REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać

Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 12:45
indie rozwój biznes inwestycje
Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 r. Indie są najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać. Teraz szczególnie opłaca się rozwijać biznes na Indie i traktować to państwo jako źródło kapitału. Największe światowe firmy już inwestują w Indiach.

Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata

Według raportu OECD, Indie staną się w latach 2025–2026 najszybciej rozwijającą się gospodarką świata – wyprzedzając nie tylko Chiny, ale też całą Grupę G20. Podczas gdy Zachód zmaga się ze spowolnieniem, ekonomiczny punkt ciężkości globalnej gospodarki przesuwa się w stronę Azji i Globalnego Południa. To wyraźny sygnał, że polskie firmy powinny podjąć aktywniejsze działania i spojrzeć na Indie – zarówno jako kierunek ekspansji, jak i źródło kapitału.

REKLAMA

REKLAMA

Z raportu OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) wynika, że Indie w kolejnych dwóch latach będą rozwijać się w tempie ponad 6,5% rocznie – szybciej niż Chiny i znacznie powyżej średniej dla krajów G20 (ok. 2,9%). Eksperci nie mają wątpliwości: Indie są dziś jednym z najważniejszych motorów światowej gospodarki, a ich rosnąca rola geopolityczna i ekonomiczna przyciąga uwagę największych graczy. – Indie są dziś gigantem – dynamiczne, ambitne, z jasno określoną wizją rozwoju. Dla polskiego biznesu to moment, którego nie można przegapić – mówi dr Judyta Latymowicz, partnerka w kancelarii LEGALLY.SMART i ekspertka ds. relacji z Indiami.

Największe światowe firmy inwestują w Indiach

Rosnące zaufanie do indyjskiej gospodarki potwierdzają decyzje globalnych firm. Google zainwestuje 15 miliardów dolarów w rozwój sztucznej inteligencji i infrastruktury danych w Indiach, a amerykański gigant farmaceutyczny Eli Lilly ogłosił miliardową inwestycję w rozbudowę swoich zakładów produkcyjnych. Te przykłady pokazują, że Indie stają się centrum innowacji, technologii i nowoczesnej produkcji, a nie tylko rynkiem konsumenckim. – Dla polskich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, technologicznej, OZE czy przetwórstwa przemysłowego – ale nie tylko – Indie to rynek o nieograniczonym potencjale. Jednocześnie coraz więcej indyjskich firm szuka partnerów w Europie – a Polska jest dla nich atrakcyjnym kierunkiem – podkreśla dr Latymowicz.

Polska hubem dla kapitału z Indii

W ostatnich latach rośnie także aktywność indyjskich przedsiębiorstw w Europie. Dzięki położeniu w centrum kontynentu, dostępowi do rynku UE i dobrze rozwiniętemu sektorowi technologicznemu, Polska może stać się naturalnym hubem dla kapitału z Indii. Dodatkowym atutem jest przyjazne środowisko biznesowe i duże doświadczenie polskich doradców w obsłudze biznesu międzykulturowego. Dzięki połączeniu kompetencji technologicznych i strategicznego położenia, Polska może stać się jednym z głównych europejskich partnerów Indii. – Współpracując z indyjskimi firmami, widzimy, że Polska jest postrzegana jako stabilny partner i punkt wejścia do rynku unijnego. To duży potencjał, który coraz bardziej zaczyna się materializować – dodaje dr Latymowicz.

REKLAMA

Polecamy: Personel i Zarządzanie (miesięcznik) – abonament

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowa handlowa UE–Indie?

Nowym impulsem dla rozwoju relacji gospodarczych może stać się również negocjowana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. Porozumienie, nad którym prace toczą się od wielu lat, nigdy nie było bliższe finalizacji niż obecnie. Dlatego polskie firmy powinny jak najszybciej przyjrzeć się możliwościom, jakie oferuje rynek indyjski – bo w momencie zawarcia umowy trzeba będzie być już na niego przygotowanym, mieć zbudowane relacje i przemyślaną strategię działania. Indii nie można ignorować – co potwierdzają zarówno dane makroekonomiczne, jak i ostatnie inwestycje globalnych koncernów.

Źródło: Legally Smart

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Co budzi strach wśród prezesów? Oto ich największe obawy
Co budzi strach wśród prezesów? Oto ich największe obawy
Dlaczego w Czechach nie ma KSeF?
Dlaczego w Czechach nie ma KSeF?
Firmy działające w branży handlu detalicznego planują w 2026 r. ekspansję na rynki zagraniczne. Najpierw jednak zainwestują w nowe technologie
Firmy działające w branży handlu detalicznego planują w 2026 r. ekspansję na rynki zagraniczne. Najpierw jednak zainwestują w nowe technologie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]
05 lut 2026

Zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej rzadko wyglądają jak plama ropy na powierzchni. Częściej są niewidoczne gołym okiem, rozpuszczone, rozproszone i trudne do uchwycenia w rutynowych kontrolach. To właśnie je dr Karolina Orłowska z firmy Gekko Photonics porównuje do „igły w stogu siana”. W rozmowie z Szymonem Glonekiem tłumaczy, dlaczego obecne metody nadzoru nad ściekami są niewystarczające i jak nowa technologia optyczna może to zmienić.
Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać
05 lut 2026

W 2026 r. Indie są najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać. Teraz szczególnie opłaca się rozwijać biznes na Indie i traktować to państwo jako źródło kapitału. Największe światowe firmy już inwestują w Indiach.
Trudne czasy dla przemysłu chemicznego. Jakie strategie pozwolą na utrzymanie rentowności?
05 lut 2026

Wzrost globalnej produkcji chemicznej w 2026 roku nie przekroczy 2 proc.; utrzymanie konkurencyjności będzie wymagało od firm chemicznych koncentracji na rentowności, odporności operacyjnej oraz przyspieszenia transformacji technologicznej - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte.
Dlaczego w Czechach nie ma KSeF?
05 lut 2026

W ostatnich latach Polska i Czechy – kraje o zbliżonej historii transformacji gospodarczej – obrały diametralnie różne ścieżki cyfryzacji podatków. W Polsce wdrażany jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), system centralnego obiegu faktur, który docelowo ma objąć wszystkich przedsiębiorców. W Czechach – takiego systemu nie ma. Co więcej: nie ma nawet planów jego wdrożenia w formie analogicznej do polskiej.

REKLAMA

Czy KSeF spowoduje odpływ polskich firm za granicę?
04 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Choć w założeniu ma on uszczelnić system VAT, uprościć rozliczenia i zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego, wśród przedsiębiorców narasta pytanie znacznie poważniejsze: czy KSeF stanie się kolejnym impulsem do przenoszenia polskich firm za granicę?
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
03 lut 2026

Ciężarówka stoi, ładunek czeka, a pracodawca ma problem. Kierowca został zatrzymany i tymczasowo odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Czy możesz zwolnić takiego pracownika z dnia na dzień?
KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]
03 lut 2026

KSeF to trudne do wdrożenia zasady i dużo niejasności dla branży TSL. Wielu przedsiębiorców definiowało się jako podmioty MŚP i szykowało na zmiany od kwietnia 2026 r. Tymczasem odbieranie faktur od dużych firm energetycznych czy paliwowych w innym trybie odbywa się już od 1 lutego 2026 r. Jakie są największe problemy, zagrożenia i znaki zapytania dotyczące KSeF?
Co budzi strach wśród prezesów? Oto ich największe obawy
03 lut 2026

Prezesi polskich firm nie kryją niepokoju: spowolnienie gospodarcze, rosnące koszty i niepewna geopolityka. Mimo to w 2026 r. większość liczy na przełom, stawiając na sztuczną inteligencję jako motor transformacji.

REKLAMA

Drożyzna nie odpuszcza. Te produkty podrożały najbardziej w 2025 r. [RAPORT]
03 lut 2026

Zakupy w sklepach zdrożały w 2025 r. średnio o 4,2 proc., a ceny żywności wzrosły o 3,6 proc. Najbardziej podrożały używki, tłuszcze i napoje, a potaniały warzywa – wynika z raportu UCE Research i WSB Merito.
W sądzie sprawy trwają za długo? Jest wyjście, trzeba tylko o nim wiedzieć - nie jesteś skazany na kilka lat czekania na wyrok
30 sty 2026

Postępowania gospodarcze w Polsce trwają dziś w sądach powszechnych średnio od 2 do 3 lat w dwóch instancjach, a w sprawach bardziej skomplikowanych – nawet dłużej. Dla firm oznacza to wieloletnią niepewność, zamrożenie środków finansowych i realne ryzyko biznesowe. Przedsiębiorcy czekają na wyrok, a miękka windykacja nie daje rezultatów. Co robić?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA