Dofinansowania inwestycji OZE m.in. dla klastrów energii. Nabór wniosków od 12 września

Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dokumentacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) realizowanych przez np. klastry energii, rozpocznie się 12 września - przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To pierwsza część naboru w programie, którego łączny budżet wynosi blisko 435 mln zł.

Nowy regulamin wsparcia dla OZE

Resort przekazał, że minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zatwierdził regulamin wyboru przedsięwzięć, dla przygotowania dokumentacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Celem naboru jest wyłonienie 139 projektów realizowanych przez klastry energii, spółdzielnie energetyczne i samorządy. Budżet tego naboru wynosi blisko 187 mln zł.

Dwuetapowy program wsparcia

Jak tłumaczy ministerstwo, program jest dwuetapowy. Pierwszy zakłada opracowanie ogólnej koncepcji i przygotowanie projektu. Natomiast w drugim, wyłonionych ma być 10 najbardziej zaawansowanych projektów, które uzyskają dofinansowanie na ich realizację.

Minister o przyszłości OZE

Minister rozwoju i technologii w komentarzu podkreślił, że "nikt nie ma wątpliwości, że instalacje OZE mają przed sobą świetlaną przyszłość i będą zyskiwać na znaczeniu w bilansie energetycznym kraju". "Dlatego wszelkie inicjatywy wspierające i ułatwiające ich powstawanie są tak ważne. Zielona energia to oprócz kwestii ekologicznych także niezależność, a wydarzenia ostatnich miesięcy w Europie udowodniły, że jest to kluczowa sprawa dla polskiej gospodarki" – wskazał.

Zwiększenie budżetu dzięki REPowerEU

Resort przekazał też, że dodatkowo MRiT zgłosiło ten program do zwiększenia budżetu w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU. Dzięki temu budżet ma zostać zwiększony z 435 mln zł do ponad 851 mln zł. Zwiększy się również liczba projektów ze 139 do 200 we wsparciu przedinwestycyjnym i z 10 do 20 we wsparciu inwestycyjnym. Decyzje w zakresie rozszerzenia inwestycji powinny zapaść do końca roku.

Szczegóły naboru i kryteria uczestnictwa

MRiT poinformowało, że nabór, który ruszy we wrześniu prowadzony będzie w trybie ciągłym, do osiągnięcia zakładanej liczby projektów. Wnioski mogą składać klastry energii, spółdzielnie energetyczne i jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Maksymalne kwoty wsparcia i składanie wniosków

Maksymalne kwoty wsparcia w pierwszym etapie programu (części przedinwestycyjnej) wynoszą: dla klastrów energii – 1,55 mln zł, dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł, dla JST – 1,4 mln zł.

Wnioski będzie można składać od 12 września br. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę: https://wod.cst2021.gov.pl/

autor: Łukasz Pawłowski

