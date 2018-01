Internet i cyfryzacja w Polsce w 2017 roku – poniżej średniej unijnej

E-biznes w Polsce stanowi jedynie 4,1 proc. PKB. Dla porównania w Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji, udział e-biznesu w strukturze PKB wynosi 6-8 proc. Tym samym wraz Rumunią, Bułgarią, Grecją, Włochami, Chorwacją, Cyprem, Węgrami i Słowacją zaliczamy się do państw Unii o niskim postępie procesów cyfryzacji. To wnioski płynące z „Raportu o postępie cyfrowym Europy (EDPR)” przygotowanym przez Europejski Urząd Statystyczny za rok 2017. Według zawartego w dokumencie wskaźnika DESI (ang. The Digital Economy and Society Index) pod względem cyfryzacji zajmujemy 23. miejsce w Unii i w żadnej z 5 głównych kategorii (Łączność, Kapitał ludzki, Korzystanie z internetu, Integracja technologii cyfrowej, Cyfrowe usługi publiczne) nie osiągamy nawet europejskiej średniej.

Co ciekawe, w raporcie znajdują się wyliczenia dotyczące tych samych kategorii, które można odnaleźć w statystyce GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.”, dane różnią się jednak od siebie, czasem w sposób diametralny.

Obie instytucje w analogicznych latach przeanalizowały wykorzystanie technologii Cloud Computing i mediów społecznościowych w procesach biznesowych polskiego MŚP. Według GUS w 2016 roku z technologii chmurowych korzystało w Polsce 13,1 proc. średnich i 7,6 proc. małych firm. Wartości pochodzące z DESI wskazują, że w analogicznym okresie tylko 5% polskich MŚP wykorzystywało technologie chmurowe, co daje nam 27. miejsce w Unii. Inne niż GUS dane na temat chmury w polskim biznesie dostarcza także Center for Data Innovation - pozarządowy instytut badawczy z siedzibą w Waszyngtonie. W raporcie „The State of Data Innovation in the EU”, w którym w oparciu o 29 różnych wskaźników zbadano postępy procesów digitalizacyjnych w krajach Wspólnoty, jedynie 8,17 proc. polskich firm korzystało w 2016 roku z chmury obliczeniowej, co daje nam odległą 26. lokatę w UE. Końcowa pozycja Polski w tym zestawianiu to 20. miejsce na 28 państw Unii.

Jeśli chodzi o media społecznościowe, to w 2016 roku korzystało z nich 25,3 proc. ogółu przedsiębiorstw (wg GUS). Według DESI było ich jedynie 9 proc., co plasuje polski biznes na 27. miejscu w Unii Europejskiej. Średnia dla całej Wspólnoty wynosi 20 proc.

Podobne rozbieżności widać analizując wykorzystanie połączeń szerokopasmowych przez polskie firmy. GUS podaje, że w ubiegłym roku z szerokopasmowego internetu korzystało 93,2 proc. rodzimych przedsiębiorstw. Center of Data Innovation twierdzi natomiast, że było ich tylko 86 proc. (22 miejsce w Unii), a do transferu szybszego niż 30 Mbps miało dostęp jedynie 27,07 proc. podmiotów gospodarczych, co w tej kategorii daje nam jeszcze odleglejszą 21. pozycję.