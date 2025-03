Darmowy e-book "Być kobietą w biznesie"

Marzec jest miesiącem Kobiet i specjalnie dla Was przygotowaliśmy wyjątkowy e-book

Kobiety stanowią połowę społeczeństwa i przeważają wśród absolwentów wyższych uczelni. To ogromny potencjał. Niestety w dużej mierze niewykorzystany. Pracodawcy chętnie zatrudniają kobiety na stanowiskach wykonawczych i specjalistycznych, nie zawsze jednak stwarzają im możliwości rozwoju i awansu na wyższe pozycje. Na szczęście coraz więcej firm rozumie, że najwyższy czas to zmienić.

Zapraszamy do czytania e-booka przygotowanego specjalnie dla Kobiet, z pięknym wstępem Marty Piętal, Associate HR Director AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

„Z ogromną przyjemnością otwieram ten wyjątkowy ebook dedykowany Wam — kobietom, które każdego dnia z odwagą i determinacją dążą do realizacji swoich zawodowych marzeń. W świecie, gdzie wyzwania i przeszkody mogą stawać na drodze, warto przypomnieć sobie, jak niezwykła jest siła kobiecej woli oraz jej niewyczerpana moc.

Już od najmłodszych lat uczyłam się, że świat nie zawsze będzie stawiał przed nami łatwe wybory. Pamiętam początki mojej kariery, kiedy to często musiałam stawić czoła zadaniom wywołującym we mnie zarówno strach, jak i fascynację. Nie były to łatwe czasy, lecz każde wyzwanie stawało się okazją do odkrycia własnej odwagi.

Odwaga — to ona odgrywa kluczową rolę w życiu każdej z nas. To dzięki niej potrafimy podnieść się po upadkach i iść dalej, nawet gdy droga wydaje się nieosiągalna. To ona inspiruje nas do przekraczania granic i czerpania z możliwości, które niesie życie. Ważne jest, aby nigdy nie zapominać o sobie. W pogoni za karierą nie zapominajmy o naszych pasjach, o czasie dla siebie i swoich bliskich. Nie możemy zapominać, kim jesteśmy i co jest dla nas naprawdę ważne. Pamiętajcie, że każdy trudny moment czyni nas silniejszymi, a sukcesy są tylko potwierdzeniem naszych wysiłków.

Drogie kobiety, jesteście niesamowite. Nigdy nie przestawajcie wierzyć w siebie i swoje możliwości. Dążcie do tego, by Wasze marzenia i cele stały się rzeczywistością bez względu na to, ile przeszkód spotkacie po drodze. Wasza siła i determinacja są inspiracją dla innych. Zapraszam do lektury i odkrycia na nowo, jak ważna jest rola, którą każda z Was odgrywa. Wspólnie uczymy się, rośniemy i przełamujemy bariery. Przed nami jeszcze wiele do odkrycia i osiągnięcia. Serdecznie pozdrawiam i życzę inspirującej lektury”.

W publikacji znajdziecie m.in.

W biznesie jest miejsce na empatię - Rozmowa z Agatą Swornowską-Kurto, socjolożką, CEO w Grupie ArteMis i autorką kampanii „Bliżej Siebie”

Czasem sama, lecz nigdy samotna, Aga Olszewska

Dumne i Spełnione, Paulina Janiak

Cykl Kobiety, Joanna Kotzian

I inne…

Ebook znajdziesz TUTAJ