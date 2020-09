Czy to koniec Ministerstwa Rolnictwa?

Według OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, takie rozwiązanie ujednolici zarządzanie powiązanymi ze sobą zagadnieniami, ponieważ - w ich ocenie - rolnictwo i leśnictwo są integralną częścią środowiska naturalnego.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





3 w 1

Jak wyjaśnia rolnicze OPZZ, "ważnym czynnikiem łączącym te elementy jest ochrona rolniczych ferm przed chorobami od zwierzyny dzikiej, a w szczególności ochrona trzody chlewnej przed chorobą ASF, która praktycznie opanowała już większą część Polski".

"Dotychczasowa strategia walki z wirusem ASF okazała się mało skuteczna m.in. dlatego, że ośrodki decyzyjne zajmujące się walką z wirusem są bardzo rozczłonkowane i synchronizacja działań jest niemożliwa albo co najmniej bardzo przewlekła. Aktualnie gospodarką łowiecką, i to zaledwie w zakresie wyznaczania władz Polskiego Związku Łowieckiego, zajmuje się Ministerstwo Środowiska. Natomiast zarządzaniem pod względem weterynaryjnym, w tym zarządzaniem bioasekuracją, zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieposiadające zwierzchności nad myśliwymi, co bardzo negatywnie wpływa na realizację zagadnień związanych z ochroną wsi i gospodarki rolnej przed ASF" - wskazują związkowcy.

Polityka "Zielonego Ładu"

Szef organizacji Sławomir Izdebski zauważa ponadto, że kwestie środowiskowe i klimatyczne znajdują odzwierciedlenie w nowym podejściu do unijnej polityki rolnej - tzw. Zielonego Ładu. Dlatego konieczne jest centralizacja zarządzania gospodarką leśną, łowiectwem i ochroną środowiska, które ściśle związane są z rolnictwem.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA