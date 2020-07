25 milionów na wsparcie innowacji w polskim rolnictwie

To szansa na rozwój dla małych i średnich firm technologicznych z branży rolno-spożywczej, które rozwijają innowacyjne projekty. Będą one mogły liczyć na wsparcie nowego funduszu KOWR Ventures. Fundusz utworzy GPW Ventures, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych, oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Początkowo na rozwój projektów trafi 25 mln zł. Inicjatorzy liczą, że pomoże to unowocześnić przemysł rolno-spożywczy i rolnictwo w Polsce, ale też wprowadzić więcej podmiotów z tych sektorów na warszawski parkiet.

W tym roku KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie spółce GPW Ventures do 25 mln zł. Zostaną one przeznaczone na inwestycje w przedsiębiorstwa, których działalność jest związana m.in. z poprawą konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększaniem rentowności gospodarstw rolnych. Inne obszary wsparcia to efektywne gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym, a także rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Problemy rozwoju innowacji

Problemem, podobnie jak w innych branżach, w rozwijaniu innowacyjnych projektów w sektorze agro jest dostęp do kapitału. Sposobem na ich dokapitalizowanie ma być właśnie fundusz KOWR Ventures. Jak podkreśla Wojciech Kędzia, trudno było do tej pory oceniać z perspektywy biznesowej projekty, które trafiały do KOWR. Teraz pomogą w tym eksperci GPW.

– Liczymy na to, że kompetencje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i resortu rolnictwa w zakresie rozpoznania potrzeb firm zostaną wzmocnione przez ekspertów od zarządzania finansami w projektach innowacyjnych, którymi dysponuje Giełda Papierów Wartościowych i spółka GPW Ventures – podkreśla zastępca dyrektora generalnego KOWR. – Mamy nadzieję, że ta współpraca przyczyni się w sposób bardzo wydatny do rozwoju polskiego rolnictwa, szybszej akceleracji projektów, ich kapitalizacji i wprowadzenia na rynek.

Jak podkreśla prezes GPW, celem jest także zwiększenie zainteresowania spółek technologicznych, działających na rzecz tego sektora, wejściem na giełdę.

– Chcemy je przyciągnąć na giełdę poprzez inwestycje kapitałowe. Wielu przedsiębiorców chciałoby rozwijać swoje firmy w skali międzynarodowej i obecność na parkiecie może im w tym pomóc, natomiast nie są jeszcze przygotowani na to, żeby debiutować na GPW. To właśnie w takie przedsięwzięcia ma inwestować KOWR Ventures – podkreśla dr Marek Dietl.

Priorytetem będą projekty małe i średnie, a początkowo zakładana jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego (do 5 mln zł w jedno przedsięwzięcie).

