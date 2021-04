Przedłużone sprawozdzania finansowe. Terminy, warunki, wytyczne

W dniu 30 marca 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 572), na mocy którego dla niektórych podmiotów został przedłużony termin na sporządzanie oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok, a także złożenie przedmiotowych sprawozdań do właściwego rejestru lub organu.

Sprawozdania spółek oraz organizacji non-profit

Na postawie powyższych regulacji przedłużony został termin na:

sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności o okres 3 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku (w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym);

zatwierdzenie sprawozdań finansowych o okres 3 miesięcy, tj. do dnia 30 września 2021 roku (w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Odmienne terminy przewidziano dla jednostek sektora finansów publicznych, dla których termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedłużono jedynie o 1 miesiąc.

Sprawozdania jednostek będących pod nadzorem KNF oraz grup kapitałowych bez zmian

Powyższe przedłużone terminy nie obejmują podmiotów rynku finansowego (prowadzących działalność regulowaną zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym), dla których nie zdecydowano się na przedłużenie terminów związanych ze sprawozdaniami finansowymi.

Dodatkowo, powyższe zmiany nie dotyczą sprawozdań grup kapitałowych (skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej). Powyższe oznacza, że w praktyce spółki należące do grupy kapitałowej będą musiały przygotować i zatwierdzić sprawozdania w pierwotnych terminach. W przeciwnym razie niemożliwe będzie terminowe sporządzenie sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych.

Złożenie sprawozdań do właściwego rejestru lub organu

Bez zmian pozostaje termin na złożenie rocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności jednostki w rejestrze przedsiębiorców KRS - Zarząd ma na to 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Natomiast dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (prowadzących księgi rachunkowe i obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego) termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS został przedłużony do dnia 31 lipca 2021 roku.

Przedłużenie innych terminów dla spółek i organizacji non-profit

W ramach powyższej regulacji wprowadzono też przedłużenie terminów na:

zakończenia inwentaryzacji o okres 90 dni, tj. do dnia 15 kwietnia 2021 roku (w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym);

sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej o okres 90 dni, tj. do dnia 24 czerwca 2021 roku (w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Dla spółdzielni mieszkaniowych i organizacji non-profit przedłużenie terminu w wyjątkowych wypadkach

Dla niektórych jednostek, w tym spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek niebędących spółkami kapitałowymi, a także spółkami osobowymi kontrolowanymi przez spółki kapitałowe, np. organizacji non-profit, przewidziano możliwości przedłużenia terminu na zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych aż do 6 tygodni od dnia ustania jednej z dwóch poniższych przesłanek:

liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi); brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Patrycja Kapa, Aplikant adwokacki w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

