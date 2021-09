Dotacje i pożyczki dla rolników na fotowoltaikę i inne mikroinstalacje OZE - od 1 października

Agroenergia - dotacje i pożyczki dla rolników. 1 października 2021 r. ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu „Agroenergia”. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków. Część 2. programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Program Agroenergia Uruchomienie programu zostało potwierdzone 28 września br. przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Szymona Giżyńskiego na konferencji prasowej. Udział w prezentacji wzięli również wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka. „Wszystkie kierunki naszego wsparcia finansowego w „Agreoenergii” dla produkcji „zielonej” energii wiążą się z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań – np. paneli fotowoltaicznych czy instalacji biogazowych albo urządzeń elektrowni wodnych. W skali mikro, z perspektywy małych ojczyzn i lokalnych społeczności, rozproszenie źródeł energii będzie sprzyjać nie tylko bezpieczeństwu indywidualnych gospodarstw rolnych, ale także regionalnemu bezpieczeństwu energetycznemu” – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. „Odnotujemy jeszcze jedną korzyść z programu: inicjatywy z pewnością zmniejszą krajową emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a na tym efekcie zależy nam z kilku powodów. Najważniejszy z nich to nasze zdrowie, czasem wręcz życie. Kolejne to konieczność realizacji celów wyznaczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz szukanie rozwiązań, które połączą na polskiej wsi ekologię z ekonomią” – uzupełnia Michał Kurtyka. „Resort rolnictwa docenia rozwiązania, które umożliwiałyby zrównoważony rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej” – zaznacza sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński. „Z rolniczego punktu widzenia najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii mogą bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Stąd szczególną uwagę przywiązujemy do energetyki wodnej i biogazowni rolniczych, które wciąż są niedoceniane. To dzięki tego rodzaju technologiom możemy poprawić jakości wód, gleb i powietrza, a jednocześnie uzyskać energię. W wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii widzimy dużą szansę, zarówno na poprawę warunków życia na wsi, jak i stworzenia nowych możliwości rozwojowych dla rolnictwa” – podkreśla Sekretarz Stanu Szymon Giżyński. Dla kogo dofinansowanie? W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych). Forma dofinansowania W ramach ogłoszonego naboru w części 1. w WFOŚiGW można ubiegać się o: dotacje, ale również niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów oraz dotacje i pożyczki (zarówno preferencyjne jak i na warunkach rynkowych) dla części 2. „Program „Agroenergia” opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach, a więc w obu przypadkach razem z WFOŚiGW proponujemy „przyjazne”, a przy okazji też stabilne formy dofinansowania. To wsparcie dla lokalnych inicjatyw uzyskiwania energii z OZE, korzystnych dla środowiska naturalnego i dla agrobiznesu” – wyjaśnia Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. „Do dyspozycji jest energia ze słońca, wiatru, wody, biogazu, a nawet - biorąc pod uwagę dofinansowanie np. gruntowych pomp ciepła - energia spod ziemi. W „Agroenergii” zaplanowaliśmy zyski zarówno środowiskowe, jak i te, które rolnicy będą mogli odczuć w swoich kieszeniach. Nikt lepiej od nich nie zaplanuje, jak je z pożytkiem wykorzystać” – uzupełnia wiceprezes Michalski. „Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” będzie można składać do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej od 1 października 2021 r. Jesteśmy przygotowani do ich obsługi pod względem merytorycznym i technicznym. Nasi konsultanci i eksperci są najbliżej potencjalnych Beneficjentów, znają ich bieżące potrzeby i oczekiwania. Dlatego liczymy na duże zainteresowanie, które przełoży się na wartościowe pod względem środowiskowym i kosztowym inwestycje. Już dziś zapraszam do śledzenia informacji o naborach na stronach www poszczególnych Wojewódzkich Funduszy, a wszystkich przedstawicieli branży agro, spełniających warunki naboru do aplikowania o dofinansowanie” – komentuje Marek Ryszka, przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). Ze względu na fakt, że wsparcie finansowe w ramach programu „Agroenergia” będzie udzielane wyłącznie w ramach horyzontalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów będzie dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe. Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być także rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Szczegóły programu, w tym wysokość oraz warunki dofinansowania dostępne są na stronach: dla części pierwszej dla części drugiej oraz na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będzie realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które zawrą z NFOŚiGW umowy udostępnienia środków. Wnioski będzie należało składać w odpowiednich WFOŚiGW (decyduje lokalizacja inwestycji). Informacje dot. planowanego terminu uruchomienia naboru będą na bieżąco aktualizowane. Budżet: Budżet na realizację Części 1) programu zostanie wskazany w ogłoszeniu o naborze. Beneficjenci: Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym programu jest: Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z). Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia, d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej. 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1). 3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii). Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii. Intensywność dofinansowania: 1.Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą: moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł] 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000 2.Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł. 3.Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Koszty kwalifikowane: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego. Koszty kwalifikowane: Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego. Podstawowe warunki dofinansowania: Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych). Kryteria oceny wniosków zostały zawarte w pkt. 8 Programu priorytetowego. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne Wnioski będzie należało składać w NFOŚiGW za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinasowanie wyłącznie w formie elektronicznej. Nabór dla Części 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne Budżet: Budżet dla Części 2) Programu zostanie wskazany w ogłoszeniu o naborze. Beneficjenci: Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z). Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego, elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1). Intensywność dofinansowania: Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą: moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł] 0 < x ≤ 150 do 50% 1 800 000 150 < x ≤ 300 2 200 000 300 < x ≤ 500 2 500 000 Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Koszty kwalifikowane – najważniejsze informacje: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

do przy czym koszty poniesione przez Beneficjenta Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii wynosi: moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł] 0 < x ≤ 150 do 50% 1 800 000 150 < x ≤ 300 2 200 000 300 < x ≤ 500 2 500 000 Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwarzania energii. W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje dot. kosztów kwalifikowanych zawarto w pkt. 6 części 2) Programu. Podstawowe warunki dofinansowania: Oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku, na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6).

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

W przypadku pożyczki udzielanej Beneficjentom, o których mowa w ust. 7.4. pkt 1 Części 2) programu priorytetowego, na potrzeby ustalenia stopy referencyjnej przypisuje się im niski rating finansowy Kryteria oceny wniosków zostały zawarte w pkt. 8 Programu priorytetowego. Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska