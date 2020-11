Wynajem długoterminowy aut – jak wybrać?

.

Wynajem długoterminowy samochodów to popularne określenie odnoszące się do leasingu operacyjnego pojazdów, wzbogaconego o dodatkowe usługi z obszaru zarządzania flotą, takie jak: obsługa techniczna samochodów, obsługa ogumienia, ubezpieczenie, Assistance i likwidacja szkód, karty paliwowe, raportowanie, monitoring GPS czy door to door. W przeciwieństwie np. do zakupu aut za gotówkę, wynajem długoterminowy nie skutkuje zamrożeniem kapitału, który może zostać wykorzystany do realizacji strategicznych celów firmy, a minimum formalności i relatywnie niskie wymogi odnośnie do zabezpieczenia transakcji w porównaniu z kredytem bankowym coraz bardziej zachęcają przedsiębiorców do korzystania z tego rozwiązania.

Określ potrzeby swojej firmy





Przed nawiązaniem współpracy z firmą CFM, która sfinansuje służbowe samochody, warto określić dokładnie swoje wymagania i oczekiwania. Powinny one wynikać, m.in. ze specyfiki działania przedsiębiorstwa, ilości i rodzaju samochodów, sposobu ich wykorzystania, jak również budżetu przeznaczonego na utrzymanie floty.

- Przede wszystkim należy zdefiniować potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie obsługi firmowych samochodów – zarówno aktualne, jak i takie, które mogą pojawić się za dwa czy trzy lata wraz z rozwojem firmy. Trzeba zastanowić się, co tak naprawdę, oprócz finansowania i obsługi technicznej, która w przypadku wynajmu długoterminowego jest częścią integralną, będzie nam jeszcze potrzebne do efektywnego utrzymania sprawnej i zarabiającej na siebie floty – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A. - O ile wynajem długoterminowy może być rozwiązaniem kompleksowym, o tyle to, czy faktycznie nim będzie, zależy już od gamy usług oferowanych przez konkretną firmę dostarczającą rozwiązania CFM. Jeśli przyjrzymy się ofertom działających na rynku dostawców, zauważymy, że zakres wsparcia, jaki oferują jest bardzo różny. W Carefleet postawiliśmy na stworzenie kompleksowej, ale bardzo elastycznej oferty modułowej. Uzupełniamy ją o rzetelne i profesjonalne doradztwo oraz silne zaangażowanie we współpracę, co daje gwarancję efektywnego dopasowania struktury i parametrów użytkowo-ekonomicznych floty do indywidualnych potrzeb biznesu – dodaje.

Wystrzegaj się pozornych oszczędności

Jak podkreśla Bartosz Olejnik, cena nie powinna być głównym kryterium wyboru dostawcy usług CFM. O wiele istotniejsza jest relacja ceny do zakresu i jakości świadczonych usług. Lepiej nie kierować się pozornymi oszczędnościami, ale wybierać do współpracy partnerów, którzy nie tylko sfinansują samochody, ale w dłuższej perspektywie doprowadzą również do zmniejszenia kosztów związanych z użytkowaniem floty.

- Duże, działające od wielu lat na rynku firmy CFM bazują zazwyczaj na efekcie skali, dlatego bardzo często mogą zaproponować korzystniejsze warunki współpracy ze swoimi kontrahentami, np. w formie rabatów na zakup samochodu oraz jego ubezpieczenie czy obsługę techniczną – mówi Bartosz Olejnik. - Należy jednak pamiętać, że Car Fleet Management to nie tylko finansowanie samochodów i zapewnienie rozwiązań, które odciążą przedsiębiorców w bieżącej obsłudze floty. Dostawcy CFM powinni wspierać swoich Klientów na każdym etapie współpracy, począwszy od wyboru samochodów, poprzez pomoc w tworzeniu polityki flotowej, a skończywszy na szukaniu oszczędności wszędzie tam, gdzie są one możliwe. Wymaga to zaangażowania i zagłębienia się w specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa, śledzenia rynkowych trendów i dopasowywania oraz modyfikacji oferty zgodzie z aktualną sytuacją rynkową – przekonuje.

Wybieraj sprawdzone rozwiązania

Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku chęci dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa, jest stabilność finansowa firmy CFM, która umożliwia sfinansowanie i zapewnienie obsługi nawet bardzo dużych flot pojazdów.

- Czołowe firmy CFM w Polsce mają powiązania z bardzo silnymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Carefleet należy na przykład do Grupy EFL, a co za tym idzie do Grupy Credit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych grup bankowych na świecie pod względem wartości aktywów. Daje to gwarancję długofalowej stabilności finansowej oraz pozwala realizować wielomilionowe kontrakty na kilkaset aut – podkreśla Bartosz Olejnik. – Wybierając firmę CFM, należy szczegółowo zapoznać się też z ofertą, zwracając uwagę, co wchodzi w jej zakres i na jakich warunkach będą realizowane usługi. Dotyczy to przede wszystkim kosztów przeglądów i napraw samochodów, bowiem jest to jeden z ważniejszych elementów składowych późniejszej raty leasingowej. Aby uniknąć nieporozumień, warto również dokładnie przeanalizować stawki za przekroczenie założonego limitu kilometrów, choć np. w Carefleet rozumiemy, że sytuacja rynkowa może ulegać dynamicznym zmianom, dlatego dopuszczamy możliwość bezpłatnego modyfikowania warunków umów w trakcie ich trwania – podsumowuje.