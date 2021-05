Brexit. Jak mogą zyskać polskie firmy?

Brexit. Szacuje się, że w 2020 roku Wielka Brytania straciła prawdopodobnie aż 11,3% swojego PKB. Z drugiej strony są kraje i firmy, które mogą skorzystać na Brexicie. Na tej liście jest też Polska.

Brexit - jakie są jego skutki?

1 stycznia 2021 Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Według badania EY Tracker z tego roku, 43% firm z sektora usług finansowych przeniosło już lub zamierza przenieść w najbliższym czasie część swoich operacji oraz kadr z Wysp do krajów UE.

Opuszczenie wspólnego jednolitego rynku spowodowało wiele utrudnień. To m.in.:

cła i zgłoszenia celne,

pozwolenia na przewóz towarów,

nakładanie VAT-u po przewozie przez granicę,

wielogodzinne kolejki na przejściach granicznych,

regulacje takie jak RODO, zmuszające firmy do przetwarzania danych na terenie Unii Europejskiej.

Szacuje się, że poziom dodatkowych kosztów w związku z Brexitem może wynosić między 4% a 10% wartości eksportowanych towarów.

Brexit - firmy szukają nowych lokalizacji

Krajami, które w pierwszej kolejności powinny spodziewać się przypływu kapitału z Wielkiej Brytanii, obok Niemiec i Francji, są państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polska. Pozytywny wpływ Brexitu w naszym kraju już widać.

- Prawne konsekwencje jakie pociągnął za sobą Brexit sprawił, że firmy działające na rynku brytyjskim zaczęły szukać nowych lokalizacji w UE gwarantujących im ciągłość działania w zmienionej rzeczywistości. Polska ze względu na regulacje, przynależność do UE, ale i zaplecze technologiczne stała się jedną z bardziej pożądanych – zwraca uwagę Łukasz Węgrzyn z kancelarii Kochański & Partners.

Zdaniem Wojciecha Stramskiego, CEO Beyond.pl, zainteresowanie naszym krajem przez firmy szukające dla siebie nowych lokalizacji, wynika w dużej mierze z wysokich kompetencji, położenia, ale też bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

- Firmy, które musiały podjąć decyzję o przeniesienie swojej infrastruktury IT z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej skupiały się na wyborze lokalizacji spośród czterech kluczowych miast: Frankfurtu, Amsterdamu, Paryża lub Dublinu. Jednak wraz z rozwojem infrastruktury w Polsce i jednoczesnym wzrostem kosztów usług kolokacji na rynkach zachodnich ta perspektywa się zmieniła. W Polsce można liczyć nie tylko na niższe ceny i gwarancję spełnienia wymagań związanych z unijnymi regulacjami takimi jak RODO, ale również na wysoką jakości obsługi, często wyższą niż w krajach zachodnich – zwraca uwagę Wojciech Stramski z Beyond.pl

Fintech’y i startup’y szukają nowego domu

Kolejnym powodem obok samego Brexitu do opuszczenia brytyjskiego rynku są inne kwestie. Londyn jest już bardzo nasyconym rynkiem, zarówno pod względem technologicznym, jak i finansowym. Jednocześnie utrzymanie się w nim często jest za drogie dla mniejszych firm. To dlatego start-upy coraz częściej szukają dla siebie miejsca w miastach na starym kontynencie, które są tańsze, zapewniając przy tym dostęp do kompetencji i nowoczesnej infrastruktury.

Szanse dla sektora bankowego

Do pozostałych państw europejskich przenoszą się same banki i mają zabrać ze sobą aż 7 tysięcy miejsc pracy. Według raportu giganta konsultingowego EY, spośród 222 największych firm finansowych działających w UK, aż 23 ogłosiły transfer aktywów z Wysp do Europy. Zdaniem EY Brexit Tracker może to być aż 1 bln funtów, czyli 1/8 aktywów sektora bankowego w Wielkiej Brytanii. Spośród 24 największych banków S-GIB, aż 75% ma przenieść siedziby lub personel do Europy.

