Czym jest wykres Gantta i jak go zbudować?

Jeśli mowa o narzędziach wspierających zarządzanie projektami to wykres Gantta jest jednym z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych narzędzi. Wykres ten to nic innego jak graficzne przedstawienie harmonogramu prac w projekcie. Jego konstrukcja nie jest skomplikowana, jednak pierwszym krokiem będzie zdobycie kluczowych informacji.

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta koncepcyjnie jest dość prostym narzędziem. Pokazuje on rozłożone w czasie zadania oraz kamienie milowe jakie są do wykonania w projekcie, a także pokazuje wzajemne zależności między nimi jak i ścieżkę krytyczną.

Funkcjonalności, o których wspomniano powyżej są powszechnie znane i nie ma potrzeby, aby je szczegółowo opisywać. Warto jednak zapoznać się z możliwościami pracy, jakie w przypadku wykresu Gantta oferują współczesne systemy informatyczne dedykowane do zarządzania projektami.

Oto opis kilku funkcjonalności, które istotnie zwiększają użyteczność wykresu Gantta w zarządzaniu projektami, a które często, bez dedykowanego narzędzia są w praktyce niedostępne bądź są mało efektywne:

Widoczność aktualnego planu projektu – pod każdym zadaniem, które przedstawione jest jako gruby niebieski pasek widoczna jest cienka, czarna linia, która reprezentuje aktualny plan projektu przyjęty dla harmonogramu. Na takim wykresie od razu widać, jak aktualna prognoza realizacji poszczególnych zadań, kamieni milowych oraz całego projektu odchyla się od planu.

Widoczne relacje pomiędzy zadaniami – kolorem żółtym na wykresie oznaczone relacje ze ściśle zdefiniowanym odstępem w dniach pomiędzy zadaniem poprzedzającym a jego następnikiem. Kolor niebieski oznacza tylko, że zadanie następujące nie może się zacząć przed zakończeniem poprzednika. Bardzo wygodne jest to, że jeśli wydłużymy czas trwania zadania poprzedzającego to automatyczne przesuną się do przodu zadania, które po nim następują. W ten sposób raz zbudowana logika całego projektu jest automatycznie utrzymywana.

Widoczność kluczowych dat i właścicieli – na wykresie można opcjonalnie włączyć widoczność kluczowych dat dla każdego zadania w projekcie, oraz wyświetlić poszczególnych właścicieli zadań.

Z dodatkowych funkcjonalności, które warto wymienić to możliwość użycia dedykowanych kolorów w wykresie Gantta, nie tylko pod kątem ukazania progresu realizacji poszczególnych zadań, ale np. wg priorytetu, czy wg. komórek organizacyjnych, które mają realizować poszczególne zadania. Takie pokolorowanie wykresu Gantta wg. komórek organizacyjnych pokazano na ilustracji poniżej. Jest to bardzo wygodne, ponieważ np. każdy pomarańczowy pasek oznacza przykładowe zadania do zrealizowania przez Dział Sprzedaży. Ludzie są często wzrokowcami i takie przedstawienie wykresu Gantta dla wielu jest bardzo wygodne, gdyż najważniejsze informacje widoczne są na pierwszy rzut oka.

Budowa wykresu Gantta

Ostatnia funkcjonalność, jaka daje użytkownikowi dużą wygodę w pracy z wykresem Gantta, to możliwość jego

Budowa wykresu Gantta

Wykres Gantta w wizualny sposób przedstawia informacje, które również można przedstawić jak poniżej na tablicy zadań.

Są to dokładnie te same informacje, jednak pokazane w inny sposób, dostosowany do potrzeb użytkownika.

Wykres Gantta pokazuje te informacje w sposób czytelniejszy i łatwiejszy do interpretacji co we współczesnym zarządzaniu projektami jest bardzo ważne.

Włodzimierz Makowski, Członek Zarządu Flexiproject.pl

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA