autentyczność, możliwość zadania pytania na żywo i zaufanie do prowadzącego.

Zmienia się także podejście twórców do formatu. O ile wcześniej standardem było nagrywanie webinarów i udostępnianie powtórek, o tyle dziś coraz więcej organizatorów świadomie z tego rezygnuje. Powód jest prosty: dostępność nagrania obniża motywację do udziału na żywo. Gdy uczestnicy wiedzą, że treści nie będzie można odtworzyć w innym terminie, a okazja do bezpośredniej rozmowy z ekspertem jest jednorazowa, frekwencja znacząco rośnie.

„Webinary wciąż świetnie konwertują. Średnio w wydarzeniach na żywo uczestniczy 40–50% zapisanych osób, a najlepsi twórcy osiągają nawet 90% frekwencji. Co więcej, dobrze poprowadzony webinar uruchamia natychmiastowe działania uczestników. Dane ON24 pokazują trzykrotny wzrost liczby umawianych spotkań sprzedażowych w trakcie webinarów oraz 51-procentowy wzrost inicjowania czatu z działem handlowym w porównaniu do ubiegłego roku. To dowód, że format live angażuje znacznie głębiej niż statyczne treści i sprzyja podejmowaniu decyzji „tu i teraz” – podkreśla Michał Lidzbarski.

Wydarzenia organizowane na żywo działają najlepiej, bo oferują to, czego dziś najbardziej oczekują odbiorcy: autentyczny kontakt z ekspertem, unikalność wydarzenia i realne zaangażowanie.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Kursy AI dla firm – realne korzyści biznesowe
Kursy AI dla firm – realne korzyści biznesowe
Technologia w firmach zmienia zapotrzebowanie na role finansowe. Kto zyska w 2026 roku?
Technologia w firmach zmienia zapotrzebowanie na role finansowe. Kto zyska w 2026 roku?
Już nie wystarczy zwracać się w e-mailu do klienta po imieniu, by zapewnić sobie jego lojalność: w 2026 roku nowe oczekiwania ze strony kupujących
Już nie wystarczy zwracać się w e-mailu do klienta po imieniu, by zapewnić sobie jego lojalność: w 2026 roku nowe oczekiwania ze strony kupujących
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Jak będzie wyglądał e-learning w 2026 roku? Trzy trendy, które zmieniają naukę online
06 lut 2026

Rok 2026 zapowiada się przełomowo dla szkoleń i rozwoju talentów w firmach. Coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja (AI), nie tylko ułatwia przyswajanie wiedzy, ale pozwala także symulować realistyczne scenariusze biznesowe i interpersonalne. Równolegle rośnie popularność kursów kohortowych oraz webinarów, które łączą elastyczność nauki online z interakcją grupową i mentoringiem, tworząc skuteczniejsze i bardziej angażujące doświadczenia edukacyjne dla pracowników.
Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]
05 lut 2026

Zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej rzadko wyglądają jak plama ropy na powierzchni. Częściej są niewidoczne gołym okiem, rozpuszczone, rozproszone i trudne do uchwycenia w rutynowych kontrolach. To właśnie je dr Karolina Orłowska z firmy Gekko Photonics porównuje do „igły w stogu siana”. W rozmowie z Szymonem Glonkiem tłumaczy, dlaczego obecne metody nadzoru nad ściekami są niewystarczające i jak nowa technologia optyczna może to zmienić.
Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać
05 lut 2026

W 2026 r. Indie są najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać. Teraz szczególnie opłaca się rozwijać biznes na Indie i traktować to państwo jako źródło kapitału. Największe światowe firmy już inwestują w Indiach.
Trudne czasy dla przemysłu chemicznego. Jakie strategie pozwolą na utrzymanie rentowności?
05 lut 2026

Wzrost globalnej produkcji chemicznej w 2026 roku nie przekroczy 2 proc.; utrzymanie konkurencyjności będzie wymagało od firm chemicznych koncentracji na rentowności, odporności operacyjnej oraz przyspieszenia transformacji technologicznej - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte.

REKLAMA

Dlaczego w Czechach nie ma KSeF?
05 lut 2026

W ostatnich latach Polska i Czechy – kraje o zbliżonej historii transformacji gospodarczej – obrały diametralnie różne ścieżki cyfryzacji podatków. W Polsce wdrażany jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), system centralnego obiegu faktur, który docelowo ma objąć wszystkich przedsiębiorców. W Czechach – takiego systemu nie ma. Co więcej: nie ma nawet planów jego wdrożenia w formie analogicznej do polskiej.
Czy KSeF spowoduje odpływ polskich firm za granicę?
04 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Choć w założeniu ma on uszczelnić system VAT, uprościć rozliczenia i zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego, wśród przedsiębiorców narasta pytanie znacznie poważniejsze: czy KSeF stanie się kolejnym impulsem do przenoszenia polskich firm za granicę?
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
03 lut 2026

Ciężarówka stoi, ładunek czeka, a pracodawca ma problem. Kierowca został zatrzymany i tymczasowo odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Czy możesz zwolnić takiego pracownika z dnia na dzień?
KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]
03 lut 2026

KSeF to trudne do wdrożenia zasady i dużo niejasności dla branży TSL. Wielu przedsiębiorców definiowało się jako podmioty MŚP i szykowało na zmiany od kwietnia 2026 r. Tymczasem odbieranie faktur od dużych firm energetycznych czy paliwowych w innym trybie odbywa się już od 1 lutego 2026 r. Jakie są największe problemy, zagrożenia i znaki zapytania dotyczące KSeF?

REKLAMA

Co budzi strach wśród prezesów? Oto ich największe obawy
03 lut 2026

Prezesi polskich firm nie kryją niepokoju: spowolnienie gospodarcze, rosnące koszty i niepewna geopolityka. Mimo to w 2026 r. większość liczy na przełom, stawiając na sztuczną inteligencję jako motor transformacji.
Drożyzna nie odpuszcza. Te produkty podrożały najbardziej w 2025 r. [RAPORT]
03 lut 2026

Zakupy w sklepach zdrożały w 2025 r. średnio o 4,2 proc., a ceny żywności wzrosły o 3,6 proc. Najbardziej podrożały używki, tłuszcze i napoje, a potaniały warzywa – wynika z raportu UCE Research i WSB Merito.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA