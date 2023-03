Bezpieczeństwo danych w skrzynce e-mail

SaaS - Software as a Service

Coraz popularniejsze staje się stosowanie w tym zakresie rozwiązań SaaS (Software as a Service), w których oprogramowanie dostępne jest jako usługa.

Jak można stracić dane przechowywane w skrzynce e-mail?

E-mail stał się dziś jednym z podstawowych narzędzi komunikacji firmy z kontrahentami, pracownikami, podwykonawcami itd. Nic więc dziwnego, że w elektronicznych skrzynkach pocztowych przechowywane są informacje i dokumenty ważne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Dane osobowe, umowy, dokumenty strategiczne, prezentacje, informacje finansowe, ustalenia z klientami. Zdarza się, że to właśnie w e-mailach pracownicy gromadzą jedyne egzemplarze takich plików. Ich utrata oznacza więc poważny problem dla biznesu.

Na ile prawdopodobne jest utracenie danych ze skrzynki e-mail? Wbrew pozorom dość łatwo może do tego dojść, np. na skutek działania cyberprzestępców. Mogą oni przejąć konto pocztowe i zablokować właścicielowi dostęp do niego, odcinając go tym samym od wiadomości, dokumentów i plików. Mogą też zaatakować firmę, używając do tego złośliwego oprogramowania ransomware. W tym przypadku złośliwy program szyfruje wszystkie dane, a atakujący żąda okupu za ich odszyfrowanie.

- Cyberatak lub błąd ludzki mogą spowodować utratę danych – mówi Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w Barracuda Networks.

Odzyskiwanie danych

Jak można odzyskać utracone dane? W ograniczonym zakresie może w tym pomóc udostępniana przez dostawcę poczty elektronicznej funkcja archiwizacji. Pozwala ona na przechwycenie każdej wiadomości e-mail wysłanej i odebranej przez organizację, a także na odnalezienie jej i odzyskanie w razie awarii. Co więcej, zarchwizowane załączniki i e-maile nie mogą być przypadkowo czy intencjonalnie zmienione czy zmanipulowane. To ważne zwłaszcza w przypadku konieczności udowodnienia działania zgodnie z przepisami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Usługa backupu pozwala przywrócić całą skrzynkę pocztową lub poszczególne wiadomości e-mail, kontakty i inne elementy do stanu z określonego dnia. Co więcej, dostępne na rynku rozwiązania umożliwiają przechowywanie nielimitowanych ilości danych przez właściwie nieograniczony czas. To oznacza, że firma może z nich korzystać także wtedy, gdy intensywnie się rozwija, co wiąże się z gwałtownym przyrostem przetwarzanych danych. Warto także podkreślić, że uruchomienie nowoczesnych, działających w chmurze rozwiązań do tworzenia backupu jest szybkie i nieskomplikowane, zajmuje naprawdę kilka minut. A korzystanie z nich przynosi niezaprzeczalne korzyści, w tym ochronę przed skutkami ataków ransomware – ocenia Mateusz Ossowski

Źródło: Barracuda Networks