Od października wypłaty zaliczek do dopłat bezpośrednich

Od 16 października, ARiMR będzie wypłacała 70 proc. zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2020 r. Wypłaty mają przyczynić się do poprawy płynności finansowej gospodarstw.

Zaliczki na maksymalnym poziomie

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami UE poziomie 70 proc. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzona w ramach kontroli administracyjnej. Wypłata ma się ruszyć 16 października br., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE. Realizacja potrwa do końca listopada. Od 1 grudnia wypłacane rolnikom będą dopłaty bezpośrednie.

Według resortu rolnictwa "wypłata zaliczek na poziomie 70 proc. od dnia 16 października 2020 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw".

Kto otrzyma zaliczki?

Wypłata zaliczek dotyczy: jednolitej płatności obszarowej, płatności za: zazielenienie, dla młodych rolników, dodatkowej, do krów, do bydła, do owiec, do kóz, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na ziarno, do buraków cukrowych, do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu, do lnu, do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (tj. płatności niezwiązanej do tytoniu). Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich trafią do ponad 1,3 mln rolników.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. pochłonie nie więcej niż 2 362 mln euro środków unijnych i nie więcej niż ok. 16 mln euro środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 379 mln euro.

Zaliczki w ramach PROW

Ministerstwo rolnictwa przygotowało także projekt dotyczący wypłaty zaliczek dla płatności realizowanych w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Chodzi o premię pielęgnacyjną lub zalesieniową, dopłatę rolno-środowiskowo-klimatyczną, płatność ekologiczną, płatność z tytułu gospodarowanie w niekorzystnych warunkach (tzw. płatność ONW). Zaliczki te będą wynosiły 85 proc. tych płatności i będą dotyczyły ok. 850 tys. beneficjentów.

Według szacunków ministerstwa pieniądze na wypłatę zaliczek na poczet pomocy w ramach niektórych działań PROW 2014–2020 zapewnione są w ramach unijnych środków (budżetu PROW 2014–2020). Wypłaty pochłoną ok. 530 mln euro (ok. 2 282 mln zł), w tym z budżetu krajowego około 193 mln euro (ok. 830 mln zł), z budżetu UE ok. 337 mln euro (ok. 1 452 mln zł). Zatem wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Rozporządzenia są opiniowane, zakłada się, że wejdą w życie z dniem 16 października 2020 r.

