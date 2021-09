Wydawałoby się, że rekrutacja ma niewiele wspólnego ze sprzedażą. Nic bardziej mylnego. Wysłanie CV jest jak wysyłanie oferty handlowej do niezdecydowanego klienta. W taki sposób możemy całe lata wysyłać oferty i mieć znikome efekty. Dopóki nie poznamy naszego klienta, specyfiki jego działalności, nie będziemy w stanie sprzedać mu naszej oferty, czyli nas samych. Kiedy rozpoczyna się proces sprzedaży samego siebie? Dlaczego kreatywność ma znaczenie? Jak skutecznie dostać pracę w sprzedaży?

Kiedy rozpoczyna się proces sprzedaży samego siebie?

Pięknie napisane CV, do tego bogate i kwieciste słowa w liście motywacyjnym, zgrabnie napisany mail, wysłany do firmy, do której ubiegasz się o pracę. Retoryka nie jest miarą sukcesu lecz skuteczność, czyli sprzedaż siebie. Podstawowym elementem skutecznej sprzedaży jest przygotowanie. Masz wiedzę o firmie, jej produktach, usługach. Wiesz, co i komu będziesz sprzedawał. Pierwszy krok za Tobą. Jeśli dołożysz do tego własną inwencję twórczą, nakręcisz film lub zrobisz interaktywną prezentację swojej osoby, jest szansa, że otrzymasz telefon z zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. I tutaj dochodzisz do głosu. Pamiętaj, pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Już po pierwszych słowach wypowiedzianych przez Ciebie, rekruter będzie miał obraz skuteczności Twojej sprzedaży. Pewność w głosie, brak zaskoczenia, jasna i klarowna rozmowa są sygnałem, że potrafisz sprzedawać. Kiedy rozpoczął się proces sprzedaży samego siebie? Dawno temu, już na etapie przesłania Twojej aplikacji na stanowisko handlowca. Od samego początku musisz sprzedawać. Od tego zależy Twoja kariera w sprzedaży.

Dlaczego kreatywność ma znaczenie?

Nikt jeszcze nie dostał pracy na podstawie samego CV. Rekruter nie zna Ciebie, Twojej osobowości, wad i zalet, mimiki, sposobu ubierania, ani tego, jak się poruszasz i jak komunikujesz z otoczeniem. Oczywiście zawarłeś wszystkie podstawowe informacje o sobie - wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie lub nie, kluczowe kompetencje a nawet zdjęcie. To jednak za mało. Przypomnij sobie scenę z filmu „Praktykant”, kiedy główny bohater Ben Whittaker, stara się o staż w redakcji serwisu internetowego. Pierwszym etapem rekrutacji jest nakręcenie filmu.

Mimo dojrzałego wieku, 70 lat, Ben podjął to wyzwanie, nagrał swój cover letter video i dostał się na staż. Uruchom w sobie kreatywność. Będziesz jej potrzebował każdego dnia w pracy. Jeśli teraz nie pokażesz, że potrafisz, dlaczego rekruter ma uwierzyć Ci na słowo, że będziesz dobrym sprzedawcą. Pomysłów na zainteresowanie swoją osobą jest wiele. Może to być wspomniany film, interaktywna prezentacja sprzedażowa lub bilbord z Twoim CV naprzeciwko okien nowego miejsca pracy. A może masz jeszcze inne pomysły? Świetnie, pod warunkiem, że są one oryginalne i zgodne z Twoim temperamentem.

Jak skutecznie dostać pracę w sprzedaży?

Przeszedłeś pozytywnie pierwszy etap i dostałeś zaproszenie na rozmowę. Co teraz? Wygląd to podstawa. Zanim zdążysz cokolwiek powiedzieć, inni Cię zobaczą. Zadbaj o to, aby to było dobre wrażenie. Podczas rozmowy możesz zastosować sprawdzoną metodę rozdrapywania problemu i podawania od razu na niego lekarstwa. Praca w sprzedaży związana jest z realizacją planów sprzedażowych. Tak było, jest i będzie. Szefostwo wie, że to dział sprzedaży generuje przychody w firmie. Wielu handlowców zna swoje targety i bierze się do pracy od połowy miesiąca, a najczęściej dopina ostatnie transakcje na ostatnią chwilę (rozdrapany problem). A może warto zaczynać każdy dzień z zerowym stanem na koncie Twojego umysłu. Wtedy masz pewność, że nie zmarnujesz ani chwili. Pierwsza połowa miesiąca to czas błogiego odpoczynku dla niektórych handlowców. Wykorzystaj to. Sprzedawaj każdego dnia, jakby to był zawsze pierwszy dzień Twoje pracy (podane lekarstwo). Właśnie sprzedałeś rozwiązanie problemu Twojego przyszłego pracodawcy. Mów konkretnie i nie koloryzuj faktów. Podaj swoje cechy opakowane w korzyści dla firmy.