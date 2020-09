Wnioski o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich tylko do 30 września

Wnioski o pomoc od 3 do 5 tys. zł można składać na działalność zarejestrowanego KGW. W tym roku na wsparcie kół gospodyń wiejskich przewidziano w budżecie państwa 40 mln zł. Wnioski można pobrać ze strony i złożyć w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po pomoc, jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. Wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.





Koła gospodyń wiejskich to organizacje intensywnie wspierające rozwój obszarów, na których działają i aktywizujące lokalne społeczności. Za pomocą rozwiązań ustawowych pomagamy wyzwalać kołom gospodyń wiejskich ich potencjał – mówi minister funduszy u polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. Aktualnie w rejestrze znajduje się ponad 9 tys. kół.

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc – dodaje wiceminister Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Koła gospodyń wiejskich organizują życie społeczne i kulturalne na obszarach wiejskich. Poprzez swoją działalność wzmacniają kapitał społeczny i są szkołami społeczeństwa obywatelskiego. Na mocy ustawy koła gospodyń wiejskich mogą działać także w miastach do 5 tys. mieszkańców. Przysługują im analogiczne uprawnienia jak kołom działającym na obszarach wiejskich.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!