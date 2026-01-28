Firmy działające w branży handlu detalicznego planują w 2026 r. ekspansję na rynki zagraniczne. Najpierw jednak zainwestują w nowe technologie

Rok 2025 był dla polskiego handlu detalicznego okresem względnej stabilizacji, jednak eksperci branży wyrazili stosunkowo duży sceptycyzm w ocenie jej kondycji. Co firmy handlowe muszą zrobić w 2026 roku, by jego ocena byłą znacznie lepsza po jego zakończeniu.

Future Mind: Dwie trzecie retailerów krytycznie ocenia 2025 rok. W planach inwestycje w infrastrukturę IT i AI

Rok 2025 był dla polskiego handlu detalicznego okresem względnej stabilizacji, jednak eksperci branży wyrazili stosunkowo duży sceptycyzm w ocenie jej kondycji. W najnowszym Barometrze Retail firmy doradczo-technologicznej Future Mind aż 76 proc. z nich oceniło sytuację segmentu jako słabą lub przeciętną. Jednocześnie 24 proc. badanych uznało ją za dobrą. Co ciekawe, ani jeden respondent nie ocenił jej jako bardzo dobrą. Ponad jedna trzecia spodziewa się jednak w najbliższych 12 miesiącach jej poprawy. Za największą szansę dla branży niemal połowa (48 proc.) respondentów uznała ekspansję na nowe rynki.

Co czeka handel detaliczny w 2026? Rosnące koszty i konkurencja głównymi wyzwaniami

Najczęstszą prognozą retailerów na 2026 rok jest utrzymywanie się obecnej sytuacji – tak sądzi ponad połowa respondentów (52 proc.). Jednocześnie 34 proc. spodziewa się poprawy, w tym 29 proc. umiarkowanej i 5 proc. znaczącej.

W kontrze jest 14 proc. ankietowanych, którzy sądzą, że nastąpi pogorszenie.

Co istotne – żaden ekspert nie prognozuje, że kondycja branży będzie dużo gorsza względem ubiegłego roku. Jeśli chodzi o wyzwania sektora – najczęściej retailerzy wskazują na rosnące koszty operacyjne, które wskazało 67 proc. z nich oraz politykę handlową i regulacje, które wybrało 52 proc.

Jako istotne obciążenie wskazują także sytuację geopolityczną i niepewność gospodarczą oraz konkurencyjne środowisko handlowe (po 33 proc.). W porównaniu do wcześniejszych lat, wyraźnie mniejsze znaczenie mają problemy kadrowe czy kwestie zrównoważonego rozwoju, które wskazało jedynie po 5 proc. osób.

Handel detaliczny 2026: Największe inwestycje w IT? Sztuczna inteligencja

Mimo utrzymujących się wyzwań, handel detaliczny nie rezygnuje z inwestycji technologicznych.

Porównując dane z ubiegłorocznej edycji widać wśród ekspertów branży zwiększony optymizm z nimi związany. W 2026 roku 38 proc. retailerów planuje zwiększyć nakłady na rozwój infrastruktury IT w swojej firmie w porównaniu do 24 proc. przed rokiem.

Jedynie co dziesiąty deklaruje ograniczenie inwestycji, podczas gdy rok temu było to 15 proc. Z kolei co trzeci respondent zamierza utrzymać je na takim samym poziomie jak w 2025 roku.

U progu 2026 widać wyraźny wzrost optymizmu i gotowości do zwiększania nakładów na infrastrukturę IT. Największe zainteresowanie dotyczy rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję – aż 52 proc. planuje zwiększyć inwestycje w tym obszarze.

Wysoko na liście priorytetów znajdują się również konsumenckie aplikacje mobilne (48 proc.), technologie chmurowe (43 proc.), platformy e-commerce (40 proc.) oraz zarządzanie danymi i analityka (38 proc.), a 3 na 10 firm wskazuje, że duże znaczenie mają dla nich retail media oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów logistycznych (po 29 proc.).

– Wyniki Barometru pokazują, że firmy mają dużą świadomość presji kosztowej i regulacyjnej, dlatego coraz częściej myślą o technologii nie jako o innowacji „na pokaz”, lecz jako o narzędziu realnej optymalizacji biznesu. Inwestycje w AI, dane czy infrastrukturę IT mają dziś bardzo konkretny cel – poprawę efektywności, lepsze zrozumienie klienta i możliwość skalowania biznesu, także poza Polską – komentuje Tomasz Koperski, CEO w Future Mind, a Solita Company.

– Retailerzy, którzy w najbliższych latach wygrają, to nie ci, którzy wdrożą najwięcej narzędzi, ale ci, którzy skutecznie przeprowadzą transformację sposobu pracy z AI – dodaje ekspert.

Za najbardziej obiecujące dla rozwoju handlu detalicznego, uczestnicy Barometru Retail uznają ekspansję na nowe rynki (48 proc.) oraz dalszy rozwój e-commerce (43 proc.).

Istotną rolę odgrywa według nich także wszechstronne wykorzystywanie AI – od automatyzacji procesów (33 proc.) przez personalizację produktów, usług i komunikacji marketingowej (24 proc.). Rozwiązania mobilne i m-commerce wybrała blisko jedna czwarta ekspertów (24 proc.). Z kolei na innowacje w logistyce i rosnący popyt na produkty lokalne wskazało 19 proc.