Zaprojektuj z nami swoją pierwszą innowację – poznaj bezpłatną usługę Innovation Coach i weź udział w wydarzeniu w Łodzi

W dobie dynamicznych zmian technologicznych i rosnącej konkurencji, przedsiębiorcy coraz częściej poszukują sposobów na wdrażanie innowacji w swoich firmach. Nie każdy jednak wie, od czego zacząć, jak zdobyć fundusze na rozwój, czy jak skutecznie przejść przez proces planowania i realizacji innowacyjnego projektu.

Właśnie z myślą o takich firmach powstała bezpłatna usługa doradcza Innovation Coach – kompleksowe wsparcie, które pomaga przedsiębiorstwom zaprojektować ich pierwszą innowację.

Już 23 maja w Łodzi, w ramach VII Kongresu AGD, odbędzie się spotkanie informacyjne „Innovation Coach w Regionach”, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o coachingu innowacji, skonsultować się z ekspertami i ekspertkami oraz poznać historie firm, które z sukcesem skorzystały z coachingu innowacji. Warto tam być – szczegóły poniżej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czym jest Innovation Coach?

Innovation Coach to usługa systemowa realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wdrażana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).

Usługa skierowana jest do firm, które chcą rozpocząć działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, ale nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia w tym zakresie. Kluczowym elementem Innovation Coach jest indywidualny coaching innowacji, realizowany w formule 1:1 – przedsiębiorstwo współpracuje z doświadczonym ekspertem branżowym, który wspólnie z przedstawicielami firmy analizuje jej potencjał i proponuje konkretne rozwiązania.

Jak to działa?

Proces coachingu kończy się przygotowaniem rekomendacji, które zawierają:

pomysł na innowację możliwą do wdrożenia w danej firmie,

plan realizacji projektu,

wymagane zasoby,

możliwe ścieżki finansowania – w tym dostępne programy i konkursy w ramach Funduszy Europejskich.

Zespół coachów to niemal 200 ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin – zarówno naukowców, jak i praktyków biznesu – którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Dzięki temu rekomendacje są dopasowane do realnych potrzeb i możliwości firmy. Tak o roli coacha mówi dr inż. Jagoda Lazarek – coach innowacji w Innovation Coach, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Visiocom:

Z mojej perspektywy rola Innovation Coacha to coś znacznie więcej niż doradztwo – to realne wsparcie w przekształcaniu pomysłów w konkretne rozwiązania, które mają szansę zaistnieć na rynku. Współpracuję z firmami z różnych branż, które często mają dużą motywację do wdrażania innowacji, ale brakuje im doświadczenia, a czasem też i zasobów, by zrobić to skutecznie. Pomagam im nie tylko poruszać się w złożonym świecie nowych technologii, takich jak AI, Computer Vision czy VR/AR, ale także konfrontować pomysły z rzeczywistością – z rynkiem, użytkownikami.

Dla mnie kluczowe jest, by innowacja nie była celem samym w sobie, lecz odpowiedzią na realne potrzeby biznesowe i oczekiwania rynku. Dlatego w każdym procesie kładę nacisk na konfrontację z odbiorcą i tworzenie wartości poprzez współpracę – także z jednostkami badawczymi czy większymi partnerami technologicznymi. Łącząc wiedzę techniczną, doświadczenie w projektach B+R oraz praktykę w biznesie i przemyśle, oferuję firmom kompleksowe wsparcie w drodze od pomysłu do rekomendacji w zakresie m.in. tworzenia rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, modelu biznesowego oraz potencjalnych źródeł finansowania.

Dlaczego warto?

Dzięki usłudze Innovation Coach przedsiębiorcy otrzymują:

bezpłatne, indywidualne doradztwo z zakresu innowacji,

z zakresu innowacji, dostęp do wiedzy i narzędzi , które ułatwią planowanie i realizację działań B+R+I,

, które ułatwią planowanie i realizację działań B+R+I, pomoc w odnalezieniu właściwego programu finansowania ,

, wsparcie eksperta lub ekspertki, który/a pomaga zrozumieć, jak przełożyć pomysł na konkretne działania.

Usługa realizowana jest od 2019 roku – dotychczas skorzystało z niej ponad 1500 firm. Obecna, trzecia edycja programu, zakłada, że do 2027 roku wsparcie otrzyma dodatkowo blisko 1700 polskich przedsiębiorstw.

Nie tylko coaching, ale także warsztaty i rozwój kompetencji

Innovation Coach to nie tylko indywidualne spotkania z coachem innowacji, ale także:

cykl warsztatów dla przedsiębiorców , które pomagają w budowaniu kompetencji niezbędnych do realizacji projektów B+R+I i skutecznego sięgania po fundusze,

, które pomagają w budowaniu kompetencji niezbędnych do realizacji projektów B+R+I i skutecznego sięgania po fundusze, szkolenia dla coachów innowacji, zapewniające wysoką jakość świadczonego wsparcia.

Wydarzenie w Łodzi – spotkaj się z ekspertami i ekspertkami oraz poznaj nowe możliwości dla Twojego biznesu.

📅 Data: 23 maja 2025

🕙 Godzina: 12:30–15:30

📍 Miejsce: VII Kongres AGD, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Tymienieckiego 22G, Łódź

Podczas wydarzenia regionalnego „Innovation Coach w Regionach: Łódzkie” uczestnicy będą mieli okazję:

zdobyć praktyczną wiedzę na temat aplikowania o fundusze europejskie na innowacje,

na temat aplikowania o fundusze europejskie na innowacje, poznać dostępne programy i źródła finansowania ,

, odbyć indywidualne konsultacje z ekspertami i ekspertkami ds. innowacji i funduszy unijnych,

z ekspertami i ekspertkami ds. innowacji i funduszy unijnych, nawiązać wartościowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami, instytucjami i potencjalnymi partnerami.

Wydarzenie organizowane jest w partnerstwie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a jego uczestnicy będą mogli również wziąć udział w konsultacjach kwalifikujących do usługi Innovation Coach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie wydarzenia – [link].

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym portalu naszemiasto.pl

Zacznij działać już dziś!

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz rozwijać ją w oparciu o innowacyjne projekty, ale nie wiesz, od czego zacząć – Innovation Coach jest właśnie dla Ciebie. To szansa na profesjonalne wsparcie, zdobycie cennych kompetencji i przygotowanie do pozyskiwania funduszy europejskich.

Zaprojektuj z nami swoją pierwszą innowację i dołącz do grona firm, które już dziś inwestują w przyszłość.