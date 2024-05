Chmura obliczeniowa - bezpieczeństwo danych w erze cyfrowej transformacji, czyli dlaczego polskiego przedsiębiorcy nie stać na rezygnację z chmury [WYWIAD]

Czym jest chmura obliczeniowa? Czy przedsiębiorca korzystający z chmury może czuć się bezpiecznie? Czy to opłacalna inwestycja? O tym wszystkim rozmawiamy z Tomaszem Stachlewskim, Head of Technology CEE w AWS.

Czym właściwie jest technologia chmurowa? Do czego może się przydać?

Tomasz Stachlewski, Head of Technology CEE w AWS: Chmura obliczeniowa to dostarczanie na żądanie zasobów IT przez Internet w modelu, w którym płacimy tylko za to, czego używamy. Zamiast kupować, posiadać i utrzymywać fizyczne centra danych i serwery, można uzyskać dostęp do usług technologicznych, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa i bazy danych, na żądanie – tak jak obecnie korzystamy z energii elektrycznej. Co ważne, chmura jest obecnie podstawowym motorem innowacji – to w chmurze udostępniane są m.in. rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Nasza usługa Bedrock daje klientom dostęp do szeregu modeli i języków potrzebnych do budowy aplikacji opartych na generatywnej AI. Chmura pozwala szybko wprowadzać innowacyjne rozwiązania na rynek, błyskawicznie skalować biznes, jak również ograniczać koszty.

Jak to wygląda w praktyce?

TS: W praktyce nie ma niczego prostszego – rejestrujemy konto i wybieramy z jakich usług chcemy korzystać. A jest z czego wybierać, bo AWS oferuje już ponad 240 innowacyjnych usług w chmurze. Podam jeden przykład. Kilka lat temu Novartis, jedna z największych firm medycznych na świecie postanowiła przeanalizować dane pod kątem nowych badań nad rakiem. Ilość danych, które wymagałyby analizy, była gigantyczna. Analiza tych danych na pojedynczym serwerze została oszacowana na 39 lat (!), natomiast koszt wybudowania nowej serwerowni wtedy wyniósłby ok. 40 milionów dolarów… Co ostatecznie zrobiła firma? Przeanalizowała dane w chmurze, używając ponad 10 tysięcy serwerów wirtualnych. Cała operacja zajęła 9 godzin i kosztowała zaledwie 4 tysiące dolarów. Analiza okazała się skuteczna i pomogła w odkryciu nowych informacji, które były wykorzystywane przez firmę w dalszych badaniach nad metodami leczenia nowotworów. Dzisiaj wiele badań nad nowymi terapiami i lekami odbywa się z wykorzystaniem generatywnej AI.

Sporo mówi się o bezpieczeństwie danych. Jak to wygląda w chmurze? Można jej „zaufać”? Czy zmienia się podejście firm do gromadzenia danych w chmurze?

TS: Mówiąc o bezpieczeństwie warto jednak podkreślić ogromną zmianę myślenia przedsiębiorców, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze niedawno zastanawiali się oni, czy chmura jest bezpieczna. Obecnie coraz więcej firm myśli, czy bezpieczne jest pozostawanie poza chmurą. Na własną rękę po prostu coraz trudniej się obronić.

Bezpieczeństwo zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem. Nasza infrastruktura została zbudowana, aby spełniać wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w wojsku, globalnych bankach i innych organizacjach o wysokiej wrażliwości. Wszystkie nowe usługi, które wprowadzamy do naszej oferty są sprawdzane i akceptowane jako wystarczająco bezpieczne dla ściśle tajnych operacji, co przynosi korzyści wszystkim naszym klientom na całym świecie. Jest to wspierane przez rozbudowany zestaw narzędzi bezpieczeństwa w chmurze, z ponad 300 usługami i funkcjonalnościami z zakresu bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami itp. AWS obsługuje również 143 standardów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Co musi zrobić przedsiębiorca, by czuć się bezpiecznie?

TS: Działamy w modelu współdzielonej odpowiedzialności z klientem; Nasza firma zarządza i kontroluje wszystkie komponenty infrastruktury aż po fizyczne bezpieczeństwo obiektów, w których działają usługi, a klienci są odpowiedzialni za tworzenie bezpiecznych aplikacji. Zapewniamy im szeroką gamę dokumentów dotyczących najlepszych praktyk, narzędzi do szyfrowania i innych wskazówek, z których nasi klienci mogą skorzystać, aby zapewnić środki bezpieczeństwa na poziomie aplikacji. Ponadto nasi partnerzy oferują setki narzędzi i funkcji, które pomagają klientom spełnić ich cele w zakresie bezpieczeństwa, począwszy od bezpieczeństwa sieci, zarządzania konfiguracją, kontroli dostępu i szyfrowania danych.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku branż regulowanych i sektora publicznego? Jakie rozwiązania chmurowe są dostępne w tym zakresie?

TS: Zapewniamy suwerenność chmury. Oznacza to, że wciąż wprowadzamy innowacje w zakresie funkcji, kontroli i zabezpieczeń w globalnej chmurze AWS, dzięki czemu nasi klienci mogą spełniać swoje wymagania w zakresie suwerenności cyfrowej bez konieczności ponoszenia kompromisu w zakresie możliwości, wydajności, innowacyjności i skali chmury AWS. Jesteśmy głęboko przekonani, że klienci nie powinni wybierać pomiędzy pełną mocą AWS a rozwiązaniami, które mogłyby ograniczyć ich dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Co ważne z chmury korzystają największe banki oraz organizacje rządowe – nawet takie jak CIA.

Z myślą o klientach z sektora publicznego pod koniec poprzedniego roku ogłosiliśmy plany otwarcia AWS European Sovereign Cloud – nowej, niezależnej chmury obliczeniowej dla klientów europejskich, która da użytkownikom z branż regulowanych i z sektora publicznego szerszy wybór i elastyczność, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie przechowywania i odporności danych w Unii Europejskiej. AWS European Sovereign Cloud jest zlokalizowana na terytorium Europy i będzie fizycznie odseparowana od już istniejących regionów. Jednocześnie oferować będzie ten sam poziom bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. Dla klientów oznacza to szerszy wybór, jeśli chodzi o spełnienie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, autonomii operacyjnej i odporności. Klienci będą również mieli dostęp do najsilniejszych mechanizmów zabezpieczających suwerenność danych spośród rozwiązań oferowanych przez wiodących dostawców chmury. Jedynie pracownicy AWS mający miejsce zamieszkania w UE i przebywający na jej terytorium będą zajmowali się kwestiami operacyjnymi i wsparciem dla AWS European Sovereign Cloud.

Czego klienci oczekują od chmury? Co chmura ma do zaoferowania firmom?

TS: Główną zaletą przejścia na model chmury jest zwiększenie innowacji. Zarówno jeśli chodzi o szybsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów, jak dostęp do zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, analityka danych. Ponadto stałe wprowadzanie nowych usług i aktualizacji pozwala firmom korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych bez konieczności ponoszenia kosztów budowy i utrzymania własnej infrastruktury. Ta elastyczność i dostęp do zaawansowanych narzędzi chmurowych ułatwia firmom bycie innowacyjnymi i konkurencyjnymi na rynku.

Kluczowa jest też skalowalność. Dzięki chmurze obliczeniowej nie trzeba z góry nadmiernie rezerwować zasobów, aby obsłużyć szczytowe poziomy aktywności biznesowej w przyszłości. Zamiast tego udostępnia się taką ilość zasobów, jaka jest faktycznie potrzebna. Można skalować te zasoby w górę lub w dół w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. Chmura pozwala też na znaczą oszczędność kosztów – zamienić wydatki stałe, takie jak inwestycje w centra danych i serwery fizyczne, na wydatki zmienne i płacić za środowisko i zasoby IT tylko wtedy, gdy z nich korzystamy. Co więcej, koszty zmienne są znacznie niższe niż w przypadku samodzielnej obsługi ze względu na efekt skali. Dzięki chmurze, niezależnie od lokalizacji, firmy mogą wdrożyć swoje rozwiązania w ciągu kilku minut.

Czy firma musi przygotować jakoś swoje zaplecze IT, jeśli zdecyduje się na chmurę?

TS: Nasza chmura jest zaprojektowana w taki sposób, aby uprościć procesy i zautomatyzować wiele zadań. Natomiast oczywiście istnieje kilka kluczowych obszarów, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, ważne jest, aby członkowie zespołu IT posiadali odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat usług chmurowych AWS. Chociaż usługi są intuicyjne i łatwe w użyciu, wymagają zrozumienia nowych pojęć, takich jak automatyzacja lub np. zarządzanie konfiguracją. Firma powinna zainwestować w szkolenia i certyfikacje dla swoich pracowników, aby zapewnić im niezbędne umiejętności do efektywnego zarządzania zasobami chmury.

Kolejnym ważnym aspektem jest przygotowanie istniejącej infrastruktury IT do migracji do chmury. Obejmuje to takie zadania jak audyt i optymalizacja aplikacji, przygotowanie danych do przesyłania, a także zapewnienie zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Proces ten może wymagać współpracy z ekspertami oraz partnerami AWS, aby uzyskać wskazówki i najlepsze praktyki. Ponadto, firma powinna opracować jasną strategię chmurową, która określi cele, priorytety i harmonogram migracji. Strategia ta powinna uwzględniać zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe, takie jak optymalizacja kosztów, skalowalność i ciągłość działania.

Wreszcie, ważne jest, aby firma wdrożyła odpowiednie narzędzia i procesy do monitorowania, zarządzania i zabezpieczania zasobów w chmurze. AWS oferuje szeroki zakres narzędzi i usług, które pomagają w tym zadaniu.

Podsumowując, chociaż chmura upraszcza wiele aspektów IT, firma musi przygotować się na przejście, budując odpowiednie kompetencje w zespole, przygotowując infrastrukturę, opracowując strategię chmurową i wdrażając odpowiednie narzędzia i procesy. Jednak korzyści płynące z chmury obliczeniowej, takie jak skalowalność, elastyczność i obniżone koszty, zdecydowanie uzasadniają ten wysiłek.

Przedsiębiorca zapyta zapewne: ile to kosztuje i czy mnie na to stać?

TS: Odpowiem przewrotnie: osobiście uważam, że polskiego przedsiębiorcy nie stać na niekorzystanie z chmury. To w chmurze udostępniane są najbardziej innowacyjne narzędzia i technologie. I są one dostępne dla każdego – niezależnie od wielkości firmy. Oczywiście koszty przejścia do chmury są bardzo elastyczne i zależą od wielu czynników, takich jak zakres migracji, rozmiar firmy, wymagania dotyczące zasobów oraz stopień skomplikowania istniejącej infrastruktury IT. Jednak AWS działa w modelu "płać tylko za to, czego używasz", co oznacza, że firma płaci tylko za zasoby, z których rzeczywiście korzysta, bez dużych inwestycji kapitałowych z góry. To sprawia, że koszty są bardzo przewidywalne i skalowalne. Na dodatek, jak już wcześniej wspomniałem od naszego powstania w 2006 roku obniżyliśmy koszty naszych usług już 134 razy i zamierzamy dalej to robić – w tym roku i w następnych latach. Przy ustalaniu cen cały czas staramy się ograniczyć nasze własne koszty i przekładamy następnie te oszczędności na niższe ceny dla naszych klientów.

Jeśli chodzi o koszty przygotowania zespołu, AWS oferuje szeroką gamę bezpłatnych zasobów szkoleniowych, w tym kursy online, warsztaty i certyfikacje, które mogą pomóc pracownikom nabyć niezbędne umiejętności. Do 2025 r. zamierzamy za darmo przeszkolić 29 milionów ludzi na całym świecie, z czego 21 milionów osób już takie szkolenia odbyło. W Polsce przeszkoliliśmy już ponad 100 tysięcy ludzi z naszych technologii. Dodatkowo, AWS ma partnerów konsultingowych i wdrożeniowych, którzy mogą wspierać firmy w procesie migracji, co może zmniejszyć obciążenie dla wewnętrznych zespołów IT i przyspieszyć wdrożenie.

Warto również pamiętać, że przejście na chmurę często prowadzi do znacznych oszczędności w dłuższej perspektywie, eliminując koszty utrzymania własnej infrastruktury, oprogramowania i centrów danych. Według analiz Gartner, firmy mogą zaoszczędzić nawet 14% kosztów operacyjnych IT w ciągu pięciu lat po przejściu na chmurę obliczeniową.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż przejście do chmury wymaga pewnej inwestycji, AWS oferuje elastyczne i skalowalne rozwiązania, które mogą być dostosowane do budżetu i potrzeb każdej firmy. Zachęcam do skorzystania z darmowego poziomu usług AWS, aby przetestować ofertę i ocenić potencjalne korzyści przed podjęciem decyzji.

Dziękuję za rozmowę.

