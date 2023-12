Jak pracodawcy poradzą sobie z wzrostem płac w 2024 r.? Czy automatyzacja to rozwiązanie?

To, co jest dobre dla pracowników, może być ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Czy wzrost wynagrodzeń sprawi, że firmy przerzucą koszty na klientów? Zautomatyzują to, co mogą? Czy po prostu zbankrutują?

Automatyzacja atrakcyjna dla firm

Nie zastąpić a wesprzeć

Średnio trzy godziny dziennie - tyle czasu spędzają pracownicy na czynnościach, które można zautomatyzować, wynika z badań Business Standard. Proces ten pozwoliłby na znaczną redukcję czasu i wysiłku poświęconego na rutynowe zadania pracowników, co przełożyłoby się na więcej czasu na strategiczne działania i kreatywność. Dodatkowo, w ciągu ostatnich pięciu lat, koszty zatrudnienia wzrosły o ponad ⅓, wynika z danych Apifonica.com, co powoduje, że automatyzacja staje się jeszcze bardziej atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw. A do tego dochodzi dynamiczny wzrost płac, zarówno w tym roku, a przede wszystkim w 2024 r.

Za wykorzystaniem AI w biznesie i HR stoją nie tylko oszczędności czasu i kosztów. W obliczu obecnego kilku procentowego bezrobocia w Polsce, automatyzacja staje się nie tylko wyborem, ale wręcz przymusem. Nie mają innego wyjścia, ponieważ kryzys demograficzny zmusza pracodawców do optymalizacji procesów za pomocą automatyzacji. Wprowadzenie AI do działu HR może przyspieszyć procesy rekrutacyjne, zmniejszyć błędy ludzkie i zapewnić lepszą selekcję kandydatów, a także poprawić doświadczenie zarówno pracowników, jak i kandydatów.

- Zwycięstwo w biznesie zależy również od zdolności adaptacji do nowej rzeczywistości. Przedsiębiorstwa, które szybciej wdrożą nowe technologie, stają się bardziej konkurencyjne i skuteczniej walczą o klientów. - mówi Finka Heynemann, Voicebot Designer w APIFONICA.com. – W dobie trudnych czasów, z którymi mamy do czynienia, firmy inwestujące w rozwiązania AI, mogą lepiej i łatwiej je przetrwać. Sztuczna inteligencja pomaga usprawniać procesy biznesowe, zwiększyć produktywność pracowników i wpływa na efektywność całej organizacji. – dodaje Heynemann z APIFONICA.com.

Zobacz również: Czy sztuczna inteligencja to przełom czy bańka inwestycyjna?

Niektórzy pracownicy wyrażają obawy przed wprowadzeniem AI. Należy jednak pamiętać, że automatyzacja ma na celu wspieranie ich pracy, a nie jej zastąpienie. Podczas rewolucji przemysłowej, w XVIII wieku w Anglii, robotnicy niszczyli maszyny, obawiając się utraty pracy. Dobrze byłoby4 popełnić obecnie podobnych błędów. Komunikacja w organizacji jest kluczowa, aby pracownicy zrozumieli, że AI ma za zadanie wyposażyć ich w narzędzia, dzięki którym staną się bardziej efektywni i dostarczą jeszcze większą wartość dla firmy oraz klientów.

- Warto również zauważyć, że do 2025 roku pokolenie Z będzie stanowiło już ponad jedną czwartą rynku pracy. Osoby urodzone w latach 1997-2012 są pierwszym cyfrowym pokoleniem, które dorastało w świecie zdominowanym przez technologię. - mówi Finka Heynemann z Apifonica.com. Badanie przeprowadzone przez Laserfiche w Wielkiej Brytanii wykazało, że największą frustracją tych pracowników jest to, że technologia jest zbyt wolna (54%), przestarzała (35%) lub brakuje narzędzi, które pomogą w wykonywaniu czasochłonnych i monotematycznych zadań (35%). To powody, dla których Z-etki są skłonne zmienić lub zrezygnować z pracy. Przedsiębiorstwa powinny zatem inwestować w nowoczesne rozwiązania, takie jak AI, aby przyciągnąć i zatrzymać młodych pracowników.

Przykładem jest raport Yello Interview Scheduling Survey, według którego, aż 67% rekruterów twierdzi, że zaplanowanie pojedynczej rozmowy kwalifikacyjnej zajmuje od 30 minut do 2 godzin. Wykorzystanie AI w tym procesie może przynieść wymierne korzyści. Przykładowo, zautomatyzowano kilkaset umówionych spotkań w miesiącu u jednego z klientów Apifonica, a 61% kandydatów umówiło się automatycznie. W zależności od wartości, jaką przyjmiemy, raport ROI wynosi od 250% do 1250%. Takie liczby świadczą o potencjale AI w usprawnianiu procesów rekrutacyjnych.

Podsumowując, sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał wpływu na pracę działów HR i rozwój biznesu. Automatyzacja procesów może przynieść oszczędności czasu i kosztów, poprawić efektywność rekrutacji, zwiększyć produktywność pracowników i poprawić doświadczenie kandydatów. Firmy, które szybko wdrożą nowe technologie, będą bardziej konkurencyjne i lepiej przystosowane do wyzwań. Kluczowe jest również zrozumienie, że AI ma na celu wspieranie pracowników i wyposażenie ich w narzędzia, które pomogą im dostarczać większą wartość dla firmy i klientów.