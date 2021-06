Bez podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej

Nie będzie poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej - taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki, o czym poinformował podczas konferencji prasowej.

Umorzona część dotacji bez podatku

Firmy nie zapłacą podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej.

- Podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej; to kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył też, że mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przez pandemię przeszły trudny czas. Wskazał przy tym, że mają one dzisiaj "unikalną szansę, mają znakomity, rosnący portfel zamówień, coraz lepsze szansę ekspansji eksportowej", a także udało im się utrzymać miejsca pracy, a Polska ma najniższe bezrobocie w UE.

- Gdyby teraz musiałyby oddawać część należną z podatku, bo to przecież jest subwencja, to dotacja bezzwrotna, mogłoby to nieco spowolnić ich rozwój - mówił szef rządu.

Awans na 15 miejsce

W poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu podało, że Polska awansowała w rankingu Zrównoważonego Rozwoju ONZ z 23. na 15. miejsce; mimo pandemii nasz kraj odnotował stosunkowo niski spadek wzrostu gospodarczego, uniknął fali bezrobocia i wzrostu poziomu ubóstwa. Polska od zeszłego roku poprawiła swoje wyniki w zakresie m.in. rozwoju przemysłu, innowacji i infrastruktury; podnoszenia jakości edukacji; wzrostu gospodarczego; walki z biedą; poprawy jakości wód; ochrony życia na lądzie; walki z głodem.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA