Wynagrodzenie z wyrównaniem dla pracownika, któremu zaliczono okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników do pracowniczego stażu pracy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca wypłaca zarówno dodatek za staż pracy, jak też nagrody jubileuszowe.

Dodatek stażowy, jak również nagroda jubileuszowa, w tym przypadku za 25 lat pracy, przysługuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających staż pracy. W sytuacji, gdy pracownik uzupełnia dokumenty w terminie późniejszym należy mu wypłacić wyrównanie za okres, który się nie przedawnił. Świadczenia uzależnione od posiadanego stażu pracy przysługują nie od chwili jego faktycznego udokumentowania, ale od momentu rzeczywistego osiągnięcia określonego stażu.





Pracownik, który udowodnił dodatkowy straż pracy powinien otrzymać wyrównanie odpowiadające różnicy pomiędzy wypłaconymi dodatkami stażowymi a kwotą jaką otrzymałby przy uwzględnieniu wyższego stażu. Wyrównanie obejmuje okres maksymalnie okres 3 lat wstecz.

Pracownik może domagać się odsetek zarówno za opóźnioną wypłatę wynagrodzenia, jak też innego składnika wynagrodzenia. Możliwe to będzie wtedy, gdy wyplata tego składnika nie nastąpi w terminach ustalonych w przepisach płacowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie przysługiwałyby od dnia wymagalności roszczenia o wyrównanie dodatku, a wiec od najbliższego dnia po przedstawieniu dokumentów potwierdzających dodatkowy okres mający wpływ na wysokość tego świadczenia.

Również gdy pracownik udokumentuje dodatkowe okresy zatrudnienia i minie już data, w której nabył prawo do nagrody jubileuszowej określonego stopnia należy ustalić, czy nie nastąpiło przedawnienie roszczenia. Roszczenie pracownika o wypłatę świadczeń przysługujących pracownikowi, a więc również nagrody jubileuszowej przedawnia się z upływem 3 lat od daty, w której stało się wymagalne.

Należy jednak zwrócić uwagę, ze zgodnie z art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy wydaje stosowne zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu przedłożenia w zakładzie pracy.

Jeżeli w przedstawionej sprawie gmina wydała zaświadczenie potwierdzające okres pracy na roli, to pracodawca może zaliczyć wskazany okres do pracowniczego stażu pracy. Ocena przedstawionych przez pracownika dowodów każdorazowo należy do pracodawcy.

Jednocześnie informujemy, że nie ma jednolitego stanowiska, co do możliwości wliczenia do pracowniczego stażu okresu opłacania składek w KRUS i istnieją różne poglądy, z których najczęściej przyjmuje się ten, że zaświadczenie z KRUS nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym okres pracy w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. nr 54, poz. 310)

art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)

Ewa Preis