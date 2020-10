Od 1 października spis rolny na nowych zasadach

Spis rolny bez rachmistrzów

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny - w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, GUS wstrzymuje realizację spisowych wywiadów bezpośrednich w gospodarstwach rolnych przez rachmistrzów.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r.





Formy spisu rolnego

Wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego był jedną z form wypełnienia formularza spisowego. Ponadto, Powszechny Spis Rolny jest przeprowadzany poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych – (spisrolny.gov.pl), samospis przez telefon - dzwoniąc na infolinię spisową - oraz metodami uzupełniającymi, min. poprzez wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza spisowego.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy; z innych form mogą skorzystać rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza.

Miejsce spisu rolnego

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników, ale jednocześnie zwrócono uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

W ramach metod uzupełniających z rolnikami mogą skontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi. Wówczas rolnik ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny do 30 listopada 2020 r - poinformowano.

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis obejmie zasięgiem cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Celem spisu jest zebranie informacji niezbędnych do tego, by prowadzić badania. Odbywa się on raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.

