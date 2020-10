Zjawisko "czarnego łabędzia" w gospodarce [VIDEO]

Optymistyczne statystyki

Dane napływające od maja pokazują, że nie jest tak źle, jak się wcześniej obawiano. Konsumpcja odbija, produkcja odbudowuje się, stopa bezrobocia nie rośnie, choć to byłaby sytuacja typowa dla recesji.

Jednak często jesteśmy bombardowani koszmarnymi projekcjami i bywa, że jest to spowodowane poszukiwaniem sensacji i to może zamącać obraz rzeczywistości.





- Porządkując sytuację, to najlepiej wyglądają dane dotyczące popytu konsumpcyjnego – mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. - Popyt ten wrócił w okolice sprzed pandemii, choć sytuacja w różnych krajach jest różna. W USA sprzedaż detaliczna jest nawet większa niż przed wybuchem epidemii koronawirusa. Natomiast w Polsce wróciliśmy w te okolice. W II kw. gospodarstwa domowe w USA miały więcej pieniędzy do wydania niż gdyby nie doszło do wybuchu pandemii. To także dlatego, że bardzo zwiększono zasiłki dla bezrobotnych.

Stada czarnych łabędzi