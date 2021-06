Jaką rolę odgrywa brief marketingowy?

Brak zrozumienia briefu marketingowego lub marki jako największy problem we współpracy z agencjami. Rozwiązaniem wielu z tych problemów może być digitalizacja i automatyzacja procesu wyboru podwykonawcy. Na co patrzy marketer przy wyborze agencji reklamowej?

Brief marketingowy i wybór agencji reklamowej

Z badania „Oczekiwania marketerów przy wyborze agencji reklamowej” zrealizowanego przez brief4U.com na grupie ponad 120 polskich marketerów wynika, że doświadczenie i portfolio to kluczowe aspekty, na które zwracają uwagę specjaliści poszukujący agencji reklamowej. Ponad 80 proc. ankietowanych wskazało ten element jako najważniejszy. Na drugim miejscu znalazł się zakres świadczonych usług oraz kompetencje danej agencji (65 proc.), a na trzecim rekomendacja współpracowników (62,5 proc.).

- Nie jest dla nas zaskoczeniem fakt, że dla specjalistów z branży marketingowej liczy się przede wszystkim doświadczenie, kompetencje i zakres świadczonych usług, wykonywanych przez agencję reklamowe. To te elementy pozwalają ocenić czy dany podwykonawca sprosta naszym oczekiwaniom i czy ulokujemy nasz budżet reklamowy efektywnie i we właściwym miejscu. Co ciekawe, nie ma dla nas większego znaczenia lokalizacja agencji – tylko nieco ponad 9 proc. ankietowanych przyznało, że zwraca uwagę na ten czynnik. Poza tym nie przywiązujemy wagi również do tego, jaką strukturę ma dany podwykonawca – czy jest to agencja sieciowa czy niezależna – tylko 10 proc. ankietowanych uznało, że kieruje się tą informacją przy wyborze firmy – mówi Marcin Chyliński, brief4U.com.

3 grzechy główne agencji reklamowych

Na jakie problemy najczęściej narzekają marketerzy, którzy podejmują współpracę z podwykonawcami? Ponad 6 na 10 uczestników badania brief4U.com wskazało, że agencje nie rozumieją zawartości briefu marketingowego lub też po prostu nie rozumieją marki.

- To w istocie poważny problem i spore zagrożenie dla powodzenia kampanii marketingowej, ponieważ już na samym początku opracowywania jej koncepcji, istnieje ryzyko błędnego określenia kluczowych założeń. Zrozumienie briefu marketingowego i przełożenie go na “ideę kreatywną” to istota konceptu komunikacji marketingowej. Kwestia problemu związanego z briefem marketingowym często leży po stronie samego marketera, który nie do końca wie, w jaki sposób opracować taki dokument prawidłowo. Dobrze wypełniony brief marketingowy to umiejętna selekcja najważniejszych i najpotrzebniejszych informacji, które tworzą spójną, logiczną całość i są potrzebne do skutecznej realizacji działań agencji marketingowej. Aby wesprzeć marketera podczas przygotowywania briefu, na naszej platformie przygotowaliśmy narzędzia wspierające marketera na tym etapie, które mają za zadanie sprofesjonalizować i podnieść jakość tego niezwykle ważnego dokumentu – mówi Marcin Chyliński.

Jak oceniamy pracę agencji?

Źle przeprowadzony proces przetargowy, wyłonienie agencji, która nie posiada kompetencji do zrealizowania danej kampanii lub po prostu błędy na etapie briefu marketingowego powodują, że marketerzy nie widzą efektów prowadzonych działań lub są one niewielkie. Na ten problem wskazała blisko połowa badanych specjalistów. Do braku efektów należy też dodać problem z terminowością w branży marketingowej, 4 na 10 marketerów jest zdania, że agencje reklamowe mają problem z dotrzymywaniem terminów zawartych w umowach.

Wybór agencji reklamowej - branża potrzebuje digitalizacji i automatyzacji

Automatyzacja procesów przetargowych może przynieść i wiele korzyści – pozwala przede wszystkim zdjąć z marketerów ciężar rutynowych i często żmudnych działań, zaoszczędzić czas, a także mieć szersze spojrzenie na możliwości, jakie oferuje rynek. Ponad 60 proc. spośród przebadanych marketerów przyznało, że w całym procesie przetargowym i na etapie wyboru agencji reklamowej chętnie skorzystałoby z narzędzi, które zautomatyzują cały proces ofertowy i sprawią, że będzie on bardziej przejrzysty, sprawniejszy i prostszy.

