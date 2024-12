Uwaga, ważna zmiana. Od 2025 obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności: PKD 2025

Od stycznia 2025 roku przedsiębiorców w Polsce czeka ważna zmiana. W życie wchodzi nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025). Dostosowanie działalności firm do nowych kodów będzie kluczowe nie tylko dla zgodności z przepisami, ale także dla lepszego dopasowania biznesu do aktualnych realiów gospodarczych.

PKD 2025 zastąpi dotychczas obowiązującą wersję PKD 2007, odzwierciedlając zmiany w Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE).

– Wprowadzenie nowej klasyfikacji to odpowiedź na rozwój m.in. takich obszarów, jak gospodarka cyfrowa, cyrkulacyjna czy bio-gospodarka oraz na rosnącą rolę nowych technologii co umożliwia dostosowanie do aktualnych realiów rynkowych oraz społecznych – podkreśla Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl

REKLAMA

Nowa klasyfikacja działalności: czym PKD 2025 różni się od zmienianej klasyfikacji?

PKD 2025 wprowadza szereg nowych podklas, które odpowiadają na współczesne potrzeby rynku. Działalności, takie jak "Działalność brokerów i agentów energii elektrycznej" (35.40.Z) czy "Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej" (82.40.Z), zostały szczegółowo opisane, co ułatwia przedsiębiorcom ich identyfikację.

Zmiany obejmują również:

podziały dotychczasowych podklas na bardziej precyzyjne kategorie,

wprowadzenie nowych kategorii dla działalności powstałych w wyniku postępu technologicznego,

aktualizację i przeniesienie niektórych podklas do innych grup.

– To ważny krok w harmonizacji danych statystycznych w Unii Europejskiej i dostosowaniu krajowego systemu rejestracji działalności gospodarczej do współczesnych realiów. Firmy, które odpowiednio wcześnie dostosują swoje wpisy, unikną problemów w przyszłości –podkreśla ekspertka w Systim.pl.

Okres przejściowy w PKD: do kiedy można stosować PKD 2007

REKLAMA

Okres przejściowy dla przedsiębiorców potrwa do końca 2026 roku. W tym czasie możliwe będzie stosowanie zarówno kodów PKD 2007, jak i PKD 2025. Od 1 stycznia 2027 roku nastąpi automatyczne przeklasyfikowanie działalności w rejestrach takich jak CEIDG, REGON czy KRS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak, jak oceniają eksperci automatyczne przypisanie kodów, szczególnie dla działalności, które wcześniej były opisywane ogólnikowo, może skutkować błędami. Na przykład działalności przechodzące z jednej kategorii na kilka nowych mogą zostać zaklasyfikowane niezgodnie z rzeczywistością.

– Samodzielne zgłoszenie zmian do rejestrów w okresie przejściowym to kluczowy krok, zwłaszcza dla firm, które funkcjonują w złożonych branżach. Automatyczne przeklasyfikowanie, choć wygodne, może prowadzić do nieporozumień i dodatkowych kosztów administracyjnych – przestrzega Beata Tęgowska.

PKD 2025: co daje nowa klasyfikacja

Zmiana PKD to nie tylko wyzwanie, ale i szansa. – Wprowadzenie nowych podklas daje przedsiębiorcom możliwość dokładniejszego opisu działalności, co może mieć istotne znaczenie w procesach uzyskiwania wsparcia publicznego czy w kontaktach z kontrahentami – ocenia ekspertka Systim. – Firmy, które wykorzystają okres przejściowy na dostosowanie się do nowych kodów, będą bardziej konkurencyjne na rynku – podkreśla.

W opinii Beaty Tęgowskiej, PKD 2025 to krok w stronę nowoczesności, ale jego wprowadzenie wymaga zaangażowania firm. – Przedsiębiorcy powinni więc przede wszystkim dokładnie przeanalizować zmiany w PKD 2025, porównać je z dotychczasowymi kodami i zgłosić zmiany działalności do CEIDG, KRS lub REGON w okresie przejściowym.

– Warto by skorzystali także ze wsparcia, np. z kluczy powiązań i interpretacyjnych opracowanych przez GUS, aby upewnić się, że nowy kod dokładnie odzwierciedla specyfikę ich działalności – rekomenduje ekspertka.