"Piątka Kaczyńskiego" do poprawy. Protest rolników

Ustawa o ochronie zwierząt do zmiany

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył na posiedzeniu komisji rolnictwa, zapowiedziane wcześniej przez premiera Mateusza Morawieckiego, poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jednak komisja rolnictwa ostatecznie zarekomendowała odrzucenie noweli w całości. W efekcie komisja zdecydowała, że zgłoszone przez Pęka poprawki zostaną przedstawione jako wniosek mniejszości.

Poprawki te zakładające m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Poprawki dotyczą także m.in. rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż.





Nowelą zajmowała się w poniedziałek także senacka Komisja Ustawodawcza. Komisja ta zaproponowała szereg poprawek, m.in. dotyczące obowiązku czipowania psów oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności. Nie zaakceptowano m.in. poprawki zgłoszonej prze PSL dot. wydłużenia do 10 lat vacatio legis przepisów zakazujących hodowli zwierząt na futra i ograniczających ubój rytualny wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.

Co wprowadza nowelizacja ustawy?

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Protest rolników

Rolnicy nie zgadzają się z nowelizacją ustawy i protestują przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W Warszawie (13.10.20) w proteście biorą udział członkowie i sympatycy m.in. AGROunii, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, PSL.

Rolnicy domagają się odrzucenia w całości przepisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.

