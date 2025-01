Ważne dla właścicieli małych sklepów internetowych i konsumentów: te trendy w e-commerce mocno zmienią styl e-zakupów w 2025 roku

Po skokowych wzrostach zakupów internetowych z czasu pandemii, mijający rok przyniósł wyraźnie spokojniejsze tempo rozwoju handlu online. Nowe przyspieszenie może jednak pojawić się za sprawą jeszcze wygodniejszych rozwiązań płatniczych, które zyskały na popularności w ostatnich miesiącach.

Eksperci Autopay wytypowali te, które lada moment wyjdą z cienia i mają szansę zmienić krajobraz e-zakupów w 2025 roku.

Internauci najchętniej płacą za zakupy BLIK-iem, ale popularne są nawet zwykłe przelewy

Z raportu “Finanse w czasach niepewności” przygotowanego przez Autopay wiosną tego roku na podstawie ogólnopolskiego badania opinii wynika, z najpopularniejszą metodą płacenia za przedmioty i usługi zakupione przez Internet jest BLIK, z którego korzysta 60 proc. badanych.

Dalej są szybkie płatności elektroniczne (45 proc.), płatność kartą (37 proc.) zwykły przelew (30 proc.) i płatność za pobraniem (27 proc.).

Z porównania z poprzednimi edycjami badania wynika, że z biegiem lat popularność wygodnych płatności online utrzymuje się na wysokim poziomie lub rośnie, a coraz mniej osób wybiera samodzielny przelew i pobranie.

Pokazuje to, że zarówno branża jak i sami konsumenci chcą uczynić zakupy internetowe coraz prostszymi i wygodniejszymi.

Choć rok 2024 nie zrobił w tym obszarze rewolucji, dały o sobie znać zjawiska, które w miarę nasilania się i współwystępowania mogą zmienić nasze doświadczenia zakupowe w Internecie. Eksperci Autopay Paweł Grochowicz i Marcin Adamczyk prognozują, jakie wychodzące z niszy trendy mogą mocno zmienić rynek płatności online w Polsce.

BLIK podbija Europę, ale ma konkurenta - EPI

Po wzięciu szturmem rodzimego rynku i staniu się obok paczkomatów symbolem polskiej e-commerce’owej innowacji BLIK zaczyna ekspansję na inne europejskie kraje. Od niedawna korzystać z niego mogą użytkownicy w Słowacji, a jesienią otrzymał zgodę Narodowego Banku Rumunii na działanie w tym kraju. Jednocześnie BLIK staje się dostępny na szerszą skalę jako wydawca w popularnej aplikacji fintechowej Revolut.

Jednocześnie w zachodniej Europie rozkręca się inicjatywa EPI (European Payments Initiative), czyli podobna do BLIK-a metoda płacenia z pominięciem tradycyjnej autoryzacji karty płatniczej czy konta bankowego. Po wchłonięciu holenderskiego iDeal i belgijskiego Payconiq platforma pojawiła się na rynku niemiecki i przymierza się do wejścia na francuski.

Nadchodzą nowe cyfrowe metody płatności

Embedded finance.

Ten trend na początku był trochę buzzwordem dla wielu firm do określenia się w ten sposób w 2024 roku, ale można śmiało stwierdzić, że zagościł on już na stałe w świecie płatności. Polega on na osadzaniu usług finansowych, jak np. płatności czy kredyt konsumencki, w aplikacjach i serwisach nie związanych wprost z płatnościami (np. sklepy internetowe). W efekcie zmniejsza to konieczność przekierowań kupującego i polepsza doświadczenie zakupowe.

Tokenizacja.

Chociaż mówiąc o cyfryzacji pieniądza, mamy cały czas głównie na myśli zanikanie gotówki i zastępowanie jej przede wszystkim przez używanie kart płatniczych, w ubiegłym roku coraz wyraźniej obserwowaliśmy kolejne stadium tego procesu, kiedy to miejsce kart powoli zajmują tokeny.

Są to czysto wirtualne byty, czyli ciągi unikalnych losowych znaków, których stosowanie zmniejsza ryzyko wycieku danych i oszustw. Jednocześnie ich zastosowanie ułatwia dokonywanie płatności cyklicznych czy tzw. płatności jednym kliknięciem. Juniper Research szacuje, że transakcje tokenizowane wzrosną w tym roku globalnie o 58 proc.

Biometria.

Wiele instytucji w czasie ostatniego roku zdecydowało się na implementację weryfikacji biometrycznej jako metody zabezpieczenia przed oszustwami. Latem w Polsce latem pojawiła się testowo w kilku punktach nowatorska metoda PayEye, czyli płacenia okiem, a w Singapurze operator płatności Visa ogłosił rozpoczęcie stosowania weryfikacji płatności odciskiem dłoni.

Częściej jednak na styku biometrii i płatności wdrażane są m.in. systemy behawiorystyczne polegające na mierzeniu czasu pisania lub wpisywania hasła czy inne mniej spektakularne sposoby biometrycznej weryfikacji.

Na sposoby płatności za zakupy online wpływ mają kolejne nowe regulacje prawne: SEPA i DORA

Jak zauważa zPaweł Grochowicz, Head of PSP and Fintech w Autopay, sporo działo się w mijającym roku się też na gruncie regulacyjnym, z tym, że na tym etapie to zdarzenia interesujące głównie prawniczych i branżowych ekspertów, które jednak za chwilę mogą stać się gorącym tematem także w świecie konsumentów.

– Obserwujemy np. postępujące prace nad SEPA instant na gruncie unijnym. W połączeniu z powstałą już infrastrukturą open banking czy przyszłym open finance stanowi na pewno mocny fundament do stworzenia realnej metody płatności instant w oparciu o połączenie tych rozwiązań – uważa ekspert.

– Z kolei w roku 2025 taką kluczową dla sektora regulacją będzie zapewne DORA (Digital Operational Resilience Act) i inne wyzwania compliance – dodaje Paweł Grochowicz.

– Świat płatności globalnie zaczyna skręcać. Wchodzimy w erę płatności 3.0, czyli w rolę tzw. orkiestracji i pośredników. Mamy coraz większą globalizację, a z drugiej strony każdy rynek ma swoje wyzwania. W związku z tym coraz więcej firm ma ambicje, by integrować lokalnych dostawców płatności i dostarczać wartość obsługi transakcji w ramach jednej integracji – podsumowuje ekspert.

Online kupuje już dziewięciu na dziesięciu Polaków i teraz to się nie zmieni podobnie jak dominacja aplikacji smartfonowych

Dynamika wzrostu sektora e-commerce w 2024 r. w Polsce zaczęła wykazywać oznaki stabilizacji. Prognozy przedstawione w raporcie Strategy& PwC wskazują, że mimo spokojniejszego tempa wzrostu wartość rynku niebawem przebije 140 mld zł.

Według raportu Autopay Finanse w czasach niepewności, odsetek Polek i Polaków kupujących online od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 90 proc. (w 2024 - 93 proc.).

Jednocześnie standardem stały się zakupy z użyciem smartfona.

Według badania e-Izby, z urządzeń mobilnychw trakcie zakupów online korzysta 63 proc. osób. Jednak pewną nowością obserwowaną u coraz większej liczby klientów jest oczekiwanie, że zakupy online można zrobić wygodnie także na urządzeniu mobilnym. 88 proc. osób oczekuje, by e-sklep miał wersję mobilną, a ostatni rok przyniósł zmianę o 15 p. proc.

To dla e-sklepów oznacza większy nacisk na krótsze ścieżki zakupu, wzrost znaczenia wygodnych form płatności mobilnych jak Apple Pay, Google Pay czy BLIK oraz bardzo ważna finalizacja zamówienia zoptymalizowana na małe ekrany.

Platformy e-commerce starają się zdominować małe sklepy

Obecnie nasila się też presja cenowa dużych platform e-commerce, zbiegając się w czasie z wzrostem kosztów prowadzenia działalności. Ostatnie miesiące uwidoczniły przewagę gigantów zwłaszcza w obszarze marketingu online.

Duże platformy oferują też swoim klientom ekspresowe dostawy, różnorodność form płatności i finansowania zakupów, a także wspomniane wygodne zakupy na urządzeniach mobilnych.

– Aby wygrać z platformami sprzedawcy powinni w najbliższych latach postawić na automatyzację procesów, a przede wszystkim automatyzację marketingu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która umożliwi dotarcie do właściwych odbiorców jednocześnie zapewniając taki poziom zakupów jak oferują duże sieci – radzi Marcin Adamczyk, zarządzający Business Unitem SME, Autopay.

– Z pomocą może przyjść coraz większa liczba dostępnych narzędzi online do prowadzenia e-biznesu, a także liczne integracje tych narzędzi z platformami i dostawcami płatności – dodaje ekspert.

– Przełomem w budowaniu efektywności mniejszych biznesów ma szansę okazać się wprowadzenie agentywnej sztucznej inteligencji (agentic AI). To narzędzie, których obsługa łączy gotowe schematy działania, dane oraz język naturalny. Przykładowo w ten sposób można znacznie usprawnić zarządzanie zapasami i logistykę zamówień, tworzenie i obsługę promocji czy zarządzanie mediami społecznościowymi. Najbliższy okres będzie sprawdzianem dla tego typu narzędzi w e-commerce – prognozuje Marcin Adamczyk.