Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.

AI w polskim biznesie. Liderzy i luka wdrożeniowa

Przedsiębiorstwa nad Wisłą można dziś podzielić na trzy grupy, z których każda reprezentuje inny poziom dojrzałości cyfrowej oraz odmienne podejście do ryzyka.

Na czele kroczą liderzy, czyli wąskie, 10-procentowe grono organizacji traktujących AI jako fundament strategii i postrzegających technologię jako swoje główne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Tuż za nimi plasuje się 40-procentowa grupa pragmatyków, którzy wdrażają konkretne rozwiązania i zbierają pierwsze doświadczenia. Kolejne 40 proc. to obserwatorzy typu „wait-and-see”, którzy choć analizują rynkowe scenariusze, wciąż odkładają ostateczne decyzje dotyczące wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.? AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.? Materiały prasowe

Co jednak najważniejsze, sceptycyzm wobec AI niemal wyparował; jedynie 7 proc. badanych nie dostrzega w tej technologii wartości dla swojego biznesu. Oznacza to fundamentalną zmianę mentalną, ponieważ polski rynek przestał pytać „czy” wdrażać AI, a zaczął intensywnie zastanawiać się „kiedy i w jakim modelu” to zrobić, by nie zostać w tyle za konkurencją.

Niezależnie jednak od powszechnej zgody co do potencjału jaki kryje sztuczna inteligencja, autorzy raportu wskazują na ważne zjawisko. W ostatnich latach obserwowana jest wyraźna zmiana w podejściu do sztucznej inteligencji – od fazy eksperymentów i pilotaży do świadomego budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o AI. Jednak mimo rosnących inwestycji, wiele firm nadal napotyka na „lukę wdrożeniową”. Szacuje się, że nawet 70-80 proc. projektów AI nie wychodzi poza etap proof of concept – wskazuje raport. Kluczowym wyzwaniem nie jest już dostęp do technologii, lecz zdolność do jej efektywnego zastosowania w procesach biznesowych.

Gdzie AI pomoże znaleźć oszczędności?

Raport Suncode proponuje konkretne ramy wyboru procesów do wykorzystania AI, oparte na dwóch wymiarach: potencjalnej wartości dla firmy oraz łatwości wdrożenia. Idealny kandydat na pierwszy projekt pilotażowy powinien mieć powtarzalny charakter, być oparty na rzetelnych danych historycznych i generować wyraźne koszty operacyjne, ale jednocześnie nie może mieć krytycznego znaczenia dla stabilności firmy, co pozwala na bezpieczną naukę oraz eksperymentowanie. Sukces wdrożenia zależy od ścisłego zdefiniowania wskaźników KPI, takich jak skrócenie czasu realizacji danego typu zadań o zakładany procent czy zmniejszenie liczby błędów.

Raport podkreśla, że AI pozwala znacząco skrócić czas realizacji procesów oraz obniżyć koszty operacyjne firm. Na przykład w przypadku przetwarzania dokumentów możliwe jest ograniczenie pracy ręcznej nawet o zawrotne 70-90 proc. Co więcej, nowoczesny OCR (Optical Character Recognition) wspierany przez AI skraca czas odczytu pojedynczego dokumentu do zaledwie 1-5 sekund, co pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych w administracji o 20-30 proc. Jest to kluczowa zmiana, biorąc pod uwagę, że tradycyjnie pracownicy biurowi poświęcali nawet 60 proc. swojego czasu na żmudne wyszukiwanie i wprowadzanie danych.

Sztuczna inteligencja redefiniuje również standardy w sektorach bezpośrednio wpływających na wynik finansowy, takich jak handel, finanse i obsługa klienta. W działach finansowych technologia skraca czas przygotowania raportów o 40-60 proc., uwalniając specjalistów od roli „operatorów danych”. Z kolei w obszarze obsługi klienta AI jest w stanie przejąć obsługę nawet 80 proc. powtarzalnych zapytań bez żadnej ingerencji człowieka, co przekłada się na spadek kosztów obsługi o 25 proc. przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów o około 20 proc. Z kolei wdrażanie sztucznej inteligencji w działach HR wykracza daleko poza prostą automatyzację kadr i płac. Jak wynika z raportu Suncode, blisko 80 proc. pracowników wierzy, że narzędzia AI mogą realnie zwiększyć ich efektywność, co wskazuje na wysoką gotowość zespołów do adaptacji nowych rozwiązań. Zamiast lęku przed likwidacją miejsc pracy, dominującym trendem staje się systemowe budowanie nowych kompetencji.

Nowe narzędzie dla prawników

W działach prawnych i kancelariach wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM) do researchu i analizy dokumentów skraca czas przeglądu dziesiątek stron do zaledwie kilku sekund.

Jak wskazują Jędrzej Kardach oraz Paweł Kowalski, CEO OMNILEXIA i pełnomocnik Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych ds. nowych technologii, w raporcie:

"Spośród czynności, które dzięki obecnym możliwościom LLM najlepiej poddają się automatyzacji, na pierwszym miejscu znajduje się szeroko pojęta analiza dokumentów, obejmująca klasyfikację, ekstrakcję kluczowych klauzul oraz wstępną identyfikację potencjalnych ryzyk. Modele językowe potrafią przetwarzać dziesiątki stron w ciągu sekund, analizując je według wcześniej ustalonych wytycznych."

Raport zwraca przy tym uwagę, że transformacja AI w dziale prawnym lub kancelarii jest szczególnym procesem i nie odbywa się z dnia na dzień. Sposób pracy nowych narzędzi znacząco odbiega bowiem od tego, do czego prawnicy byli przyzwyczajeni i w czym czuli się bezpiecznie. Dlatego filarem wdrożenia powinno być zbudowanie wśród pracowników świadomości istoty i celu zmiany związanej z wdrażaniem rozwiązań opartych na AI, połączone ze szkoleniami. Chodzi m.in. o edukację w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania efektom halucynacji oraz wykorzystanie praktycznych rozwiązań proponowanych przez dostawców, pozwalających weryfikować prawdziwość prezentowanych informacji.

Zastosowanie AI w procesach prawnych może zmniejszyć koszty operacyjne działów prawnych nawet o 20-30 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości obsługi spraw.

W drodze do sukcesu

Jak podkreśla raport, kluczowym wyzwaniem przyszłości nie będzie już dostęp do samej technologii, lecz umiejętność jej strategicznego skalowania i budowania „podwójnej dźwigni AI”. Oznacza to przejście od izolowanych optymalizacji do tworzenia całych ekosystemów współpracy między biznesem, nauką i sektorem publicznym, gdzie AI służy jako wspólny mianownik dla innowacji. Fundamentem tej zmiany musi być jednak systemowe budowanie odpowiednich kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej. W świecie, w którym moc obliczeniowa po raz pierwszy realnie wykracza poza możliwości klasycznych systemów, o przewadze konkurencyjnej zadecyduje zdolność do przedefiniowania strategii firmy i odpowiedzialnego włączenia AI w sam rdzeń ładu organizacyjnego.

Zapraszamy do lektury pełnego raportu „AI w procesach biznesowych”, w którym można znaleźć szczegółowe analizy sektorowe, komentarze ekspertów rynkowych oraz konkretne scenariusze transformacji cyfrowej na 2026 r. Partnerem Raportu jest Dziennik Gazeta Prawna.