Jak zbudować silną markę firmy? Poznaj 7 zasad

Budowanie marki firmy

Dlaczego profesjonalizm wygrywa z bylejakością? Czemu autentyczność to najcenniejsza wartość? Czy wizerunek szefa ma znaczenie? Zbuduj silną markę w oparciu o poniższe 7 zasad.

Miej spójną wizję i misję firmy

Misja i wizja firmy są kluczowe w jej efektywnym funkcjonowaniu. Można je ulepszać lub korygować, ale być muszą. Jeśli chodzi o wizję - w długiej perspektywie czasu może być korygowana, dopasowywana do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów, z jakimi współpracujemy. Misję natomiast dobrze mieć zdefiniowaną. Naszą misją jest dzielenie się widzą z tymi, którzy jej najbardziej potrzebują. Przyświeca nam ona od kilkunastu lat i jest niezmienna. Wizja została określona na początku działalności i w założeniach miała silną i niezależną prasę. Taką właśnie tworzymy.





2. Zaplanuj proces zbudowania marki

Proces budowania silnej marki, to proces, który nigdy nie ustaje. Możemy rozpocząć go w dowolnym momencie, jednak jeśli decyzja zostanie już podjęta, proces ten nigdy się nie skończy. Aby marka stała się rozpoznawalna na rynku potrzeba czasu. Około trzech lat zajmuje zbudowanie silnej marki. Pierwszy rok warto poświęcić na pokazanie się szerokiemu gronu odbiorców. Mogą to być bezpłatne publikacje w mediach, wystąpienia osób zarządzających firmą na kongresach oraz wypowiedzi eksperckie w radio i telewizji. Drugi rok to nawiązywanie współpracy z kluczowymi kontrahentami i pierwsze długoterminowe kontrakty np. na działania PR w prasie. Nie ma przerwy od reklamy. Konkurencja nie śpi, Ty również nie prześpij swojego czasu. W trzecim roku widać już efekty działań z poprzednich dwóch lat. Silna marka doskonale wpisuje się słowa Michała Czekaja „Nie ważne kogo Ty znasz, ważne kto zna Ciebie”. Nowi klienci sami do Ciebie przychodzą m.in. dzięki rekomendacjom, które oparte są na relacjach.

3. Wybierz profesjonalizm i komplementarność

Według Ludmiły Petrenko, terapeutki urody Centrum Zdrowia i Urody LUVITAL komplementarność usług jest podstawą silnej marki. Jedną z zasad działania silnej marki jest wysoki poziom profesjonalizmu, który cenią i potwierdzają opiniami klienci. To, co inni mówią o nas poza nami jest właśnie marką. Opinie klientów są bardzo ważne, dlatego warto nie prosić po każdej transakcji. Regularne dokształcanie pracowników u najlepszych ekspertów w branż, nieustannie podnosi poziom profesjonalizmu. Profesjonalizm zawsze się obroni i wygra z bylejakością. W dzisiejszym, zabieganym świecie, gdzie biznes w większości jest online bardzo często króluje ilość a nie jakość. Jeśli marzysz o silnej marce pamiętaj o spójności i profesjonalnym podejściu do obsługi klienta.