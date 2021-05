Jak powinna wyglądać umowa na dostawy produktów rolniczych?

Jak ustawić bezpieczne hasło na komputerze firmowym?

Bezpieczne hasło i ochrona danych to podstawa każdej firmy. Tymczasem oszuści wykorzystują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób pozyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania przestępstw.