Drożej na co dzień

Koszty energii, mediów, produktów i usług rosną od niemal dwóch lat z miesiąca na miesiąc, co niekorzystnie wpływa na sytuację gospodarstw domowych. Inflacja wzrosła w styczniu br. o 2,4% w porównaniu z miesiącem ubiegłym, a w stosunku do całego roku – aż o 17,2%, a to przybliża nas do kolejnego historycznego szczytu cen! Eksperci szacują, że przez inflację nie tylko zwiększają się koszty utrzymania i „kurczą” się pensje, ale dotyka to także naszych oszczędności w bankach.

Musimy mierzyć się także z obserwowanym wzrostem kosztów energii – zarówno elektrycznej, jak i cieplnej – spowodowanej zachwianiami na rynku światowym w cenach i dostawach surowców. Najdotkliwiej możemy to odczuć podczas sezonu grzewczego zimą oraz latem, kiedy temperatury zmuszają nas do korzystania z różnego rodzaju urządzeń grzewczych lub chłodzących, często posiadających duże zużycie prądu. W odpowiedzi na wzrost cen, rząd wprowadził Tarczę Solidarnościową, zamrażającą w 2023 roku ceny energii dla odbiorców indywidualnych na poziomie z 2022 do określonego poziomu zużycia. Oznacza to, że do ustalonego limitu zapłacimy w tym roku za prąd tyle, ile płaciliśmy w ubiegłym. Aby mieć pewność, że nie przekroczymy limitów, warto wprowadzić zmiany w sposobie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Jak oszczędzić na energii zimą?

Zimą nowe technologie pozwalają czerpać jak najwięcej z natury, by obniżyć koszty utrzymania. Słońce, które ogrzewa okno, staje się źródłem naturalnej energii, darmowym kaloryferem. Dlatego istotne jest, by w odpowiedni sposób zarządzać osłonami zewnętrznymi. Automatyzacja gwarantuje, że rolety będą w optymalnej pozycji o właściwej porze, bez względu na pogodę, nawet gdy nie ma nas w domu. Osłony otworzą się automatycznie w ciągu dnia, aby wykorzystać darmowe ciepło słoneczne i ogrzać dom. Następnie zamkną się o zmroku, aby zachować dopływ ciepła. Dzięki temu możemy zredukować od 10 do 30% zużycia energii cieplnej.

Jak oszczędzić na energii latem?

Z kolei latem, okna nie wyposażone w ochronę przeciwsłoneczną, ogrzewają wnętrze mieszkania, jak stale włączony kaloryfer.

Za sprawą automatyki do osłon zewnętrznych, bez zbędnego wysiłku możemy obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń od 4 do 7°C podczas upałów i tym samym zmniejszyć potrzebę korzystania z energochłonnych urządzeń chłodzących. Dzięki autonomii rolety z solarnym silnikiem, nie musimy obawiać się, że przy jej instalacji uszkodzimy wnętrze – nie potrzebujemy podłączenia przewodów dostarczających prąd. Nie straszna jej także żadna pogoda, bowiem pojemna bateria (2200 mAh) zapewnia 45 dni funkcjonowania nawet przy niewielkiej ilości słońca.

Według badań naukowców budowlanych z Uniwersytetu Oregon z 2021 roku, stosując latem tzw. pasywną strategię chłodzenia, której elementem jest m.in. odpowiednie użytkowanie osłon, możemy zmniejszyć obciążenie klimatyzacji nawet o 80%. Łącząc te działania z silnikami do rolet napędzanymi energią słońca, możemy znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej i zmniejszyć wpływ naszego gospodarstwa domowego na środowisko.

Źródło: Somfy