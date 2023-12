Chcesz zarobić miliardy? Zainwestuj w sztuczną inteligencję

Nawet 10 mld dolarów. Tyle dla przemysłu może być warta sztuczna inteligencja - wynika z badań ABI Research. A dokładniej, tyle mogą wynieść dodatkowe przychodu, jeśli SI będzie wykorzystywana w przemyśle.

Nie przegap potencjału SI

Wielcy wiedzą o co toczy się gra, nie pozostają w tyle. Technologiczni giganci, jak Microsoft, Google czy Adobe, już dawno dostrzegli jej potencjał. Dzięki temu aplikacje wykorzystujące SI potrafią stworzyć nową treść na podstawie dostępnych danych, np. piosenkę, obraz czy instrukcję wymiany transformatora.

Do tej pory koncentrowano się na produktach skierowanych do pojedynczych konsumentów, ale jak zapowiadają analitycy z ABI Research, wkrótce sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować całe procesy produkcyjne: od koncepcji nowych projektów aż po ich wdrożenie.

Ekspertyzy firmy wskazują, że w latach 2026-2029 strategiczne inwestycje w technologie generatywne mogą przynieść przemysłowi dodatkowy przychód w wysokości 4,4 miliarda dolarów. Do 2033 roku korzyści płynące z adaptacji tego typu rozwiązań w sektorze przemysłowym mogą wzrosnąć nawet do 10,5 mld USD.

Zainwestuj, aby obniżyć koszty

– Wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji w przemyśle będzie postępować ze względu na konieczność zwiększania wydajności w otoczeniu wysokiej inflacji oraz niwelowania luki kompetencyjnej – uważa Waldemar Pakos, ekspert ds. cyfryzacji w biznesie Automatyki Procesowej ABB w Polsce. – Na dynamicznym, coraz bardziej spersonalizowanym rynku, SI jest kluczem do utrzymania konkurencyjności i obniżenia kosztów wprowadzania innowacji przez przemysł. Wyzwaniem pozostaje świadomość możliwych rozwiązań i opanowanie technologii na poziomie pozwalającym wykorzystać jej aktualny potencjał. Tyczy się to niestety zarówno odbiorców, jak i dostawców tej technologii.

Zdaniem eksperta, rozmawiając o sztucznej inteligencji, mówimy oczywiście o tworzeniu (treści czy analiz), ale zapominamy, że to, co zostało opracowane, nie tylko usprawnia całe procesy. Służy to również zapobieganiu, np. nieplanowanym przestojom maszyn czy awarii całych zakładów. W Indiach, w wyniku awarii w firmie NTPC, która działa w sektorze energii, poszkodowanych zostało 40 pracowników. Koszty bezpośrednie nie są znane, ale według firmy badawczej Vanson Bourne, zaledwie godzina przestoju takiego obiektu może wiązać się ze stratą nawet 260 tys. USD.

Kluczem do zapobiegania takim incydentom są dane – nie dane same w sobie, bo tych często mamy aż nadto, ale ich odpowiednia analiza i wnioskowanie na ich podstawie. Badania ABB wykazały, że aż 80 proc. zebranych w zakładzie informacji jest niewykorzystywanych. Jednocześnie aż 94% decydentów twierdzi, że cyfryzacja oraz technologie internetu rzeczy ułatwiają podejmowanie odpowiednich decyzji. Za „trafnością” decyzji stoi szeroko pojęty rozwój firmy.

Kluczem są dane

– Naturalnie nie oznacza to, że oprogramowanie z SI podejmuje decyzje samodzielnie – zaznacza Waldemar Pakos. – Dziś rolą systemu jest analizowanie i interpretowanie danych, dla ułatwienia przedstawienie ich np. w postaci linii trendu. Może to być obciążenie danego komponentu w jakimś okresie. Dzięki temu doświadczony operator jest w stanie zdiagnozować potencjalne usterki i zaplanować ich usunięcie, zanim dojdzie do eskalacji i nastąpi awaria.

W dobie wspomnianej luki kompetencyjnej sztuczna inteligencja może równie dobrze pełnić rolę doświadczonego specjalisty, który pokazuje np. początkującemu serwisantowi, co powinien zrobić krok po kroku, przeglądając pompę lub system wentylacyjny. Może być superwydajnym pomocnikiem księgowego albo projektantem instalacji zrobotyzowanych... Sam fakt, że wielkie firmy przemysłowe zaczynają pracować nad rozwiązaniami opartymi na modelu językowym GPT-4, mówi dużo o skali możliwych zmian.

– Nie zapominajmy, że technologia sama w sobie to tylko narzędzie. To, jak ją wykorzystamy, determinuje jej prawdziwą wartość. Sztuczna inteligencja daje nam szansę na bardziej efektywną, zautomatyzowaną i bezpieczną produkcję, ale to ludzie – ich kreatywność, wizja i determinacja – sprawiają, że te możliwości są odpowiednio wykorzystywane – dodaje ekspert ABB. – Współczesny przemysł potrzebuje połączenia innowacji technologicznych z ludzkim geniuszem, aby sprostać wyzwaniom jutra.

