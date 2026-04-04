Strona główna » Moja firma » Biznes » Dla naszego bezpieczeństwa czy dla kontroli? KSeF, AML, likwidacja gotówki

Dla naszego bezpieczeństwa czy dla kontroli? KSeF, AML, likwidacja gotówki

04 kwietnia 2026, 14:58
Paweł Nejman
Pasjonat międzynarodowego doradztwa podatkowego i strategii sukcesji majątku. CEO w IBC24 firmy doradczej zajmującej się międzynarodową optymalizacją podatkową. Z radością wspiera przedsiębiorców w ich drodze na rynki zagraniczne, zapewniając kompleksową ochronę prawną
Państwo bardzo rzadko odbiera przedsiębiorcy wolność w sposób gwałtowny. Nie robi tego jednym aktem. Nie robi tego wprost. Robi to etapami. Pod hasłem transparentności. Pod szyldem uszczelnienia systemu. W imię walki z nadużyciami, przestępczością finansową, szarą strefą i terroryzmem. Brzmi rozsądnie. Nawet odpowiedzialnie. I właśnie dlatego ten proces jest tak skuteczny.

Cyfrowe ślady każdej operacji

KSeF. AML. Ograniczanie obrotu gotówkowego. Cyfrowe ślady każdej operacji. Coraz szersze obowiązki identyfikacyjne, raportowe i weryfikacyjne. Osobno każdy z tych mechanizmów można uzasadnić. Problem zaczyna się wtedy, gdy spojrzymy na nie nie jako na odrębne regulacje, lecz jako na element jednego modelu państwa. Modelu, w którym przedsiębiorca przestaje być podmiotem wolności gospodarczej, a zaczyna być permanentnie monitorowanym uczestnikiem systemu.

To nie jest już wyłącznie kwestia podatków. To jest kwestia filozofii relacji między obywatelem, firmą i aparatem państwowym.

KSeF jest tu przykładem wręcz podręcznikowym. Oficjalna narracja jest znana. Uporządkowanie dokumentacji. Automatyzacja. Ułatwienie obrotu. Przyspieszenie analiz. Uszczelnienie VAT. Wszystko prawda. Ale tylko częściowo. Bo obok wygody administracyjnej pojawia się drugi wymiar. Znacznie ważniejszy. Państwo zyskuje bezprecedensowy, niemal bieżący wgląd w obrót gospodarczy. Wie więcej. Wie szybciej. Wie systemowo. A im więcej wie, tym większa staje się asymetria.

Przedsiębiorca nie otrzymuje przecież proporcjonalnie większej wolności. Nie dostaje prostszego systemu podatkowego. Nie dostaje stabilnego prawa. Nie dostaje realnego ograniczenia liczby obowiązków administracyjnych. Dostaje za to kolejną warstwę compliance. Kolejny obszar ryzyka. Kolejny reżim odpowiedzialności. Kolejny obowiązek, którego naruszenie może kosztować czas, pieniądze albo spór z organem.

I tu dochodzimy do sedna. Współczesne państwo nie ogranicza wolności gospodarczej zakazem działania. Ogranicza ją przez obowiązek ciągłego raportowania, identyfikowania, archiwizowania i tłumaczenia się. To subtelniejsze. I bardziej efektywne.

Przedsiębiorca ma raportować

Podobnie działa AML. Oczywiście, nikt rozsądny nie będzie bronił prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu. To nie o to chodzi. Chodzi o skalę. O konstrukcję odpowiedzialności. O przerzucenie ciężaru kontrolnego na przedsiębiorców, instytucje obowiązane, doradców, biura rachunkowe, pośredników, kancelarie i cały sektor prywatny. Państwo tworzy system, w którym prywatny biznes staje się jego pomocniczym aparatem analitycznym. Ma obserwować, identyfikować, klasyfikować, oceniać ryzyko i raportować.

Z perspektywy fiskalnej i nadzorczej to rozwiązanie genialne. Z perspektywy wolności gospodarczej już niekoniecznie.

Bo przedsiębiorca coraz częściej nie zajmuje się wyłącznie prowadzeniem biznesu. Zajmuje się także wykonywaniem funkcji quasi-kontrolnych. Ma znać klienta. Ma znać źródło środków. Ma analizować transakcje. Ma wyłapywać anomalie. Ma gromadzić dokumentację na wypadek pytań organu. Ma udowadniać, że dochował staranności. W praktyce oznacza to jedno: wzrost kosztów prawnych, operacyjnych i reputacyjnych. A przecież miało być bezpieczniej i prościej.

Nieprzypadkowo w takich realiach najlepiej radzą sobie nie zawsze firmy najlepsze biznesowo, lecz te najlepiej obsługiwane proceduralnie. To zmienia reguły gry. Zamiast premiować efektywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, system coraz częściej premiuje zdolność do poruszania się po labiryncie regulacyjnym.

Co z tą gotówką?

I wreszcie gotówka. Temat pozornie techniczny, a w istocie głęboko ustrojowy. Likwidacja lub marginalizacja gotówki bywa przedstawiana jako naturalny etap rozwoju cywilizacyjnego. Wygoda. Bezpieczeństwo. Szybkość. Ograniczenie przestępczości. Transparentność obrotu. Znów — każdy z tych argumentów jest atrakcyjny. Ale nie wolno ignorować tego, co dzieje się pod powierzchnią. Gotówka jest ostatnim powszechnym instrumentem transakcyjnym, który daje obywatelowi i przedsiębiorcy element realnej autonomii wobec systemu nadzoru finansowego. To nie jest romantyczny relikt przeszłości, to jest bezpiecznik.

Tam, gdzie wszystko staje się w pełni cyfrowe, wszystko staje się też w pełni obserwowalne, analizowalne i potencjalnie blokowalne. Każdy przelew zostawia ślad. Każda transakcja buduje profil zachowań. Każdy wzorzec może zostać zakwalifikowany jako nietypowy. Każda niezgodność może wygenerować alert. A każdy alert uruchamia procedurę. Nie zawsze zasadną. Ale zawsze kosztowną.

Wiele osób mówi: uczciwy przedsiębiorca nie ma się czego bać. To jeden z najbardziej niebezpiecznych sloganów nowoczesnego państwa nadzorczego.

Uczciwy przedsiębiorca ma się czego bać wtedy, gdy system staje się nadmiernie szczelny, nieproporcjonalny i oparty na domniemaniu, że brak pełnej transparentności sam w sobie jest podejrzany. W takim modelu problemem przestaje być czyn zabroniony. Problemem staje się odstępstwo od oczekiwanego wzorca. A to zupełnie inna logika. Znacznie szersza. Znacznie bardziej uznaniowa.

I właśnie dlatego dyskusja o KSeF, AML czy gotówce nie powinna być prowadzona wyłącznie językiem efektywności administracyjnej. Powinna być prowadzona językiem proporcjonalności, granic ingerencji oraz standardu wolności gospodarczej w demokratycznym państwie prawa.

Czym jest wolność gospodarcza

Bo wolność gospodarcza nie polega tylko na tym, że wolno założyć firmę, to zbyt mało. Wolność gospodarcza oznacza także możliwość prowadzenia działalności bez nadmiernej presji regulacyjnej, bez nieustannego domyślnego podejrzenia, bez obowiązku permanentnego spowiadania się z każdego ruchu.

Państwo oczywiście ma prawo walczyć z patologiami. Ma prawo przeciwdziałać oszustwom. Ma prawo budować narzędzia kontrolne. Ale państwo prawa musi jeszcze pamiętać o jednej rzeczy: narzędzia wyjątkowe mają dziwną skłonność do stawania się standardem. A standard kontroli bardzo łatwo wypiera standard wolności.

Najpierw mówi się o dużych nadużyciach. Potem o konieczności objęcia systemem wybranych branż. Następnie o uszczelnieniu luk. A na końcu każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali, trafia do tej samej matrycy obowiązków. To mechanizm dobrze znany. I wyjątkowo trwały.

W praktyce oznacza to, że współczesny biznes nie funkcjonuje już wyłącznie w rzeczywistości rynkowej. Funkcjonuje w rzeczywistości regulacyjnego śledzenia. Coraz mniej w niej zaufania. Coraz więcej rejestrów, raportów, interfejsów, progów, alertów i procedur. Coraz mniej przestrzeni na błąd, coraz mniej prywatności. Coraz mniej ciszy między transakcją a wiedzą państwa o tej transakcji. To jest cena, o której mówi się zaskakująco rzadko.

Nie twierdzę, że należy odrzucić cyfryzację. Nie twierdzę, że należy likwidować AML. Nie twierdzę, że obrót gotówkowy powinien być absolutnie nieograniczony. Twierdzę coś innego. Że każda kolejna regulacja ingerująca w swobodę obrotu gospodarczego powinna być analizowana nie tylko przez pryzmat użyteczności dla aparatu skarbowego czy nadzorczego, lecz także przez pryzmat kosztu ustrojowego. A ten koszt istnieje. I rośnie.

Im więcej obowiązków sprawozdawczych, tym mniejsza przestrzeń decyzyjna przedsiębiorcy. Im większa cyfryzacja obrotu, tym większa podatność na nadzór. Im słabsza rola gotówki, tym większa zależność od infrastruktury kontrolowanej przez państwo i instytucje finansowe. Im bardziej restrykcyjny AML, tym bardziej biznes staje się przedłużeniem funkcji kontrolnej administracji. To nie są już wyłącznie technikalia. To architektura władzy.

Kwestia wolności

Dlatego warto dziś zadawać pytanie niewygodne, ale konieczne. Czy naprawdę budujemy państwo bardziej bezpieczne. Czy może przede wszystkim państwo bardziej poinformowane, bardziej szczelne i bardziej zdolne do egzekwowania posłuszeństwa proceduralnego. Różnica jest fundamentalna.

Bezpieczeństwo obywatela i bezpieczeństwo fiskalne państwa nie są pojęciami tożsamymi. Podobnie jak walka z patologią nie może automatycznie uzasadniać nieograniczonego rozszerzania nadzoru nad legalnym biznesem. Granice muszą istnieć. Także wtedy, gdy technologia pozwala je łatwo przekroczyć. Bo kiedy przedsiębiorca traci prawo do nieobserwowanej przestrzeni działania, nie traci jedynie wygody. Traci fragment swojej podmiotowości. A to już nie jest kwestia księgowości. To kwestia wolności.

Jeżeli prowadzisz biznes międzynarodowy, planujesz ekspansję albo po prostu chcesz zrozumieć, jak zmieniające się regulacje wpływają na realną swobodę prowadzenia działalności, warto patrzeć szerzej niż tylko na samą treść przepisów. Czasem największe ryzyko nie wynika z jednej ustawy. Wynika z kierunku, w którym przesuwa się całe państwo.

