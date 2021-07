Prawo, a zakłady bukmacherskie!

2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

Ustawa hazardowa 2017

O wprowadzeniu ustawy hazardowej w przeszłości pojawiało się wiele głosów, jednak pierwszym fundamentalnym krokiem było jej uchwalenie przez Polski Rząd dnia 15 grudnia 2016 roku. Można powiedzieć, że jest to przełomowa data w historii branży zakładów bukmacherskich, jednak częściej powtarzana jest, ta z 1 lipca 2017 roku, ale po kolei.

Dwa tygodnie po uchwaleniu ustawy została ona podpisana przez prezydenta RP i już wtedy stało się pewne, że w polskiej branży zakładów bukmacherskich zajdą poważne zmiany. Część polskich firm zaczynało świętować, ponieważ z gry została wykluczona konkurencja, która do tej pory zabierała im większość graczy, jednak Ci nie mieli powodów do radości. Dlaczego? Wraz z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 kwietnia 2017 roku zakłady bukmacherskie w Polsce, są zawierane do dziś z obowiązkowym podatkiem 12% od stawki kuponu, a także kolejnymi podatkami od wysokości wygranych. Dla porównania przed wprowadzeniem tych przepisów gracze mogli grać bez żadnych potrąceń, co było dla nich lepszą wiadomością. Większe wygrane nie generowały jednak wpływów do polskiego skarbu państwa, a nie ma co ukrywać, że było to jeden z głównych elementów, dla którego została wprowadzona taka zmiana. Obecnie od każdego kuponu potrącane jest 12% podatku, a bukmacherzy muszą odprowadzać podatki na terenie naszego kraju, jeśli chcą tytułować się mianem legalnego bukmachera.

1 lipca 2017 to data, która na zawsze zostanie w pamięci osób, które interesują się zakładami bukmacherskimi. To właśnie tego dnia zostały zablokowane witryny hazardowe europejskich potentatów, którzy nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów. Części z nich udało się spełnić założenia procesu licencyjnego i wrócić do Polski, jednak niektórzy nadal ubiegają się o pozwolenie.

Data tej blokady odbiła się również na graczach, którzy do dziś próbują dostać się na strony nielegalnych bukmacherów poprzez różne obejścia. Dlaczego tak im na tym zależy? Głównie ze względu na proc. pobieranego podatku od każdego zakładu, który sprawia, że obecnie bardzo ciężko jest wyjść na plus. Tacy gracze muszą jednak pamiętać, że korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów w Polsce jest zakazane i grozi konsekwencjami prawnymi, a także sporymi grzywnami finansowymi.

Nowa ustawa hazardowa:

15 grudnia 2016 – uchwalenie ustawy hazardowej

28 grudnia 2016 – podpisanie ustawy przez prezydenta RP

1 kwietnia 2017 – nowe przepisy wchodzą w życie, stworzenie rejestru domen zakazanych

1 lipca 2017 – zablokowanie witryn hazardowych, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów.

Koniec szarej strefy?

Wprowadzenie ustawy hazardowej pod kątem prawnym miało ograniczyć udział w polskim rynku zakładów bukmacherskich przez tak zwaną szarą strefę. W ten sposób są określane firmy, które do dziś działają na terenie Polski i przyciągają uwagę graczy z naszego kraju, jednak nie robią tego zgodnie z prawem.

Po wprowadzeniu ustawy hazardowej w 2017 roku zakłady bukmacherskie w Polsce można obstawiać tylko u legalnych bukmacherów. Takim tytułem może się pochwalić już kilkanaście firm na terenie naszego kraju, jednak sam proces licencyjny nie jest łatwy. Wiele firm przekonało się o tym, gdy ich wnioski zostały odrzucone. Już od kilku lat w kuluarach mówi się o powrocie wielkich graczy, którzy w przeszłości dominowali polski rynek, jednak ciągle nie ma oficjalnej zgody i prawdopodobnie nie będzie, chociaż kto wie. Prawo zmienia się równie szybko, co sytuacja na rynku zakładów bukmacherskich. Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że nie ma szans na powrót Betclica do Polski, a obecnie jest to jeden z legalnych bukmacherów.

Jaki warunki pod kątem prawnym trzeba spełnić, aby ubiegać się w ogóle o licencję od Ministerstwa Finansów? Przedstawiamy je na poniższej infografice.

Legalny bukmacher:

Posiada siedzibę na terenie Polski

Otrzymał licencję od Ministerstwa Finansów

Przestrzega zasad obowiązującego prawa

Nie jest umieszczony w rejestrze domen zakazanych.

Zakłady bukmacherskie – nowa sytuacja

Obecnie na rynku zakładów bukmacherskich znajduje się już kilkanaście firm, które uzyskały licencję na przyjmowanie i udzielania zakładów na terenie naszego kraju, oczywiście zgodnie z prawem. W tym gronie znajduje się również Superbet, czyli największa firma w Rumunii, która całkowicie zdominowała tamten rynek, a teraz stara się przenieść zgromadzone doświadczenie na teren naszego kraju. Superbet Zakłady Bukmacherskie postawiły na doświadczoną kadrę, w której składzie znajduje się wielu polskich ekspertów z branży hazardowej. Nic więc dziwnego, że obecnie jest to jeden z najlepszych legalnych bukmacherów w opinii graczy, a także postronnych ekspertów.

Rosnąca konkurencja na rynku zakładów bukmacherskich, to dobra wiadomość dla graczy, którzy co prawdą muszą radzić sobie z 12% podatkiem, jednak legalni bukmacherzy starają się dać swoim klientom różne możliwości. Jedną z nich są Happy Hours, czyli określone godziny promocyjne, w których można skorzystać z opcji postawienia kuponu „jak kiedyś”, czyli z 0% podatku, a tak naprawdę z podwyższeniem wygranej o 12%, które legalny bukmacher bierze na swoje barki, ponieważ w tym sektorze nie ma wyjątków – od każdego zakładu musi zostać potrącony podatek. Jest on jednak w takim przypadku zdejmowany z barków klienta, dlatego też nic dziwnego, że taka opcja cieszy się sporym zainteresowaniem.

Więcej firm bukmacherskich = więcej możliwości dla graczy, którzy nie tylko mogą ze sobą porównywać oferty pod kątem kursów na dane wydarzenia, ale także ciekawe bonusy powitalne, których nie brakuje. Obecnie Superbet bonus to jedna z najlepszych propozycji na start, z które można się zdecydować. Jeśli się tylko chce! Więcej informacji na temat legalności tego podmiotu możesz znaleźć na stronie bukmachera Superbet.

