Jest pomoc dla pszczelarzy

Transformacja cyfrowa znajduje się w pierwszej piątce priorytetów 80% dyrektorów finansowych na całym świecie. A co w przypadku, kiedy nie przynosi ona wymiernych korzyści?

W Krajowym Rejestrze Długów Biurze informacji Gospodarczej widnieje 714 zagranicznych firm, które zalegają z płatnościami polskim przedsiębiorcom na kwotę 26,7 mln zł. Kto ma największe kwoty do oddania?

Ustawa "odorowa". Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt tzw. ustawy odorowej. Nowe przepisy określają na 500 m minimalną odległość, w jakiej może być zbudowana duża ferma zwierząt, aby zapachy nie były uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Projekt tzw. ustawy odległościowej mającej na celu uelastycznienie zasady 10H (zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej) powinien trafić do parlamentu we wrześniu lub październiku 2021 r. - oceniła wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. W projekcie przyjęta zostanie bezwzględna minimalna odległość (500 m) nowej elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych.

e-TOLL: rejestracja do systemu jest skomplikowana? W żadnym razie! Teraz rejestrację można autoryzować nawet mObywatelem.

KE zatwierdziła prawie 1 mld 400 mln zł dla firm z sektora MŚP na szybką pomoc przy wychodzeniu z pandemii. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Sprawdź terminy i warunki naborów.

Można posadzić las i otrzymać na to dofinansowanie. Właśnie ruszył nabór wniosków. Sprawdź, kto może ubiegać się o wsparcie i ile można otrzymać?

Pszczelarze do końca czerwca mogą składać wnioski o wsparcie. Ile wynosi wysokość wsparcia? Kto może się ubiegać o pomoc?

Dom do 35 m2 na działce rekreacyjnej. Jesienią ubiegłego roku o własnej działce rekreacyjnej marzyło aż 63% dorosłych mieszkańców miast, do marca tego roku liczba ta urosła do 75%[1]. Jak pokazują najnowsze badania Castoramy, trend ten ciągle zyskuje na sile i determinuje kolejne zmiany. Aż 84%[2] Polaków chciałoby mieć na własność niewielki dom poza miastem.