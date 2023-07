Oszczędność energii oparta na dostępie do danych

Efektywność energetyczna to cel, do którego dąży dziś większość firm. Najważniejszy aspekt dotyczy danych oraz ich właściwej analizy.

Synergia innowacji dla oszczędności w energii

Podejmując działania w kierunku zwiększania efektywności, wielu przedsiębiorców natrafia na pojęcia takie jak: rozwiązania Business Intelligence, telemetria oraz efektywność energetyczna. Co rozumieć pod tymi hasłami? Co łączy te trzy obszary? Jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie jednego z przytoczonych rozwiązań, a jakie przełożenie na biznes ma połączenie wszystkich 3 obszarów?

Business Intelligence – nowa definicja raportów

Business Intelligence tzw. „BI” jest dziedziną, która zajmuje się narzędziami służącymi wspomaganiu biznesu. W ramach BI wykorzystuje się rozbudowane systemy raportowo-analityczne, które umożliwiają interaktywną pracę z dowolnymi danymi online. Raporty generowane przy użyciu BI cechuje przejrzystość, multimedialność, możliwość prezentacji dowolnego rodzaju danych (dotyczących np. KPI, emisji CO2, zużycia mediów, wyników finansowych, rentowności itd.) i co najważniejsze prostota związana z odejściem od klasycznej formy tabelarycznej. Prostota i czytelność prezentacji danych ułatwia identyfikację nieprawidłowości, na przykład wysokiego zużycia mediów w porównaniu z przeciętnymi wartościami czy ujemnych marż sprzedażowych, co często wiąże się ze zbędnymi kosztami dla firm. BI doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie przetwarza się duże zbiory danych, a efektem jego wdrożenia jest m.in. większa świadomość w zarządzaniu firmą oraz uporządkowanie i ujednolicenie obiegu raportów w organizacji.

Czym jest telemetria

Pod pojęciem tym kryje się zbiór urządzeń i programów służących do dostarczania aktualnych danych pomiarowych np.: energii elektrycznej, ciepła, temperatury czy masy towaru. System telemetrii składa się z platformy wizualizacyjnej, bazy danych, serwera oraz urządzeń końcowych, takich jak liczniki, przeliczniki czy sterowniki. Dane z tych urządzeń są odbierane przez serwer, przesyłane do bazy danych i wizualizowane na dedykowanej platformie internetowej. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do raportów BI, rozwiązania telemetryczne nie oferują zaawansowanej analityki, skupiając się głównie na dostarczaniu użytkownikowi bieżących danych procesowych oraz prostych analiz i wykresów. Systemy telemetrii wspomagają zarządzanie obiektami, umożliwiają identyfikację obszarów energochłonnych i pomagają w planowaniu szeroko pojętej optymalizacji energetycznej. Układ telemetrii doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest dokładna kontrola obiektu i poszczególnych odbiorów energii/mediów. Bardzo dobrym przykładem są sieci retail, gdzie każdy sklep kontroluje zużycie energii elektrycznej na: głównym zasilaniu, oświetleniu oraz układach chłodniczo – wentylacyjnych. Układy pomiarowe w tym przypadku wspomagają zarządzanie obiektami, pomagają typować i wdrażać procesy optymalizacji zużycia mediów i upraszczają proces ustalania dokładnych budżetów dla sieci.

Jaka firma jest efektywna energetycznie?

Pojęciem tym określa się wszelkie przedsięwzięcia prowadzące do oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Firmę można nazwać efektywną energetycznie wtedy, gdy planuje i wdraża działania ograniczające zużycie mediów np. w wyniku modernizacji oświetlenia - wymiany na LED czy wymiany źródła ciepła na wysokosprawne. Dla takich podmiotów ustawodawca przewidział bezzwrotne wsparcie w postaci tzw. białych certyfikatów dla planowanych inwestycji. Certyfikaty pozyskuje się w wyniku sporządzenia przez audytora odpowiedniego audytu efektywnościowego potwierdzającego planowany efekt energetyczny. Przedsięwzięć wspierających efektywność jest wiele i do każdej firmy należy podejść indywidualnie, aby wytypować zakres działań niezbędnych do obniżenia zapotrzebowania na energię.

Dostęp do danych kluczowy dla oszczędzania energii

Business Intelligence, telemetria i efektywność energetyczna – wszystkie te pojęcia mają wspólny mianownik – dostęp do danych. Łatwo można zauważyć, że opisane zagadnienia dobrze się uzupełniają. Telemetria dostarcza dane i pozwala na bieżącą kontrolę. Przygotowane raporty BI które mogą korzystać m.in z danych telemetrycznych umożliwiają spojrzeć całościowo na funkcjonowanie firmy oraz identyfikację obszarów wymagających optymalizacji. To z kolei cenna wiedza, która może być wykorzystana do wdrażania przedsięwzięć efektywnościowych oraz służyć do pozyskania białych certyfikatów, wspierających inwestycje w energooszczędne rozwiązania.

Odpowiednie zrozumienie kwestii związanych z efektywnością energetyczną, Business Inteligence i telemetrią może przyczynić się do oszczędności finansowych, ochrony środowiska i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Autor: Bartosz Kowal, ekspert firmy Energy Solution