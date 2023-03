Ranking najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej - zwycięstwo Kamili Kaliszyk

W tegorocznym rankingu wyróżniono łącznie 40 kobiet związanych zawodowo z branżą płatniczą, w tym 5 reprezentantek Mastercard, które znalazły się w pierwszej dwudziestce. Kamila Kaliszyk otrzymała największą liczbę punktów od Kapituły i tym samym zajęła pierwsze miejsce w „Rankingu najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej”.

Kamila Kaliszyk jest związana z Mastercard od ponad 20 lat. Obecnie pełni funkcję dyrektorki ds. rozwoju rynku, odpowiadając za pion rozwoju akceptacji kart płatniczych i współpracę ze sprzedawcami detalicznymi, agentami rozliczeniowymi, instytucjami samorządowymi i administracją publiczną. Jednocześnie aktywnie działa na rzecz wspierania kobiet w biznesie, m.in. uczestnicząc jako liderka i mentorka w globalnym programie Mastercard Women Leadership Network.

Na topowych miejscach w zestawieniu „najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej 2023” znalazły się również 4 reprezentantki Mastercard: Daria Auguścik, dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce, Małgorzata Domagała, dyrektorka ds. rozwiązań cyfrowych i cyberbezpieczeństwa, Dorota Fejfer, dyrektorka w zespole Account Management oraz Anna Marciniak, dyrektorka ds. komunikacji.

– Gratuluję wszystkim uczestniczkom i laureatkom rankingu Cashless.pl. Jesteśmy dowodem na to, że w różnorodności tkwi ogromny potencjał. Swoją codzienną pracą i osiągnięciami pokazujemy, jak istotną rolę odgrywają kobiety w biznesie, a zarazem przypominamy o tym, jak ważne jest pokonywanie stereotypowych ograniczeń i dążenie do równości i różnorodności w miejscach pracy. Ta nagroda to hołd dla wszystkich inspirujących liderek, które inicjują zmiany, dodają odwagi innym i pokazują, że w biznesie płeć nie ma znaczenia. To zaszczyt znaleźć się w tak wybitnym gronie – mówi Kamila Kaliszyk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Szklane sufity dla kobiet w branży płatniczej

83% respondentów ankietowanych przez firmę rekrutacyjną Antal przyznało, że dostrzega bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet w finansach. 58% jest zdania, że płeć ma wpływ na możliwość awansu. W badaniu Womenomics, przeprowadzonym dla Mastercard, 44% Polek stwierdziło, że kobiety mają mniejszą niezależność finansową od mężczyzn. Jedną z przyczyn takiej sytuacji upatrują w nierównościach w zarobkach (54%). Deklaracje respondentów pokrywają się z twardymi danymi - według Eurostatu w 2021 r. kobiety w Unii Europejskiej zarabiały średnio 14% mniej od mężczyzn, pracując na tych samych lub porównywalnych pozycjach i zajmowały tylko co trzecie stanowisko kierownicze w firmach.

– W polskim biurze Mastercard połowę wszystkich pracowników stanowią kobiety. Wiemy, jak ważne jest wspieranie równości na rynku pracy i w biznesie, dlatego tworzymy kulturę organizacyjną sprzyjającą różnorodności. W naszej firmie nie ma luki płacowej między kobietami i mężczyznami na tych samych stanowiskach, a jednym z naszych celów jest rekrutacja z uwzględnieniem różnorodności. To oznacza, że wśród kandydatów na każde stanowisko musi być przynajmniej jedna kobieta. Mamy nadzieję, że podobną drogą będzie podążać coraz więcej firm. Organizacje, które wdrożyły politykę „równych szans” dostrzegły, że takie podejście po prostu się opłaca - nie tylko pod kątem wizerunkowym, ale również biznesowym. Kobiecy potencjał to ogromna siła – cieszymy się, że coraz więcej firm go odkrywa – komentuje Kamila Kaliszyk

Na przestrzeni 5 lat, w „Rankingu najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej” i na „Liście wschodzących gwiazd polskiej branży płatniczej” znalazło się 9 reprezentantek Mastercard, którym łącznie przyznano 21 wyróżnień.