Kod PKD a pomoc z Tarczy. Rzecznik MŚP apeluje o zmianę

Kod PKD determinuje pomoc z Tarczy. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz o zaapelował o pilną zmianę przepisów w zakresie nieuzasadnionego odrzucania wniosków podmiotów ubiegających się o wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.

Jak zidentyfikować rachunki bankowe po śmierci małego przedsiębiorcy?

Co z robić z rachunkiem bankowym czy kredytem po śmierci osoby bliskiej? Kto jest osobą do złożenia wniosku do Centralnej informacji?

Czy rzetelność w biznesie ułatwia przetrwanie kryzysu? [BADANIE]

Pandemia spowodowała wyraźny spadek zaufania w biznesie, wykazało badanie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy. Blisko połowa przedsiębiorców z sektora MŚP mniej ufa swoim kontrahentom niż przed jej wybuchem.

Do kiedy jest ważny bon turystyczny?

Ponowne otwarcie hoteli sprawiło, że zainteresowanie bonem turystycznym rośnie. Do kiedy ważny jest bon turystyczny? Jak pobrać bon?

Magdalena Cedro: Czy UE zdąży wprowadzić paszporty szczepionkowe do wakacji? [PODCAST]

Paszport szczepionkowy ma ułatwić podróżowanie wewnątrz Wspólnoty – tak zakłada UE. Zgodnie z tym paszporty miały by obowiązywać już w wakacje. Czy tak się stanie? Zapraszamy do słuchania podcastu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacji

Powstanie Łukasiewicza zmieniło krajobraz innowacyjności Polski. Przez 2 lata stworzono blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi.

Rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi

Kredyty hipoteczne - kolejny rekordowy miesiąc. W kwietniu 2021 r. banki udzieliły 22,7 tys. kredytów hipotecznych na łączną kwotę ponad 7,2 mld zł. To oznacza wzrost w ujęciu rocznym odpowiednio o 32 proc. oraz o 41 proc. Liczby te pokazują, że Polacy pożyczają na mieszkania coraz wyższe kwoty.

Jak zmienić dane w firmie i gdzie zgłosić?

Jak poprawnie dokonać zmiany danych w spółce i w działalności gospodarczej? Które dane należy zgłaszać, gdzie i w jaki sposób zrobić to najszybciej?

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów jest możliwa? To postanowiliśmy sprawdzić. Jaka jest odpowiedź? To zależy od kilku czynników.

Branża budowlana nie ucierpiała na koronawirusie [VIDEO]

Branża budowlana nie ucierpiała na koronawirusie. Teraz bardzo mocno się rozwija gospodarka amerykańska i chińska i ssie wszystkie surowce, dlatego w Polsce zdrożały one prawie o 100 proc. - mówił podczas kongresu Impact’21 Ryszard Florek.

Koszty utrzymania mieszkania – kwiecień/maj 2021 r.

Koszty utrzymania mieszkania. Więcej niż 1000 złotych miesięcznie – tyle statystyczna polska rodzina wydaje już na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. Powodów tak dużych kosztów jest kilka – śmieci, prąd, ale też drożejące meble, usługi remontowe czy woda.

Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie

Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie. Z analizy dostępnych nieruchomości inwestycyjnych wynika, że obecnie najwięcej okazji dla osób chcących lokować środki w nieruchomości oferowanych jest na rynku pierwotnym - ponad 60% inwestycji. Są to w 80% domy na obrzeżach dużych aglomeracji. Z kolei na rynku wtórnym są to przede wszystkim flipy, realizowane w dobrych lokalizacjach w centrach miast.

Polski Nowy Ład - czy najbogatsi wyjadą z kraju?

Ministerstwo Finansów wprost akcentuje, że na “Polskim Ładzie” skorzysta jedynie ok. 40% samozatrudnionych. To oznacza, że pozostałe 1,5 mln osób będzie musiało płacić wyższe podatki – mówi Maciej Oniszczuk.

Rynek wtórny - zmieniły się nawyki. Ceny małych mieszkań spadną

Małe mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. Ciasne, ale własne - takie myślenie odeszło do lamusa. Małe mieszkania, które do tej pory sprzedawały się na pniu, przestały być atrakcyjne. Nie są już numerem jeden - tak jak w ostatnich latach. Dlaczego?

Nowy Start dla przedsiębiorców - kto może skorzystać?

Program "Nowy Start" skierowany jest do przedsiębiorców, którzy w pandemii zamknęli firmę, ale chcieliby wrócić do prowadzenia biznesu. Co umożliwia udział w programie i jakie są jego zasady?

Ruszyły dotacje na rozwój i zachowanie lasu

Dotacje na las. Do 27 czerwca 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych. Jaka jest wysokość dofinansowania? Kto może otrzymać dotację?

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest w bazie danych?

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest w bazie danych? To pytanie o tyle kluczowe, że kierowcy obecnie nie muszą wozić przy sobie dokumentów.

Czy Polski Ład zagrozi menedżerom i specjalistom? [OPINIA]

Polski Ład w obecnym kształcie może boleśnie uderzyć w ważną grupę społeczno-zawodową – polskich specjalistów i menedżerów.

Co Polski Ład oznacza dla rolników?

Polski Ład dla rolników to m.in.: większe dopłaty do paliwa oraz uproszczenia dla małych producentów. Zapowiedziano również ustawę uwalniającą wiejską działalność gospodarczą.

Barometr Rynku: Poprawiają się nastroje konsumentów

W I kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) uległa nieznacznej poprawie i osiągnęła poziom 50,5 punktów – wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą. Czyli formalności należy dopełnić po złomowaniu za granicą auta zarejestrowanego w Polsce.

Rosną zaległości finansowe firm telekomunikacyjnych

Telekomy. W pandemii rosły apetyty na usługi telekomunikacyjne, ale spadały możliwości regulowania rachunków. Zadłużenie osób i firm wobec telekomów podwyższyło się przez rok o 280 mln zł do niemal 1,8 mld zł, a liczba dłużników o ponad 52 tys. do blisko 408 tys.

Co kryje się za tak wysoką inflacją?

Inflacja bazowa w kwietniu wyniosła 3,9 proc., wobec 3,9 proc. w marcu - podał NBP. Nie są to jeszcze dane ostateczne. Co wpływa na wysoką inflację?

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy: jak wyglądają formalności? I co jest konieczne do odzyskania uprawnień do kierowania?

Nieruchomości - co napędza remonty i inwestycje?

Remont lub przeprowadzkę w związku z pandemią COVID-19 planuje w ciągu najbliższych dwóch lat aż 40 proc. Polaków - tak wynika z najnowszego raportu „Barometr zdrowych domów”. Życie w domach się zmieniło, a miejsce zamieszkania zyskało na znaczeniu, również jako miejsce pracy i nauki zdalnej. Zdrowie i komfort życia rodziny to dla 75 proc. badanych najważniejsze czynniki decydujące o podjęciu prac remontowych.