Jak złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej?

Kto może otrzymać zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej?

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej mogą składać rolnicy i producenci rolni prowadzący działalność rolną.

Do kiedy należy składać wnioski?

Wnioski będzie można składać do 1 marca 2021 roku. Przyjmują je właściwe urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności.





Jak ustalana jest wysokość zwrotu podatku?

Wysokość zwrotu podatku ustalana jest na podstawie powierzchni użytków rolnych (określonej w ewidencji gruntów i budynków) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) posiadanego bydła.

Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła. Zwrot podatku będzie wypłacany przez cały kwiecień przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Jakie dokumenty są wymagane?

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła do wniosku należy dołączyć również informację o liczbie DJP bydła za 2020 rok.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kolejne terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Kolejne wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnicy będą mogli składać od 2 do 31 sierpnia 2021 r. Będą one dotyczyły faktur VAT za paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.).

