Jak szybko znaleźć informatyka, kiedy firma potrzebuje?

Dlaczego tak trudno jest znaleźć dobrego pracownika IT (informatyka)

Doświadczony informatyk w firmie jest dziś na wagę złota. Rynek IT jest obecnie rynkiem pracownika i w najbliższym czasie nic się w tej kwestii nie zmieni. Co z tego wynika?

Po pierwsze, zatrudnienie i utrzymanie doświadczonego specjalisty IT jest kosztowne, co szczególnie w przypadku mniejszych firm może stanowić barierę nie do przejścia.

Po drugie, znalezienie osoby, która będzie spełniać twoje oczekiwania, a do tego podejmie się pracy w twojej firmie, może okazać się bardzo czasochłonne. Pytanie, czy możesz sobie pozwolić na to, aby prowadzić kilkumiesięczną rekrutację na tak ważne stanowisko.

Po trzecie, specjaliści IT to grupa zawodowa, której najbardziej zależy na elastycznym i nienormowanym czasie pracy. W rezultacie stosunkowo ciężko jest znaleźć pracownika, który będzie zainteresowany pracą na pełen etat w jednej firmie, w dodatku bez możliwości pracy zdalnej.

Jak zatem podejść do szukania informatyka, aby go faktycznie znaleźć?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak szukać informatyka do firmy?

Jako przedsiębiorca, szukający specjalisty IT, masz w zasadzie 2 wyjścia. Po pierwsze, możesz zdecydować się na samodzielną rekrutację informatyka. Po drugie, możesz skorzystać z usługi outsourcingu IT. Obie formy pozyskania specjalisty IT mają swoje wady i zalety. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Na czym polega samodzielna rekrutacja informatyka?

Z jednej strony nic nie stoi na przeszkodzie, abyś podjął się samodzielnej rekrutacji informatyka. Jeśli dodatkowo w twojej firmie jest dział HR, to wydaje się naturalne, że zajmie się on znalezieniem najlepszego specjalisty IT.

Musisz jednak wziąć pod uwagę, że branża IT jest bardzo specyficzna. Przede wszystkim pod pojęciem informatyk kryje się tak wiele różnorodnych specjalizacji, że bez precyzyjnego określenia, czym będzie zajmować się twój nowy pracownik, nikt nie będzie wiedział, kogo właściwie szukasz. A z dokładnym zdefiniowaniem kompetencji możesz mieć problem, jeśli pracownicy HR nie znają się na branży IT. W rezultacie na twoje ogłoszenie odpowie mnóstwo osób, które nie mają umiejętności, na jakich ci zależy. To tylko wydłuży i skomplikuje proces rekrutacji, nie dając gwarancji znalezienia właściwego pracownika IT.

Ponadto, jeśli nawet sprecyzujesz, jakie kompetencje i doświadczenie powinien mieć poszukiwany przez ciebie informatyk, pozostaje kwestia merytorycznej weryfikacji tych informacji. Jeśli nie masz w firmie osoby, która będzie potrafiła to zrobić, zatrudniasz danego informatyka niejako w ciemno.

Warto dodać, że sam proces rekrutacji pracownika IT jest czasochłonny. Na rynku od lat brakuje specjalistów, co sprawia, że ci najlepsi mogą przebierać w ofertach i stawiać wysokie wymagania pracodawcom. Jeśli nie uda ci się ich spełnić, będziesz miał trudności ze znalezieniem odpowiedniej osoby. A projekt, którym miałby się zająć twój nowy pracownik, będzie w tym czasie czekać.

To wszystko sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na drugą z opcji, czyli zatrudnienie specjalisty IT na zasadach outsourcingu IT

Na czym polega outsourcing IT? Trzy modele

Outsourcing IT to usługa polegająca na wynajęciu od zewnętrznej firmy niezbędnych pracowników IT, którzy będą wykonywać projekty dla twojej firmy. Z outsourcing IT możesz skorzystać w ramach 3 różnych modeli:

- pełny outsourcing IT – polega na stworzeniu całego działu IT w zewnętrznej firmie,

- częściowy outsourcing IT – polega na realizacji określonych projektów przez specjalistów IT z zewnętrznej firmy,

- dedykowany outsourcing IT – polega na wdrażaniu różnorodnych rozwiązań w twojej firmie przez specjalistów IT z zewnętrznej firmy.

W każdym z tych modeli masz do swojej dyspozycji najlepszych profesjonalistów IT, choć żaden z nich nie jest bezpośrednio zatrudniony w twojej firmie. Dzięki temu nie tracisz czasu na rekrutację odpowiednich pracowników. Oszczędzasz również na kosztach związanych z zatrudnieniem informatyka na etacie.

Własna rekrutacja czy outsourcing IT – jak znaleźć najlepszych specjalistów IT?

Zatrudnienie informatyka na etacie ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim informatyk na etacie nie zawsze będzie dostępny. W końcu jest to pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w określonych godzinach, a do tego, jak każda inna zatrudniona osoba, ma prawo do urlopu czy chorobowego. Dodajmy do tego, że obecnie specjaliści IT rzadko decydują się na pracę stacjonarną. Większość z nich ceni sobie możliwość pracy zdalnej o dogodnej dla siebie porze.

Poza tym rotacja na stanowiskach informatycznych jest obecnie dosyć spora. Rosnące zapotrzebowanie na nowych pracowników IT sprawia, że doświadczony informatyk może w każdej chwili dostać lepszą ofertę pracy. A jeśli zdecyduje się odejść, zabierze też ze sobą całe know-how, które do tej pory stosował w twojej firmie.

W przeciwieństwie do tego outsourcing IT jest tańszy i o wiele wygodniejszy. Przede wszystkim to nie ty zajmujesz się znalezieniem pracownika IT o odpowiednich kompetencjach i weryfikacją tych umiejętności. Wystarczy, że zgłosisz firmie outsourcingowej, na jakich usługach informatycznych ci zależy, a to ona dobierze dla ciebie najlepszych specjalistów IT.

Nie musisz się także przejmować ewentualnymi urlopami, zwolnieniami lekarskimi, czy innymi przerwami w pracy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na realizację projektów. To po stronie firmy outsourcingowej leży zapewnienie ciągłości świadczenia usług, za które płacisz.

Rynek IT powiększa się niemalże z dnia na dzień, co oznacza, że popyt na usługi informatyków jest olbrzymi, a znalezienie odpowiedniej osoby do pracy jest coraz trudniejszym i droższym zadaniem. Nie znaczy to jednak, że jesteś skazany na porażkę. Jeśli nie masz czasu i zasobów, zawsze możesz zdecydować się na wynajęcie specjalistów IT w ramach outsourcingu.

Autor: Oliwia Ostrowska, IT Delivery Manager, Team Connect