Jak karty podarunkowe mogą uchronić przed poświątecznym spadkiem sprzedaży

Karta podarunkowa jako narzędzie generowania przychodów? Jak najbardziej. Specjaliści od marketingu nie mają wątpliwości, że nowoczesne technologie wykorzystywane w kartach mogą być kluczem do zwiększania lojalności klientów i zapewniania stałego źródła dochodów.

Karty podarunkowe - ewolucja czy rewolucja?

Karty podarunkowe przeszły na przestrzeni lat prawdziwą ewolucję: od tradycyjnych plastikowych form do nowoczesnych wersji cyfrowych. Ta transformacja nie tylko odzwierciedla zmieniające się preferencje konsumentów, ale także daje nowe możliwości przedsiębiorstwom, które chcą skupić się na generowaniu przychodów i budowaniu lojalności klientów.

Cyfrowe karty podarunkowe nie tylko ułatwiają transakcje, ale także dostarczają firmom cenne dane, wykorzystywane później do skutecznego, ukierunkowanego marketingu dopasowanego do wybranej grupy docelowej.

- Przejście na cyfrowe karty podarunkowe to nie tylko rewolucja w marketingu, ale przede wszystkim inwestycja w potężne narzędzie do zbierania cennych informacji o klientach. W czasach, gdy personalizacja stanowi klucz do sukcesu, cyfrowe karty podarunkowe nie tylko nagradzają, ale także otwierają drzwi do budowy trwałych relacji z użytkownikami – tłumaczy Alexander Kubicki, dyrektor marketingu w Sparta Loyalty.

Eksperci z MarkWide Research przewidują, że do 2030 roku globalny rynek kart podarunkowych może osiągnąć niewiarygodną wartość 1.5 biliona dolarów. Dobrze zaprojektowane i spersonalizowane programy lojalnościowe połączone z kartami podarunkowymi motywują do zakupów aż jedną trzecią klientów.

- Według badań aż 32% konsumentów sięga po siedem lub więcej kart podarunkowych rocznie. Taka statystyka pozwala lepiej zrozumieć, jak potężny wpływ mają one na współczesny rynek i decyzje zakupowe klientów – dodaje ekspert ze Sparta Loyalty.

Dynamiczna cyfryzacja rynku ukazuje wzajemne zależności zachowań konsumentów i ewolucji handlu detalicznego. Firmy, które strategicznie wykorzystują elektroniczne karty podarunkowe, trafiają w dziesiątkę, ponieważ większość współczesnych klientów preferuje zakupy online. A realizacja cyfrowej karty podarunkowej często jest równoznaczna z zalogowaniem się na stronę e-sklepu, wyrażeniem zgód marketingowych itp. Czyli pozyskaniem bardzo wartościowych informacji, które pomogą marce dowiedzieć się więcej o swoim kliencie.

Jak karta podarunkowa stabilizuje dochód

Karty podarunkowe to nie tylko sposób na miły i trafiony prezent, ale także strategiczne narzędzie wspierające stabilizację przychodów w firmie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mają wyjątkowa zdolność budowania lojalności klientów poprzez nagradzanie ich za zakupy i stałe korzystanie z usług firmy.

Co więcej, nawet w przypadku ewentualnego zwrotu towaru karta podarunkowa zachęca do ponownego zakupu, ponieważ środki za produkt zasilają kartę, a nie wracają w gotówce do portfela. To ogranicza negatywny wpływ zwrotów na stabilność finansową firmy.

- Kiedy klienci otrzymują karty podarunkowe jako prezent, przychodzą na zakupy, często do nowego dla siebie sklepu, poznają markę, zaczynają wracać do niej i… wydają więcej, co przekłada się na stałe źródło przychodów dla firmy – dodaje Alexander Kubicki.

Karty podarunkowe są atrakcyjne nie tylko w okresach sezonowych i świątecznych, ale i po nich. Po świętach, w momencie znacznego spadku zainteresowania zakupami, konsumenci często decydują się na skorzystanie z otrzymanych kart podarunkowych. Firmy mogą wykorzystać ten moment, oferując promocje, dodatkowe rabaty lub specjalne oferty, co skłoni klientów do aktywnego korzystania z kart i zwiększenia wartości swoich zakupów.

Podwójny zysk z karty podarunkowej

Oferując karty podarunkowe, firma generuje dwukrotny potencjał przychodu. Po pierwsze, w momencie sprzedaży karty przedsiębiorstwo odnotowuje przychód z samej transakcji. Jednak prawdziwy zysk kryje się w kolejnym etapie, gdy klient zrealizuje kartę. Często bowiem zdarza się, że płaci kwotę, która przekracza nominalną wartość karty, a to generuje drugi przychód dla firmy. Ta zdolność do przyciągania klientów do ponownego zakupu i skłaniania ich do wydawania dodatkowych środków sprawia, że karty podarunkowe stają się nie tylko prezentem, ale również potężnym narzędziem zwiększania przychodów.

- Zjawisko znane jako "overage", czyli sytuacja, gdy kwota za zakupy przekracza wartość karty, jest bardzo korzystna z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ponieważ zwiększa wartość transakcji i przyczynia się do wzrostu przychodów – podsumowuje ekspert ze Sparta Loyalty.

Po sezonie świątecznym, kiedy rywalizacja o uwagę klienta jest mniejsza, firmy mogą skupić się na budowaniu trwałych relacji z konsumentami. Karty podarunkowe stają się narzędziem do utrzymania kontaktu z klientami oraz do przedstawiania im nowości produktowych. Innym słowem – są skutecznym narzędziem na zwiększenie dochodu firmy przez cały rok, nie tylko w sezonie.

