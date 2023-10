Rozwój sztucznej inteligencji jak rewolucja przemysłowa? Firmy gotowe na zmiany

Do 2030 r. będzie dziesiątki milionów nowych miejsc pracy dzięki SI - tak wynika z raportu McKinsey. Światowe Forum Ekonomiczne akcentuje jednak, że wiele stanowisk ulegnie likwidacji. O tym, że firmy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości, wiadomo, pytanie brzmi - jak szybko?

Firmy oczekują zmian w związku z AI

Od pojawienia się ChatGPT, biznes jest coraz bardziej zainteresowany generatywną sztuczną inteligencją. Najlepiej ilustrują to wyniki badań. W sierpniu KPMG opublikowało raport, z którego wynika, że aż 80 proc. pytanych firm uważa, że SI zmieni ich sektor, a jeszcze więcej (93 proc.) sądzi, że przyniesie korzyści dla ich firmy. Stanie się to w ciągu najbliższego roku lub półtora.

– W przypadku generatywnej sztucznej inteligencji mamy do czynienia z fenomenem, który może równie mocno wpłynąć na gospodarkę, jak kiedyś rewolucja przemysłowa – mówi Arkadiusz Doliński, Director, Professional Services z BPSC i dodaje – Wyniki świadczą nie tylko o technologicznym entuzjazmie, ale o głębokim przekonaniu, że jesteśmy na progu nowej ery. Chodzi tu o coś więcej niż tylko o adaptację – chodzi o pionierskie myślenie w świecie, który stawia technologię w centrum gospodarczej ewolucji – uważa Arkadiusz Doliński.

To, co się stanie teraz, odbije się echem w kolejnych latach. Według McKinsey w ciągu najbliższej dekady sztuczna inteligencja może stworzyć od 20 do 50 milionów nowych miejsc pracy na świecie. To imponująca liczba, jednak jest też druga strona medalu, o czym pisze Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) — bilans rynku pracy może okazać się ujemny, gdyż istnieje ryzyko, że w wyniku rozwoju

SI angaż straci znacznie więcej ludzi, niż ją zyska.

Co z miejscami pracy

Czołowa instytucja zajmująca się globalnymi wyzwaniami gospodarczymi WEF oszacowała, że w wyniku postępu technologicznego aż 83 miliony miejsc pracy jest zagrożone likwidacją. W zamian za to algorytmy i systemy bazujące na SI mają dać zatrudnienie 69 milionom pracowników.

Czysta matematyka pokazuje, że bilans jest ujemny. - Choć liczby wskazują na bezpośrednią utratę miejsc pracy, nie uwzględniają one ewolucji rynku pracy i adaptacji, które niewątpliwie nastąpią w odpowiedzi na te zmiany. Nowe sektory, które jeszcze nie istnieją, nowe specjalizacje czy nawet całkowicie nowe obszary gospodarki mogą powstać w wyniku tej rewolucji technologicznej — zauważa ekspert z katowickiej spółki IT. W kontekście jego słów ciekawie wybrzmiewa niedawny raport IBM, w którym pada stwierdzenie, że SI nie zastąpi ludzi, ale ludzie korzystający z SI zastąpią tych, którzy tego nie robią.

